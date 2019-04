Una incógnita en torno a Huawei: ¿quién es su verdadero dueño?

En más de una oportunidad, la firma ha dicho que es una empresa privada y que en ningún momento fue financiada por el Estado chino

La empresa de origen asiático Huawei ha tenido que soportar acusaciones en su contra provenientes del Gobierno estadounidense, e incluso recientemente de oficiales de la CIA, en donde afirman que su origen está relacionado con el Gobierno chino.

Frente a esto, en más de una oportunidad, la firma ha dicho que es una empresa privada y que en ningún momento fue financiada por el Estado chino. A esto le agrega que sus dueños son los empleados, que tienen participación mientras trabajan allí.

Ahora, se presentó una investigación realizada por dos expertos en derecho de universidades de Vietnam y EE.UU., en la que llegan a la conclusión de que "Huawei podría efectivamente ser propiedad del Gobierno chino".

Además, según informa The New York Times, hay ciertas preguntas sencillas acerca de la empresa que no tienen respuestas sencillas. Incluso el secretario de la junta directiva de la compañía, Jiang Xisheng, intentó explicar el enigma de su posesión esta semana para sacudirse de las acusaciones más recientes. Y no fue fácil.

Periodistas internacionales aterrizaron en Shenzhen, una ciudad sureña china en la que se encuentra la sede de Huawei, pensando que la respuesta a su principal duda terminaría por aclararse durante su encuentro con Jiang. Lo que encontraron fue un gran libro azul, dentro de una caja de cristal y protegida por candado.

El documento mostraba los nombres de todos los empleados de Huawei que tienen "acciones fantasma restringidas" en la tecnológica.

Fue la prueba más contundente que la empresa pudo mostrar para ratificar que el Gobierno chino no mete mano en sus operaciones.

Jiang aseguró que la firma es propiedad de un sindicato de trabajadores que tiene casi el 99% de participación. El consejero delegado, Ren Zhengfei, tiene poco más del 1% de las acciones. "La propiedad de Huawei es un asunto turbio porque la compañía nunca, en más de tres décadas de existencia, ha vendido acciones al público", dice el diario.

Por primera vez en su historia, y precisamente para contrarrestar las acusaciones de opacidad y secretismo, la empresa asiática informó sus resultados financieros. Pero, al no participar en un intercambio bursátil público, es muy difícil probar cualquier información de este tipo, por más esfuerzo para ratificarse como inocente, informa Economía Digital.

El sindicato es dueño de Huawei por conveniencia legal, dado que la ley china dice que solo cierto tipo de entidades –como sindicatos– pueden registrarse como propietarios de una empresa privada. Pero el sindicato no tiene mayor influencia en sus decisiones operativas y financieras.

Los accionistas –es decir, los trabajadores– pueden votar con sus títulos para elegir los miembros de la comisión de representantes, que a su vez eligen a los miembros de la junta directiva.

Pese a las críticas de que las acciones de los empleados son meramente un programa de incentivos, Jiang asegura que funcionan como cualquier título financiero.

Y eso es todo lo que pudo explicar.