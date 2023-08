Negocio en pleno crecimiento: precio de la franquicia Tiendas de Belleza y plazo de recupero

Esta franquicia se encuentra dentro de uno de los rubros que más creció post- pandemia. A continuación, costo de la inversión y tiempo de recupero

El negocio de las franquicias continúa su expansión en la Argentina y cada vez más emprendedores invierten para tener su propio local.

Este modelo es una gran alternativa, ya que permite apostar por un negocio "probado" y que ofrecerá un rendimiento mensual. Además, posibilita invertir en una marca reconocida, que aportará:

know-how

capacitación

insumos y otros beneficios

En esta línea, la franquicia Tiendas de Belleza podría ser una gran opción para quien quiera y pueda invertir en una marca especializada en venta y asesoramiento de productos profesionales e insumos de la belleza (cabello, estética, uñas, pestañas y maquillaje).

Tiendas de Belleza: cómo contratar la franquicia

"Enamorarse del modelo de negocio, es la puerta a nuestro equipo, por eso sugerimos contactarse con nuestro CEO para tener una primera conversación donde se evaluará la admisión y compartirá todo nuestro entusiasmo, know how y motivación para seguir formando esta hermosa familia de negocios", expresa Rodrigo Latorre, CEO de Tiendas de Belleza y ZL Group, en diálogo con iProUP.

Según indica Latorre, sus modelos de tiendas se adaptan desde una stand de 15 mts2 hasta un local de 70 mts2 donde cada metro es medido en su rentabilidad. Respecto del capital humano, se recomienda, en el primer año, ser autoempleado con 2 empleados de media jornada según modelo.

"Nuestro sistema just in time permite que instalemos la tienda en 48 horas quedando lista para facturar. Anterior a ello, se requieren 30 días hábiles para relevar planos y confeccionar diseño, Lay out, y demás gestiones logrando así una entrega de llave en mano", añade Latorre

Los modelos de la franquicia se adaptan desde una stand de 15 mts2 hasta un local de 70 mts2

Tiendas de Belleza: cuánto cuesta la franquicia y plazo de recupero

"La inversion total (activos y mercaderías) sin gastos edilicios y entrega de llave en mano arranca desde u$s18.000 para el formato Stand"

Respecto del desembolso inicial, desde la empresa ofrecen un plan de pago de anticipo y dos cuotas sin interés.

En cuanto a plazo de recupero de la inversión, el mismo es de 18 a 24 meses según dedicación y disponibilidad de inversión inicial para iniciar con una tienda optimizada o conscientemente a optimizar.

Acerca de la mercadería, el CEO de la franquicia indica que, "más del 60% de la inversión es en stock, siendo este un commodity que se revaloriza con el tiempo en lugar de desvalorizar como los activos muebles".

El stock se compone de productos e insumos profesionales del mundo de la Belleza tales como cosmética, estética, uñas, pestañas y cabello.

Tiendas de Belleza: cuáles son las ventajas de la franquicia

Según Latorre, son varias las ventajas que presenta esta franquicia. "No solo es el tercer rubro con más crecimiento post-pandemia (logística, desarrollo de software, y cuidado personal), sino que hay un mar verde en términos de competencia (solo el 6% de las franquicias son del rubro, mientras que el 75% es gastronomía e indumentaria)".

El rubro de "cuidado personal" es el tercer rubro con más crecimiento post-pandemia

Te puede interesar Cuenta regresiva: Apple confirmó la fecha para el lanzamiento del nuevo iPhone 15

Desde el equipo de Tiendas de Belleza resaltan que este modelo es muy simple de gestionar ya que está todo resuelto por una administración centralizada (abastecimiento, pricing, category, redes, control de stock, etc), contempla la venta presencial con el e-commerce, y el Retorno de la Inversión es de los más altos en inversiones "sub 50k".