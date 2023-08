Milei sacude el tablero: el impacto post-PASO en dólar y economía bajo la lupa

El terremoto electoral de las PASO genera agitación en los mercados y pone en vilo la economía. El dólar y la postura del FMI en el centro de la escena

La cotización del dólar cripto al filo de la medianoche del domingo, promediando los $680, refleja sin filtro el "cisne negro" electoral que emergió de las PASO, con Javier Milei surgiendo como un contendiente serio para la presidencia a partir del 10 de diciembre.

Un brinco del 13% en el dólar alternativo, comparado con el cierre del "blue" el viernes previo, no es más que la respuesta a la creciente incertidumbre que ahora se suma a la ya existente sobre el destino económico.

Pero este vendaval no se aplaca en la volatilidad del dólar en el mercado paralelo, al contrario, recién comienza su recorrido desde allí.

El lunes, explican desde iProfesional, se perfila con ajustes notables en los valores de bonos y acciones, que hasta hace poco ascendían alimentados por la expectativa de un triunfo de Juntos por el Cambio.

Cambio es la consigna también para el escenario cambiario. En la semana previa a las PASO, el Gobierno liberó alrededor de u$s750 millones para evitar una devaluación en el canal oficial y expandir la brecha cambiaria.

Pero con las arcas del Banco Central escuálidas, no quedan recursos para futuras intervenciones, al menos no de tal magnitud. Si la dolarización de las carteras se acelera en el mercado, Sergio Massa no tendrá más opción que ceder ante una alza en los valores financieros del dólar.

El Gobierno liberó alrededor de u$s750 millones para evitar una devaluación en el canal oficial

La promesa de Milei de dolarizar sin respaldo del Banco Central ejerce presión sobre el mercado cambiario, mientras se espera ver qué cartas juega el Gobierno en su defensa.

La incógnita del FMI post-PASO

La etapa siguiente es descifrar la postura del Fondo Monetario Internacional. ¿Persistirá el organismo en sus negociaciones con Massa, como venía haciendo hasta julio? ¿O adaptará su estrategia ante el reconfigurado escenario político?

¿Incluirá a Javier Milei y a los economistas de Juntos por el Cambio en la mesa de negociación? A raíz de los resultados del domingo, cualquiera de ellos podría dirigir los destinos de Argentina a partir de diciembre.

El manejo del dólar es un enigma. ¿Solicitarán Milei y Bullrich al FMI que suelte la mano a Massa y evite los u$s7.500 millones que vencen en los próximos meses?

Una decisión semejante obligaría a Massa a considerar una devaluación directa, algo que el político rechazó hasta ahora y continuará resistiendo con todas sus fuerzas.

Te puede interesar MODO redobla la apuesta y lanza "Conexiones" para impulsar la interoperabilidad: cómo funciona

De ser así, la ruptura con el FMI se convertiría en la próxima gran novedad. Los primeros días de esta sorprendente semana apuntan hacia ese horizonte.