La importancia de tener una educación financiera para alcanzar objetivos de largo plazo

La especialista en finanzas Gabriela Totaro muestra su mirada optimista sobre la planificación financiera a pesar de los desajustes macroeconómicos locales

En medio de la cumbre internacional de jóvenes líderes, realizada en la Ciudad de Buenos aires, Gabriela Totaro CEO de GT Educación Financiera conversó con iProUP sobre la importancia de tener una educación financiera para alcanzar objetivos de largo plazo.

La experta en finanzas advierte que, en un contexto de muy alta incertidumbre como el que transita Argentina, pregona un optimismo contagioso sobre los beneficios que trae conocer cada uno de los activos financieros disponibles.

Además, advierte que como todo en la vida, luego de un proceso ligado al aprendizaje, trae sus frutos, que conllevan a una estabilidad económica.

iProUP: ¿Cuáles son los desafíos de los líderes financieros?

Gabriela Totaro: Creo que los desafíos se centran en poder generar conciencia en las personas, tratar de que logren libertad financiera, haciéndose responsable y conociendo la mayor cantidad de herramientas posibles. Cuando uno tiene un conocimiento acotado va a actuar sobre lo que conoce. Sin embargo si sabés todo lo que hay que hacer, tenés muchas más opciones.

I: Tenemos un público muy interesado en criptomonedas, ¿qué opinás al respecto?

GT: Me parece una muy buena herramienta, pero no todos los proyectos son para la mayoría de las personas. Estas monedas digitales tienen mucha volatilidad y alto riesgo. Yo sugiero que no hay que colocar más del 5% del patrimonio en este tipo de activo, hay gente que puso todos sus ahorros y ha perdido todo. Eso es porque no tiene una planificación integral. No hay una herramienta sola que nos vaya a salvar.

Además, no es lo mismo ganar mucho dinero a estar planificado financieramente. Si yo gano $200 mil por mes y gasto $300 mil y vos ganás $100 mil y gastás $50 mil, estás mejor que yo. Tiene que ver con una cuestión de reservas.

Hay que planificarse financieramente antes de salir a invertir. Si no tenés un plan adecuado pasa que tomaste una herramienta sin conocerla sin haber recurrido a esa integralidad financiera armada con un profesional. Y posiblemente te vas a enojar con la herramienta y esta no tuvo la responsabilidad, sino que quizás no elegiste la adecuada para tus objetivos.

Gabriela Totaro es psicopedagoga y autora de Silver, un libro que se destaca porque aborda la educación financiera para niños

I: ¿Cómo ves que se empiece a implementar la educación financiera en las escuelas como currícula?

GT: Yo persigo esa meta desde hace quince años. El año pasado, se hizo una prueba piloto con un programa de la Ciudad para chicos de 18 años, pero aun no forma parte de la cirrícula. Una de las consecuencias más graves es que todas las personas que no saben manejar su dinero, traen consecuencias sociales. La respuesta de esta experiencia en los secundarios fue muy buena, se cumplió la asistencia perfecta en todas las clases de educación financiera donde se impartió esta iniciativa.

Hay que aprender desde chiquito, porque vas a asimilar mejor los contenidos y cuando sos adulto vas a poder transmitirlo más naturalmente.

I: ¿Qué es lo que necesitamos ahora en materia de planificación financiera?

GT: Yo creo que lo que necesitamos ahora, es una estrategia muy personal, no hay que hacer todo lo que el mundo lleva a la práctica. Tenemos que armar nuestra planificación particular. Es como un traje, hay que ir con un sastre y hacerlo a medida.