El mundo contra TikTok: prohibido en cada vez más países, cuál es la razón por la que sucede esto

La plataforma dice que "prohibir TikTok en EE.UU. es prohibir la exportación de la cultura y los valores estadounidenses a más de mil millones de personas"

Esta semana, EE.UU. y Canadá dictaron medidas para restringir el uso de la popular red china de videos cortos TikTok. El Gobierno canadiense informó que se prohibirá el uso de esa plataforma en todos los dispositivos móviles oficiales, mientras EE.UU., que aprobó una ley similar ya en diciembre, anunció el lunes que los organismos públicos tienen 30 días para eliminar esa red social de los dispositivos y sistemas federales.

Washington fue más allá. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. votó este miércoles a favor de promover una ley que facilitaría la prohibición de TikTok en todo el territorio estadounidense, además de adoptar medidas restrictivas contra otras actividades económicas relacionadas con China.

El gobierno canadiense alegó que la decisión se debe a "un nivel inaceptable de riesgo para la privacidad y la seguridad". Entre tanto, el senador republicano estadounidense Josh Hawley expresó que "TikTok es un caballo de Troya del Partido Comunista de China". "Es un riesgo importante para la seguridad de EE.UU., y hasta que se vea obligado a cortar por completo los lazos con China, no tiene cabida en los dispositivos gubernamentales", declaró.

Las naciones norteamericanas no son las únicas que restringen el uso de la plataforma. Europa

La semana pasada, la Comisión Europea prohibió el uso de TikTok en los dispositivos oficiales de sus empleados. "Esta medida tiene por objeto proteger a la Comisión ante las amenazas y acciones contra la ciberseguridad que puedan ser aprovechadas para realizar ciberataques contra el entorno corporativo de la Comisión", reza el comunicado.

Asia

El Gobierno de la India decidió prohibir una serie de aplicaciones chinas, incluida TikTok, ya en junio de 2020. Asimismo, fueron bloqueados el navegador de Alibaba, UC Browser, Weibo, WeChat y Shareit, entre otros. Las autoridades indias aseguraron haber recibido "muchas expresiones de preocupación de los ciudadanos con respecto a la seguridad de los datos y el riesgo para la privacidad en relación con el funcionamiento de ciertas aplicaciones". Además, dijeron que la medida de prohibir estas aplicaciones chinas "salvaguardará los intereses de millones de usuarios indios de dispositivos móviles e Internet".

El mismo año, la plataforma fue prohibida en Pakistán. Las autoridades paquistaníes consideraron que la red social falló en eliminar videos que consideran "inmorales" e "indecentes".

Por su parte, el Gobierno de Afganistán anunció en septiembre pasado que prohibiría TikTok y el juego de multijugador en línea PUBG en los siguientes tres meses. El portavoz del movimiento Talibán, Inamullah Samangani, dijo que la medida era necesaria para "evitar que se engañe a una generación más joven".

Taiwán, pese a ser parte del territorio chino, también tomó el pasado diciembre medidas para restringir el uso de esa red social. Se prohibió instalar y utilizar TikTok, su versión china Douyin y la plataforma social y de estilo de vida Xiaohongshu en dispositivos públicos o en oficinas gubernamentales.

El mismo mes, el Gobierno de Taiwán inició una investigación contra ByteDance, la empresa matriz de TikTok, por supuestas operaciones comerciales ilegales de una de sus subsidiarias.

"TikTok representa un riesgo mayor de información y seguridad nacional que iQiyi [un proveedor chino de 'streaming]", expresó el legislador Chiu Chi-wei, del Partido Demócrata Progresista de Taiwán.

Cada vez más gobiernos prohiben el uso de TikTok

¿Y otras plataformas no recopilan datos?

En EE.UU. los críticos de la restricción del uso de TikTok argumentan que todas las redes sociales se dedican a la recopilación de datos de sus usuarios. Así, el grupo activista Fight for the Future creó la campaña 'Don't Ban TikTok' (No prohíbas TikTok) con el objetivo de redirigir la atención de los legisladores estadounidenses a la creación de leyes de datos y privacidad que se apliquen a todas las grandes empresas tecnológicas, indicaba el medio ActualidadRT.

Por su parte, Robyn Caplan, investigadora principal del Instituto de Investigación Datos y Sociedad, afirmó a The New York Times que "el consenso general de la comunidad de la privacidad es que TikTok recopila muchos datos, pero no desentona con la cantidad de datos que recogen otras aplicaciones".

"Prohibir Tik Tok en EE.UU. es prohibir la exportación de la cultura y los valores estadounidenses"

Entre tanto, después que la Casa Blanca ordenara a los empleados federales eliminar TikTok de los dispositivos móviles oficiales, China acusó a EE.UU. de abusar del poder y tomar medidas exageradas. "El Gobierno de EE.UU. debe respetar los principios de la economía de mercado y la competencia leal, dejar de reprimir a las empresas y proporcionar un entorno abierto, justo y no discriminatorio para las compañías extranjeras" en su territorio, reclamó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning.

Por su parte, desde TikTok respondieron que "prohibir TikTok en EE.UU. es prohibir la exportación de la cultura y los valores estadounidenses a más de mil millones de personas" que utilizan la red. "Nos decepciona ver cómo avanza esta legislación precipitada, a pesar de su considerable impacto negativo en los derechos de libertad de expresión de millones de estadounidenses que usan y aman Tik Tok", indicaron.

El diario chino Global Times escribe que la restricción del uso de TikTok en EE.UU. se debe a que Washington "intenta mantener su hegemonía económica ahogando a las empresas innovadoras y competitivas de otros países". El medio explica que EE.UU. no tiene una plataforma competitiva de videos cortos, como TikTok, y ahora "se ha empujado a EE.UU. a entablar una competencia económica con las empresas chinas de Internet, pero EE.UU. parece muy inquieto y poco confiado".

Mientras tanto la plataforma china no deja de crecer e instrumentar nuevas funcionalidades

Según Global Times, por eso Washington "tiene que politizar las cuestiones económicas y abusar del poder del Estado, reprimiendo sin razón a las empresas procedentes de China", aunque así solo muestra su "incompetencia económica". "Sus esfuerzos por generalizar el concepto de seguridad nacional y abusar del poder nacional no ayudarán a la economía estadounidense y, en cambio, serán un impedimento para el sano desarrollo de su economía digital", reza el artículo.

Mientras, varios políticos estadounidenses también se oponen a la medida. Así, el representante estadounidense demócrata Gregory Meeks expresó que el bloqueo de TikTok dañará "las lealtades de EE.UU." en todo el mundo, "destruiría puestos de trabajo" en la nación estadounidense y "socavará los valores estadounidenses fundamentales de la libertad de expresión y la libre empresa".

Te puede interesar "Contrata hoy a un argentino y mañana será tu jefe": en qué países de Europa brilla el talento local y para qué tareas

Paralelamente, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) envió una carta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para protestar contra el proyecto de ley de la prohibición de TikTok, alegando que la normativa violaría los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución. "El Congreso no debe censurar plataformas enteras y despojar a los estadounidenses de su derecho constitucional a la libertad de expresión", resaltó Jenna Leventoff, asesora política de la organización.