¿Metaverso o "puro verso"?: por qué Zuckerberg pierde fortunas con el mundo virtual pero las acciones vuelan

La compañía de Mark Zuckerberg comenzó el 2023 con un repunte del 23% de sus acciones. ¿Cuál será el panorama de este año? ¿Qué dicen los especialistas?

Meta, el holding que engloba a Facebook, Instagram y WhatsApp, difundió sus resultados financieros con un dato alarmante: Reality Labs registró un rojo de u$s13.700 millones en 2022, una de las mayores pérdidas anuales jamás registrada.

Se trata de la unidad dedicada a construir dispositivos y software de realidad virtual y aumentada para el metaverso, la próxima revolución de Internet. Tal es la apuesta que Mark Zuckerberg cambió el nombre de la empresa matriz a Meta. No obstante, el proyecto ha mostrado cifras inquietantes en el cuarto trimestre:

Facturó apenas u$s727 millones (17% menos respecto a igual período de 2021)

Solo en el cuarto trimestre resignó u$s4.279 millones (la mayor pérdida hasta el momento)

Pese a todo, Zuckerberg ratificó su confianza en la estrategia de metaverso: "Ninguna de las señales sugiere que debamos cambiar la estrategia de Reality Labs". Y redobló la apuesta: anunció que este año lanzará otro casco de consumo de nueva generación, luego de la presentación en octubre del headset de realidad virtual Quest Pro.

Meta: por qué sus acciones se disparan

Todos los datos financieros negativos no tuvieron su correlato en la Bolsa. De hecho, la ex Facebook comenzó 2023 con el pie derecho en Wall Street: sus acciones han escalado casi el 25% al inicio del año. El propio Zuckerberg asegura que la firma está "enfocada en convertirse en una organización más fuerte y ágil".

Como otras tecnológicas, Meta se vio afectada por el golpe de la inflación en EE.UU., la crisis del mercado publicitario, el aumento de competidores y la normalización de la demanda de ocio digital que se había expandido extraordinariamente durante la pandemia.

Pero, si todo está aparentemente mal, ¿qué mira el mercado para que la capitalización de la bigtech creciera tanto? Facundo Tula, fundador de Diacrítica Consultores, agencia especializada en estrategia digital, indica a iProUP que Zuckerberg sigue confiando en los mundos virtuales, aun cuando algunos accionistas le sugirieron bajar la inversión, porque él apuesta a la innovación a largo plazo.

Según el experto, "Meta invierte muy fuerte en el metaverso desde hace tiempo. Quizás, la principal traba por la que no termina de penetrar es la tecnología. Si quiero entrar, necesito dispositivos, y no en todas partes son accesibles o económicos. Además, muchas personas no están interesadas en tener artefactos específicos, y esto dificulta que el metaverso se consuma.

Meta: el plan de Zuckerberg para el Metaverso

Diego Pasjalidis, directivo del Buenos Aires Tech Cluster, afirma a iProUP que el futuro de la compañía no solo dependerá de las señales que Zuckerberg le dé a los accionistas, sino de lo que ocurra en el mercado global. "Un accionista tiene una lógica de rentabilidad y no se casa con ningún negocio: evalúa riesgo y retorno, contrastará lo que Meta le brinde con otras alternativas del mercado", completa.

En su visión, "no se trata solo de mostrar eficiencia, sino de qué hará para asegurar valor y sostenibilidad en una industria con fuertes desafíos por la cantidad de alternativas digitales que existen y que compiten con cada una de las unidades de negocios".

La batalla por el metaverso recién comienza y eso Zuckerberg lo sabe bien. Por eso, Tula resalta la determinación del CEO por seguir trabajando en los mundos virtuales. "Es probable que se vean nuevos juegos, apps, acciones, que funcionen dentro del metaverso para motivar a las personas a querer entrar", señala.

Anticipa que podría darse un abaratamiento de los dispositivos. "Quizás, una versión de cascos más económica para lograr una mayor y más acelerada penetración en el mercado", Por otro lado, cree que es probable que surjan "más acuerdos con marcas, como el que está trabajando con Ray-Ban, para unos lentes clásicos para grabar video, audio, e interactuar con realidad aumentada".

Pasjalidis comenta que Meta profundizará la estrategia para potenciar la experiencia de los usuarios en Horizon Worlds, generando varios y nuevos contenidos. "Será su gran desafío para mostrarle a los inversores que el monstruo puede seguir creciendo y generando valor", resalta.

El precio de los cascos de realidad virtual es la principal barrera para el desarrollo del metaverso

A su vez, Ximena Díaz Alarcón, cofundadora & CEO de Youniversal afirma a iProUP que el foco de la empresa en el metaverso seguirá presente porque es un lineamiento estratégico para la compañía.

"Los principales desafíos para Meta y para todas las grandes tecnológicas son la gestión de la identidad de sus usuarios, dando todas las certezas en términos de privacidad y seguridad de datos, tanto por parte propia como de terceros", aporta Díaz Alarcón.

Metaverso: por qué no despega

Según los expertos, uno de los motivos por lo que el metaverso no "prende" es porque los dispositivos de Meta aún son caros.

"El metaverso es un ecosistema de interfaces e interacciones que, para crecer, deben ser fluidas para el usuario", señala Díaz Alarcón. Y detalla: "Ser fluidas significa un acceso cómodo en la usabilidad de los aparatos requeridos para ingresar a ese mundo virtual. También, que el precio sea accesible". Por su parte, Tula remarca dos factores que juegan en contra:

Hay que comprar un equipo nuevo bastante caro. Como referencia, el Meta Quest VR cuesta u$s400 en EE.UU.

Se debe afrontar la compra de un dispositivo para un único propósito y uso, y para muchas personas puede ser injustificado

"Ambas cuestiones son, por ahora, altas barreras de entrada. Si existiera una forma de no necesitar cascos u otros dispositivos para ingresar, el metaverso ya hubiera asegurado su éxito", afirma.

Te puede interesar Desafío industrial: cómo crear una infraestructura de IoT que sea segura

Pasjalidis concluye que "una tecnología genera valor si es aplicada para solucionar un problema, responder a un interés o crear una nueva experiencia. Si no se dan estas condiciones, es como tener un bonito martillo guardado en la caja de herramientas".