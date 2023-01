Auge de los marketplaces financieros: cómo funciona Alprestamo y qué beneficios ofrece

Agilidad, mayor alcance y segmentación adecuada son algunos de los beneficios que ofrecen este tipo de plataformas. Cómo es el caso de Alprestamo

La palabra marketplace proviene de la unión de dos términos en inglés: market (mercado) y place (lugar). Se trata de una especie de 'vidriera virtual': un sitio web que conecta a compradores con vendedores para realizar una transacción comercial.

Con un crecimiento exponencial en los últimos años a raíz del auge del eCommerce, este tipo de mercados funcionan como intermediario entre vendedores y compradores, de una forma cada vez más directa.

Entre los rubros, las empresas que más emplean este tipo de servicios son las fintech, que utilizan las ventajas de las nuevas tecnologías para brindar servicios financieros adaptados al usuario final, cada vez más automatizados y que simplifican tareas que antes requerían de una mayor burocracia.

Marketplaces financieros: cómo los emplean las fintech

El objetivo primordial de esta clase de firmas es adaptarse a las necesidades y a los hábitos de consumo de los usuarios, con el propósito de aumentar los índices de inclusión financiera.

Así, se ofrecen mejores opciones a un grupo de personas cada vez mayor y de forma más ágil.

A partir de estas soluciones, los servicios fintech se encargan de ofrecer múltiples tipos de servicios como:

Billeteras virtuales

Fondos comunes de inversión

Exchanges de criptomonedas

Servicios para la gestión de negocios

Soluciones contables

Marketplaces de productos financieros

Los marketplaces son plataformas destinadas a brindar servicios apuntados al usuario final

¿Qué es un marketplace de productos financieros?

Básicamente, un marketplace es un espacio virtual donde se compran y venden productos y, en algunos casos, servicios.

Los avances tecnológicos y el nacimiento de las fintech dieron lugar al surgimiento de estas plataformas donde se comercializan únicamente productos de carácter financieros como préstamos, cuentas, plazos fijos, tarjetas y otras herramientas de inversión y de ahorro.

En este espacio hay entidades que funcionan como vendedores de esos productos y usuarios que pueden ser personas físicas o jurídicas, que los buscan y comparan como una forma de segmentar distintas ofertas para analizar a fondo cuál es la más rentable y conveniente.

Entre estas, aparece Alprestamo, el marketplace donde, con un simple click, se completa un formulario con los datos y en pocos segundos el sistema recomienda qué productos financieros se adaptan mejor a las necesidades.

Esto lo hace basándose en el historial crediticio de cada usuario. Gracias al Big Data, se pueden segmentar los productos financieros que mejor se ajusten a cada persona.

¿Por qué es importante para las empresas ser parte de un Marketplace?

Según los expertos, son muchos los beneficios que brinda a las empresas ser parte de un marketplace de servicios financieros.

Uno de los marketplaces financieros insignia en el mercado es Alprestamo, que recomienda los productos financieros se adaptan mejor a las necesidades

Pero principalmente se destacan por la eficiencia y el incremento en las ventas y la facilidad que ofrece a las personas y empresas, que no tienen experiencia ni los recursos para invertir en la creación de su propia tienda virtual, la posibilidad de vender de forma más fácil, segura y con un alcance mayor.

De esta manera, se acercan los productos de acuerdo al perfil de cada usuario, lo que permite abrir nuevos canales de ventas, nuevos mercados y diferentes clientes.

Te puede interesar God in a Box: conocé el nuevo ChatGPT de WhatsApp y cómo activarlo

"Por consiguiente, no hay razones para quedar fuera de la ola tecnológica y dejar una empresa o negocio relegado de esta tendencia. Quienes no se suban a tiempo, definitivamente no podrán crecer al ritmo de las demás, por tanto, los usuarios elegirán opciones más novedosas y dinámicas que se adapten a sus gustos e intereses", destaca Julián Sanclemente, CEO de Alprestamo.