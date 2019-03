Películas y series online: ¿cuáles son las mejores plataformas para disfrutarlas?

Aunque Netflix es un referente para el streaming de contenido visual, no es el único que existe: ¿qué otras posibilidades hay disponibles en el mercado?

En el mundo de las aplicaciones y servicios, hay multitud de plataformas que nos brindan característica similares, pero con lago en particular que las diferencia. Es por eso que no es extraño que se tengan por lo menos dos, y que se utilicen en forma preferencial para distintos fines. ¿Por qué no hacer lo mismo para el entretenimiento?.

Es así que les brindamos un ranking de plataformas para que puedan investigar y seleccionar a la hora de decidir ver una interesante película o una buena serie.

El siguiente Top Five está creado según las opiniones de los cibernautas. Se realizaron las debidas comparaciones, tomando el tiempo de probar cada una las opciones, y así surgió esta lista.

Sin rodeos, presentaremos la mejor opción en el primer puesto para ver películas online, y llegaremos al quinto lugar, con una opción buena pero con algunos detalles a tener en cuenta.



1° Stremio, el mejor para ver películas online

Stremio hoy encabeza el listado de las mejores plataformas para ver películas online. A decir verdad, está destronando a sus competidores directos, y les contaremos por qué.

Otorgarle el primer puesto fue una tarea bastante sencilla, la verdad. Comencemos por decir que Stremio es un multiplataformas; puedes tenerlo en tu PC (Windows, Linux, Mac) o en tu dispositivo móvil (Android e IOS), todas funcionando de una manera estable, segura y sin molestos anuncios.

La apariencia es muy amigable; cada película tiene más de una opción de reproducción, incluyendo detalles de la calidad del video. Hasta presenta una opción para comprar boletos para el próximo éxito de taquilla.

Gracias a los complementos que se le pueden agregar (icono de arriba a la derecha), Stremio puede tener un extenso catálogo de películas. No hay que preocuparse por la compatibilidad de los complementos, estos son actualizados constantemente. De hecho, hay pagos y gratuitos, alternativas que le garantizan un largo reinado.

Se puede utilizar la tecnología de Torrent. La velocidad de actualización es espectacular y lo mejor es que si algo no está disponible, lo único que se debe hacer es encontrar el "archivo torrent" en uno de los muchos sitios confiables de internet, pegar la conexión en la barra de búsqueda y darle play.

¿Qué contenido podemos encontrar? En Stremio encuentras películas de todos los tiempos, todas las temporadas de tus series favoritas, tráilers y el tus videos favoritos de Youtube.

Podríamos agregar mucho más sobre el puesto Número Uno, pero nos extenderemos demasiado. Lo único que queda por decir que es totalmente recomendable para Android TV y Smart TV. No dudes en convertir a Stremio en tu primera opción para tu entretenimiento.



2° Kodi

Desde su aparición, Kodi llamó la atención de todos por sus buenas prestaciones. Ofrecía películas y series, todo de manera online y gratuita. Como buena plataforma, con el paso del tiempo fue modificándose, sumando más complementos (Addons) que enriquecieron más su contenido. Como si fuera poco, presenta versiones para todo tipo de sistema.

Sin embargo, todo lo comentado quedó en el pasado. Últimamente la plataforma da más tristezas que alegrías. Quedan muy pocos addons funcionales para Kodi; los buenos han desaparecido del mapa por las leyes antipiratería. Otro defecto es que, tanto la aplicación como su versión para PC, suelen presentar problemas debido a las últimas actualizaciones.

Más allá de sus actuales dificultades, se necesita armarse de un poquito de paciencia para configurar esta plataforma, la cual requiere de mantenimiento semanal. Hacemos hincapié que es toda una tarea encontrar addons funcionando en 2019.

3° Netflix

Oh, sí. Tal como lo pueden leer. Netflix, la plataforma online más promocionada de este lado del planeta, se encuentra en el tercer puesto de este ranking. ¿Por qué dicho lugar? Es simple: "no todo lo que brilla es oro". Cuenta con producciones originales, tanto películas como series, un amplio catálogo y tiene soporte para todos los sistemas. No obstante, sus defectos la colocan dos casilleros por debajo del primer puesto.

El principal motivo por lo que muchos han abandonado la plataforma es su costo. Ahora eliminó su mes de prueba gratis para nuevos usuarios. Dependiendo el país, Netflix suele tener una tarifa mensual similar a las que tienen las empresas de cable, obligando a tomar la decisión de elegir una. Además, para hacer espacio en su catálogo, retira cada año series y películas.

Otro detalle que le resta puntos a la famosa plataforma es que suele padecer de "congelamiento de pantalla". La app suele ser inestable, padeciendo cierres inesperados o imposibilidad de reproducir ciertos contenidos.



4° UltraPelisHD

Aquí tenemos otra página web para ver películas online. UltraPelisHD es otra de las más valoradas por los amantes del cine, tanto por su amplio contenido como por la calidad que presentan estos (Hay contenido en 1080p).

De diseño simple, puedes encontrar lo que buscas con solo hacer una rápida mirada por el sitio. Se incluyen producciones eróticas, por lo que no es recomendable que los menores naveguen en ella sin supervisión.

UltraPelisHD contiene los últimos estrenos con la mejor calidad disponible por el momento. Todo es de fácil reproducción, aunque hay que lidiar con los avisos invasivos que toda sitio gratuito de películas online presenta para financiarse. Su organización es buena, no excelente, si la comparamos con las demás plataformas de este Top.

UltraPelisHD no es recomendable para un Android TV o Smart. Un cable HDMI conectado a tu PC podría ser la solución para cuando quieras ver películas online en tu televisión.

5° CineTux

Por último – y no por eso la peor del mercado – esta opción que no la encontrarás en Google Play ni otras tiendas, ya que Cinetux es un sitio web. Ofrece un extenso repertorio para ver películas online, buena calidad de imagen, sonido y una excelente reproducción. Solo con unos simples clic puedes disfrutar de una buena superproducción.

Dentro de las mejores valoradas de este año, Cinetux es la que más llama la atención por ser casi una novata. Presenta varios elogios por parte de sus usuarios y es recomendada en sitios como Youtube como una de las mejores opciones.

Valió la pena analizarla y descubrir por qué hablan tanto de ella. No solo tiene películas, también doramas (Live action televisivos) que los amantes del anime de seguro sabrán apreciar.

El problema con Cinetux es que, por más atractivos que tenga, presenta avisos invasivos que colman la paciencia. Por esto, no es recomendable verla en un smart TV o Android TV, obviando el hecho de que hay que usar el navegador. Además, su organización deja mucho que desear.

Recuerda siempre tener tu antivirus actualizado, es importante cuando se visita este tipo de sitios.

De esta manera esperamos que puedas disfrutar de tus películas y series favoritas online 2019, y si deseas contarnos cuál es tu plataforma preferida, te estaremos leyendo, concluyeron desde SoyTecno.