Zerovision, así funciona la ingeniosa y creativa nueva alarma de Verisure

La compañía presentó el nuevo sistema de alarma, la primera en el país que permite actuar proactivamente a la hora de un robo, sin riesgos. De qué se trata

Verisure es una de las empresas de tecnología en seguridad más grandes del mundo. Nació en Suecia, hace 35 años y se fué extendiendo por toda Europa y el mundo, al punto que hoy cuenta con más de 5.000.000 de clientes en 17 países, donde en 12 son líderes.

"En 2019, la firma llegó a la Argentina y crece a ritmos agigantados", comenta a iProUP Raúl Sais, director general en el país.

"En la Argentina somos una startup que crece 200% año tras año. Hoy por hoy somos la empresa n°1 en ventas mensuales, tenemos más de 30.000 clientes y contamos con más de 1.000 empleados", detalla a Sais.

"Este éxito no está vinculado a la inseguridad, sino al modelo de negocios, que es similar en todo el mundo y que funciona.

Se basa en 3 grandes pilares:

Las personas y su desarrollo profesional

La inversión

En Argentina escala a los u$s 200 millones para los primeros 10 años, en palabras del ejecutivo 'sin haber sacado ni un dólar' y el desarrollo tecnológico

La tecnología: pieza clave en el diferencial de Verisure

Verisure tiene dos centros de investigación, en Madrid, España y en Malmo, Suecia. Allí se trabaja permanentemente en el desarrollo de nuevas tecnologías, que se producen en Israel, mediante un fabricante exclusivo.

"La tecnología de seguridad en ese país es de punta y esos productos solo los usamos nosotros, a diferencia de las demás empresas", destaca el director.

El ejecutivo explica que si no se tiene un buen desarrollo tecnológico, cualquier falsa alarma hará que se movilice un patrullero y que eso es un gasto público muy grande, "más del 98% de los saltos de alarma son falsos", resalta Sais.

Para eso la empresa tiene un sistema compuesto por un panel central, que además de controlar todas las funciones, se utiliza como comunicador con la central de monitoreo, sin la necesidad de conectarlo a la línea telefónica, ya que lleva una sim.

Además el paquete completo incluye: llaves inteligentes, que activan y desactivan la alarma y permiten controlar entradas y salidas, aplicación para smartphones, detector de movimiento con flash y un sensor que detecta golpes, inercias y vibraciones en los accesos.

¿De qué se trata Zerovision?: la primera alarma proactiva del mercado argentino

Zerovision es una alarma con un sensor que activa un humo espeso que llena el ambiente en el que se coloca. Si bien este es inocuo, no tóxico, ni perjudicial para humanos y animales, "genera una sensación de ansiedad, ya que no se ve nada y parece que no podés respirar", explican los expertos de Verisure.

"Cuando se activa la alarma se hace una conexión por audio para ver qué es lo que está pasando, luego se utilizan los fotodetectores (video) para tener un mejor panorama de la situación. Este proceso debe resolverse en 60 segundos, el tiempo máximo para reaccionar ante un robo", precisaron.

El revolucionario sistema de alarmas desarrollado por Verisure

"Una vez detectado que es ‘un real’, el operador vuelve a verificar y acciona el sistema. Dentro del protocolo está previsto avisar tanto a la policía como a los bomberos, ya que el humo puede confundirse con fuego", precisa.

Durante el lanzamiento se disparó la alarma dentro de una oficina de unos 5m por 5m, en cuestión de segundos el cubículo se llenó de un humo espeso entre blanco y amarillento.

iProUP tuvo la posibilidad de ingresar y experimentar en primera persona los efectos del humo del Zerovison las conclusiones son contundentes:

La idea detrás del producto es que "no se puede robar lo que no se vé" y con Zerovision, realmente no se ve nada.

El humo genera una sensación de sofoco, que se potencia al no poder ver lo que se tiene a menos de 30 centímetros. Es desesperante, porque el humo molesta la visión y hace que se irriten un poco los ojos, como si fueras a llorar.