Para Mark Zuckerberg el metaverso mejorará la calidad de vida de la gente

Durante una entrevista, el fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg comentó que busca que el tiempo que la gente pasa frente a las pantallas sea mejor

El CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, comentó que quiere que el Metaverso sea aprovechado de manera eficiente y no por mucho tiempo.

"No quiero que la gente pase más tiempo frente a sus pantallas", expresó. Y agregó "Sólo quiero que el tiempo que la gente pasa frente a ellas sea mejor". Estas declaraciones tuvieron lugar durante una entrevista para el podcast de Joe Rogan.

Las denuncias contra Meta

En los últimos días, una madre denunció a Meta por explotar "usuarios vulnerables" para obtener mayores beneficios.

En este caso en particular de esta madre, su hija menor comenzó a usar Facebook a los 7 y a partir de ese entonces, empezó a desarrollar problemas emocionales y sociales.

Hay que destacar que no es la única denuncia con la que se enfrenta Zuckerberg.

La asociación Social Media Victims Law Center demandó simultáneamente a Meta, TikTok y Snap, por, supuestamente, promover el suicidio entre los adolescentes, por su propia estructura.

Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Meta. A su vez, el CEO de Meta, sacó pecho con su aplicación Instagram, en contraste con Facebook. Según él, el diseño en base a la imagen es mucho más positivo que el centrado en el texto.

"Creo que las imágenes suelen ser un poco menos cortantes y algo menos críticas que el texto", garantizó.

Otra afirmación que contrasta con la realidad en los tribunales, ya que otras 2 nuevas demandas contra Instagram señalaron a la red como la causante de provocar desórdenes alimenticios a adolescentes.

Según la familia de 2 chicas, aseguraron que Instagram impulsó el surgimiento de ansiedad, anorexia y depresión en las adolescentes.

La aparición de estos síntomas, llevó a las adolescentes a intentar suicidarse y ser hospitalizadas en distintas ocasiones.

La respuesta del fundador de Facebook

Mientras tanto, Zuckerberg no declaró sobre estas demandas en particular, aunque dijo que las plataformas de Meta no tienen nada que ver con el contenido de las denuncias.

Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Meta.

"Si alguien reacciona con algún tipo de enfado, nunca contamos con esta reacción para mostrarla a otras personas", aseguró el CEO de Meta. "Simplemente no queremos amplificar la ira".

Por último, Zuckerberg dijo que el fin del metaverso y la realidad virtual pasa por sustituir a la televisión tradicional. Con este fin, las personas podrán ver la misma a través de unas gafas y no en una pantalla de televisión.

"Puede ser una gran mejora en el bienestar de las personas en general", agregó.

Sin embargo, habrá que esperar para determinar si verdaderamente el metaverso mejora la calidad de vida de los usuarios o, por el contrario, agrava los problemas.