Invertir el aguinaldo con blue récord: ¿convienen los bonos, las acciones, el Bitcoin (o seguir comprando dólares)?

Analistas del mercado tradicional, del sector cripto y economistas tiran algunas pistas y opciones para aprovechar de la mejor forma el medio SAC de junio.

Ante la llegada de la primera cuota del aguinaldo, miles de empleados argentinos analizan cuál es la mejor opción para canalizar el dinero. Sin duda, se trata de uno de los momentos más esperados del año por los asalariados, quiénes calculan de antemano cuánto les representa este ingreso extra.

Analistas de la Bolsa tradicional, del sector cripto, y economistas dan cuenta de los puntos a tener en cuenta por invertirlo en alguna herramienta: ¿Bitcoin, Ethereum, otras criptomonedas, acciones, bonos, CEDEAR o el dólar, que pasó los $232?

Aguinaldo 2022: cuál es la mejor forma de invertirlo según la City

Diego Martínez Burzaco, Head of Research & Strategy en Inviu, indica a iProUP que "es muy amplia" la respuesta, por lo que antes hay que conocer:

"Qué nivel de tolerancia al riesgo está dispuesto a soportar"

"Cuánto tiempo va a mantener esa inversión"

"Lógicamente, para un perfil de riesgo moderado, una combinación de todas estas cosas debería ser la regla: un poco de bonos de empresas (Obligaciones Negociables), algo de CEDEAR, un poquito de acciones argentinas y después, en definitiva ir viendo qué conoce y qué no de las otras herramientas. Por ahí es el camino", completa.

Ramiro Marra, especialista en Finanzas, añade que la mejor opción está atada a lo que queramos hacer con el aguinaldo: "Primero debemos definir objetivos y plazos. Obviamente, nos gusta todo el universo de CEDEAR, en especial de tecnología, pero no es el momento aún de comprar. Necesitamos que caigan más los precios y pase el shock inflacionario".

En este marco, recomienda los siguientes "combos":

Bioceres (BIOX): "Por la peor sequía triguera en 50 años"

Bonos discount en Pesos (DICP): "Quedó con rendimientos de CER + 7% y nos parece valores más racionales para encarar el segundo semestre"

Obligaciones negociables de Cresud (CCSDO): "Con rendimientos del 10% en dólares y vencimiento a menos de un año, paga intereses y capital en dólares y ajusta 1 a 1 con el MEP"

"Este combo para nosotros será el ganador para el aguinaldo. La proporción dependerá del perfil de riesgo, pero nos gusta un 50% dólares, 25% CER y 25% acciones", completa Marra.

Aguinaldo 2022: cuál es la mejor forma de invertirlo en criptomonedas

Matías Bari, CEO y cofundador de Satoshi Tango, indica a iProUP que un buen portfolio debe tener de todo, incluso criptomonedas: "La diversificación es importante. Una vez un gran empresario me dijo 'la que se genera concentrando, se cuida diversificando'", completa.

Nicolás Verderosa, CMO de Kephy Gallery, señala a iProUP que dentro de las cripto, "Bitcoin (BTC) es siempre la opción más segura, seguida de aquellas con cierta utilidad, como las referidas al metaverso y al gamification, que es lo que se viene– o que son vinculadas a proyectos serios".

Los expertos afirman que una cartera bien diversificada debería contar con un porcentaje de Bitcoin

"En tercer lugar, aparecen los tokens no fungibles. Pueden ser NFT de artistas con trayectoria y reconocidos y que se vieron obligados a bajar los precios de sus obras a raíz del mercado bajista, lo que hace que el potencial de crecimiento sea muy grande".

Federico Goldberg, CEO de Tienda Crypto, señala a iProUP que las mejores opciones son aquellas que cada uno estudia y sabe al riesgo-beneficio al que se se expone: "Es importantísimo diversificar, por lo que lo mejor es elegir varios instrumentos. Cada uno tiene su riesgo y su beneficio, pero no es conveniente dejar los pesos parados".

Aguinaldo 2022: cómo invertirlo según los economistas

Juan Frers Allan, Business Development de Phemex, indica a iProUP que "a la hora de invertir es clave entender qué tipo de activo estamos adquiriendo, dependiendo de los niveles de rentabilidad que busquemos, y también si lo haremos pensando en el corto o largo plazo".

"Si buscamos una inversión arriesgada con altos rendimientos a corto plazo, Bitcoin es ideal. En cambio, como activos tradicionales, CEDEAR, títulos valores y bonos son la mejor opción", dice..

Joan Cwaik, especialista en tecnologías emergentes y sociedad, subraya: "No hay recetas mágicas. Si estamos mirando el largo plazo y no le tememos a la volatilidad, el BTC es una buena opción", subraya. Y añade: "Si queremos un activo atado al dólar para no perder el valor de los pesos, los CEDEARs son una buena puerta de entrada al mercado financiero".

Aguinaldo 2022: ¿es conveniente invertirlo en dólares?

Marcelo Trovato, analista económico y fundador de Pronóstico Bursátil, resalta que "el valor intrínseco de las criptomonedas es cero por definición" y subraya que "valor y precio no es lo mismo".

"Con la suba ininterrumpida de tasas que se viene a nivel global para combatir la inflación, todas las divisas sufrirán casi sin excepción, hasta las stablecoins", remarca.

Jorge Compagnucci, director de contenidos de Target Market Global (TMG), confía a iProUP que en la segunda mitad del año comenzará lo que él denomina el Game Over Global por múltiples drivers.

"La herramienta más conservadora es el dólar, que en el segundo semestre en Argentina se acelerará con creces y podría cerrar el 2022 en el mercado paralelo entre los $410 y $420", advierte.

Según Compagnucci, "los diferentes instrumentos financieros indicarían un ciclo semestral similar a 2001 y 2008. Por ende, tendríamos una crisis financiera y de características geopolíticas".

Aguinaldo 2022: ¿es el Plazo fijo en UVA una buena inversión?

El economista Christian Buteler detalla por qué es por qué hoy es recomendable un plazo fijo UVA precancelable: "Por ahora, el plazo fijo UVA nos cubrió de la inflación e incluso nos permitió ganar en moneda dura".

"Optamos (por el plazo fijo UVA precancelable), dado que no vislumbrábamos una suba del dólar libre y en el contexto de una inflación que seguía alta", explica Buteler, quien recuerda que el plazo mínimo de inversión de este tipo de herramienta es a 90 días.

El plazo fijo UVA permite ganar por encima de la inflación

"(Por ejemplo) El 2 de mayo el valor de la UVA (unidad de valor adquisitivo, no la fruta), estaba en $114,94; al día viernes 3 de junio, cotizaba en $123,08. Si bien sabemos el valor del UVA hasta el 15 de junio, tomamos su variación al viernes último para poder hacer las comparaciones, porque no sabemos qué puede pasar con el dólar en los próximos días. De esta forma, su crecimiento fue de 7,1% frente a un plazo fijo tradicional ,que nos hubiera rendido casi 3,4% en el mismo período, y dólares libres que se movieron entre 0,7% y 2%", precisa.

Buteler aclara: "En este caso, los plazos fijos UVA son precancelables y si bien al sacarlos perdemos el rendimiento UVA y pasamos a tener una tasa algo menor a la del plazo fijo tradicional, frente a un salto abrupto o una corrida de los dólares libres puede ser mejor dolarizar nuestra cartera -aceptando ese menor rendimiento- que esperar el vencimiento y encontrarnos con un dólar que subió demasiado".

Aguinaldo 2022: ¿cómo invertir según el perfil inversor?

Maximiliano Donzelli, Head of Research de Invertir Online, señala que para los conservadores, una opción es una cartera de renta fija (bonos) para ganarle a la inflación de los próximos doce meses.

"En el último tiempo se ha visto un contexto inflacionario elevado, que ha llevado a que la suba de precios se establezca por encima del 50% interanual por once meses consecutivos, con abril situándose en 6% respecto a marzo y 58% en términos anuales siendo el mayor nivel en 30 años", precisa.

Considera que "es una buena opción posicionarse en instrumentos de renta fija que vencen dentro de dos años, dado sus rendimientos más altos a la fecha".

"Recomendamos posicionarse un 50% en el bono ajustable por inflación (TX24) y un 50% en otro cuya tasa de interés es variable (BDC24), ambos con vencimiento en 2024. El TX24 ajusta capital por CER, por lo que logra el objetivo de resguardar valor contra la inflación", añade.

Por el momento, tiene un rendimiento esperado del 60% en base a las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. Adicionalmente, es una buena opción sumar el bono emitido por la Ciudad de Buenos Aires con vencimiento también en marzo del 2024, el BDC24, cuyo rendimiento esperado también se sitúa en 60%.

Para interesados en una alternativa de renta fija (acciones) una buena estrategia son las Obligaciones Negociables, priorizando a los que presentan retornos que superan la inflación de EE.UU., actualmente en el 8,3% interanual. Aunque recomienda:

Pampa Energía (PTSTO): "Es productora y distribuidora de energía, su segmento regulado constituye un porcentaje bajo (sólo la participación en Transener), y posee gran escala a nivel doméstico y buenos resultados financieros. Cuenta con un rendimiento anual en dólares estimado del 6,6% y con vencimiento en julio de 2023"

"Es productora y distribuidora de energía, su segmento regulado constituye un porcentaje bajo (sólo la participación en Transener), y posee gran escala a nivel doméstico y buenos resultados financieros. Cuenta con un rendimiento anual en dólares estimado del 6,6% y con vencimiento en julio de 2023" YPF (YCA6O): "Por su posición fuerte dentro de la industria petrolera, observando que es una empresa con fundamentals sólidos en una industria de gran escala y donde destacamos la mejora de los resultados en los últimos trimestres"

Para los inversores con perfil agresivo, Donzelli sugiere tener en cuenta el desafiante panorama en el cual se encuentra el mercado financiero norteamericano. Existen varios motivos detrás de este impulso bajista que se ve en los mercados.

"Podría ser un buen momento para replicar el ETF de acciones de Valor (IVE) con CEDEAR. Este fondo se concentra principalmente en empresas estadounidenses de gran capitalización ahora subvaluadas en relación a otras comparables", sostiene.

Y agrega armar una cartera con los CEDEAR de Pepsico (PEP), Disney (DIS), Berkshire Hathaway (BRKB) y UnitedHealth (UNH): "En este caso, pensamos en inversiones de más largo plazo".

Por su parte, Mateo Sarsur, Head Sales Trader de Balanz, indica a iProUP que "seguramente la volatilidad de precios se mantenga en los próximos meses, pero hay buenos puntos de entrada para inversiones de mediano plazo, principalmente en acciones de valor que protejan ante escenarios adversos".

También se refiere a los bonos corporativos y destaca las emisiones en dólares con legislación internacional de empresas con sólidos fundamentals y generadoras de divisas: "Podemos encontrar colocaciones para diferentes perfiles, con rendimientos de hasta el 10%", resalta.

El experto de Balanz asegura que los bonos soberanos "siguen sin encontrar piso, pero se encuentran en niveles más que interesantes ", entre los que prioriza los emitidos "con legislación New York".

"Los principales drivers que nos hacen tener una visión positiva sobre este activo son el programa con el FMI y el escenario político. En cuanto a bonos en pesos, la curva CER estuvo ofrecida este último tiempo, y actualmente brinda rendimientos por encima de la inflación en prácticamente toda la curva", concluye.