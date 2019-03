Anticipo: arranca la firma digital para autos y motos y en junio llega la cédula verde al celular

Al anuncio del Registro de Conducir Digital se sumará en junio las Cédulas Verde y Azul, que pasarán a tener una opción digital. Así funcionarán

La burocracia significó durante muchos años un verdadero dolor de cabeza para millones de argentinos. Las esperas interminables, el papelerío en muchos casos excesivo y los turnos por orden de llegada han sido solo algunas de las pesadillas por las que muchos han pasado a lo largo de su vida.

El ámbito estatal, con su infinidad de trámites a cuestas, ha sido en los últimos años un terreno propicio para la adopción de soluciones innovadoras relacionadas con la agilización de proyectos. La tecnología, como en tantas otras oportunidades, tuvo que salir al rescate.

En Argentina, una de las áreas que ha mostrado avances significativos en la implementación de soluciones virtuales para los ciudadanos ha sido la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.

Hoy, los conductores ya pueden llevar su registro en el celular y próximamente sumarán las cédulas verde y azul, que estarán disponibles desde el teléfono celular.

En diálogo con iProUP, Oscar Agost Carreño, Subdirector Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, asegura que el proyecto de las cédulas digitales está pronto a su despliegue en todo el país.

"Estamos bastante adelantados. Nuestra parte del programa está prácticamente terminada, así que somos optimistas. Fijamos junio como mes tentativo, por las dudas, ya que depende de varias áreas", afirma el funcionario.

Ante la consulta de este medio, anticipa que la puesta en producción de esta innovadora solución no significa abandonar los documentos físicos; por el contrario, se trata de dos alternativas que coexistirán en el mediano plazo.

"La cédula en papel va a seguir existiendo unos años más, ya que no hay Internet en todos lados y muchas personas de mayor edad todavía no se han acostumbrado a lo digital. Como ciudadano, vas a poder elegir tener la opción física o no, ya que primero necesitamos un cambio cultural", explica Agost Carreño.

En el Registro saben del trabajo de difusión y educación que conllevan este tipo de innovaciones. En 2016, con la puesta en marcha del Título Digital, fueron testigos de cómo muchos jueces no entendían su uso y las administraciones públicas tenían dudas respecto a su gestión.

"Al principio había muchos miedos, que eran más abstractos que concretos. Persistía la sensación de no poder tocar algo fisico o pensar que si se hacía por computadora mucha gente se iba a quedar sin trabajo. Se trataba de inquietudes más amplias de lo que realmente implicaba el Título Digital como concepto específico".

Para "fidelizar" la propuesta entre empleados estatales, el ente gubernamental implementó su propio "plus por productividad": a más trámites realizados por día u hora, más dinero. Esta estrategia permitió acelerar procesos y captar muchas más solicitudes de manera online.

Los resultados fueron inmediatos: según Agost Carreño, los argentinos empezaron a recibir el título en la misma tarde en la que lo gestionaban.

Por otro lado, se acordaron descuentos para la transferencia digital (llegan hasta el 40%), ya que al necesitar menos recursos para estos trámites, se podía volcar directamente ese ahorro a beneficios para los ciudadanos.

Al respecto, aclara que la reducción que dispuso el Ministerio de Justicia nacional abarca aranceles y no los impuestos provinciales que rigen en cada jurisdicción. Del dinero que se cobra en una transferencia, aproximadamente 2/3 corresponde a tributos provinciales.

La posibilidad de hacer la transferencia de autos y motos por Internet, usando el 08 Digital, se implementó en septiembre de 2017 y, hasta el momento, se registraron 2,3 millones de transferencias.

Respecto a la cédulas, especifica que no se van a fomentar rebajas como las citadas, ya que en este trámite en particular no existe un ahorro de recursos sino que se duplican, algo que, sin embargo califica como "un cambio necesario".

Además, la versión física del documento seguirá estando disponible para aquellos que quieran retirarla y tenerla como respaldo en caso de contar con su variante en el smartphone.

Objetivo: 100% online

La web del registro recibe unas 50 millones de consultas y gestiones por año, lo que confirma que la migración hacia soluciones 100% virtuales es un camino concreto, avalado por los propios usuarios.

Está transformación va incluso más allá, ya que los informes, certificados de dominio y denuncias de venta se piden, pagan y reciben por Internet.

Desde la entidad aclaran que la denuncia de venta y el certificado de dominio han pasado a ser totalmente digitales a partir de mayo 2018.

Según Agost Carreño, desde su puesta en marcha hasta la fecha, se tramitaron vía web:



- 546.861 informes de estado de dominio



- 85.863 certificados de dominio



- 203.200 denuncias de venta



"El próximo paso, que se concretará ahora en marzo, es el lanzamiento de la firma digital para transferencias de automóviles y motocicletas", afirma Agost Carreño.

Hasta el presente, si bien este trámite se puede hacer por Internet, la firma tenía que ser presencial en el registro o ante un escribano. Próximamente, el comprador y vendedor podrán cerrar el acuerdo de manera online sin pasar por el mismo lugar físico.

Un aspecto para destacar es que la firma digital servirá en todos los registros del país, pero también podrá utilizarse en cualquier organismo del Estado que la requiera e, incluso, en el ámbito privado.

El offline todavía resiste

A pesar de todos estos avances, los trámites presenciales siguen y seguirán existiendo, por lo que hubo que trabajar para mejorarlos con el uso de tecnología.

"Los turnos online fueron de las primeras cosas que pusimos en práctica. Teníamos que mejorar el funcionamiento de los centros de atención para que la gente no perdiera tres horas haciendo un trámite y luego otras tres horas para retirarlo", subraya el funcionario.

Hasta el presente, según los datos recolectados por el Registro, se solicitaron 2,8 millones de turnos vía web.

Desde mayo de 2018 se eliminaron los históricos formularios de papel (por ejemplo el 02, el 08, etc) que se llenaban con carbónico desde hacía más de 60 años.

Así, aquellos que deciden no realizar sus gestiones por Internet y lo hacen de manera presencial no sólo se evitan la espera mediante la atención por turno, sino que además entregan su DNI y alguna otra escasa documentación en trámites complejos y el Registro se ocupa de cargar todo al sistema.

El Subdirector agrega que para ello se utilizan bases de datos de AFIP, Registro de las Personas, etc. De esta manera, apunta, "se agiliza la atención al usuario".

Registro de conducir, el antecedente

El Gobierno argentino anunció a principios de febrero la implementación de la licencia de conducir digital, que podrá ser exhibida a las autoridades correspondientes a través de la aplicación "Mi Argentina".

Mediante el uso de esta herramienta, los conductores locales no necesitarán llevar consigo el registro físico.

Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete, indica que el usuario validará su identidad a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Solo así podrá utilizar la nueva función.

"Lo que se hacía físicamente y se seguirá haciendo, porque estos son procesos, ahora podrá realizarse con el teléfono a través de un código QR", asegura el funcionario.

Desde su lanzamiento, ya cuenta con 1,4 millones de usuarios registrados, de los cuales más del 60% son menores de 35 años.

"El registro depende de Seguridad Vial. El paso que sigue es que estén las cédulas dentro de la aplicación Mi Argentina", sostiene Agost Carreño.



"El objetivo final es poder disponer, durante este año, de toda la documentación necesaria para mostrarla desde el celular", anticipa Agost Carreño.

El camino no es fácil, pero desde el Gobierno confían en que se están dando los avances necesarios para ir en esa dirección.

"Se trata de un gran cambio, ya que hay que educar a las autoridades y brindar mucha información a la gente para que comprenda estas innovaciones", detalla. Y concluye: "Atender a todo el mundo es nuestra meta y allí coexistirá lo digital con lo analógico".

Gobierno digital

El Gobierno ha encarado desde 2015 distintos proyectos de transformación, una tarea que tiene como actor fundamental a la Secretaría de Modernización, comandada por Andrés Ibarra.

Desde la cartera revelan a iProUP que ya se pueden realizar más de 1.300 gestiones a través de internet en tramitesadistancia.gob.ar.

La plataforma cuenta con 2.085.000 de expedientes caratulados, de un total de 3.460.000 iniciados. En promedio, un trámite iniciado bajo este sistema demora un 55% menos.

Hasta la fecha, las gestiones más utilizadas son:

- Renovación de Dominios Web: Alta de dominios comunes de Internet.com.ar

- Inscripción automática de Registro Único del Ministerio de Producción

- Certificaciones de productos comercializables

- Excepción e Inscripción Proveedor (SIPRO) – Personas Jurídicas

Por otro lado, también está disponible la plataforma Trámites a Distancia" (TAD), una herramienta del Estado para que los argentinos no tengan que gastar su tiempo y energía en cuestiones burocráticas y se puedan enfocar en llevar adelante su proyecto o concretar un emprendimiento.

En la misma línea, "Ventanilla Única de Comercio Exterior" ya digitalizó más de 200 gestiones relacionadas exportaciones e importaciones. Esto permitió una reducción de tiempos de 65%.

"Los trámites que se realizan por mesa de entrada tardan alrededor de 95 días, mientras que los efectuados a través de la plataforma demoran 33", detallan fuentes de Modernización a iProUP.

La cara interna de TAD es el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), que funciona en todos los ministerios nacionales y en 168 organismos. "Para el manejo de esta plataforma se han capacitado a más de 200.000 trabajadores del Estado", resumen desde la cartera.

Con el objetivo de ir hacia un gobierno sin papeles, las autoridades dispusieron que la totalidad de documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general se realicen en el sistema GDE.

Esta plataforma permite crear, firmar, caratular y gestionar expedientes electrónicos con la misma validez jurídica que su versión en papel.

"Este decreto persigue desterrar por completo el papel de la administración pública, permitiendo que todas las interacciones con el Estado sean de manera digital, más rápidas y más simples", señala Ibarra.

Según el Gobierno, el Sistema de Gestión Documental Electrónica está funcionando en todos los ministerios nacionales y gran cantidad de organismos públicos, generando ahorros por más de $2.000 millones.