Nueva postura: Microsoft toma el compromiso de trabajar lado a lado con sindicatos

Microsoft dijo que trabajará con sindicatos, adaptándose en medio de una ola de organización sindical en la industria tecnológica

En una publicación de blog que describe los principios de la empresa para relacionarse con los empleados, el presidente y vicepresidente de Microsoft, Brad Smith, escribió que los trabajadores "nunca necesitarán organizarse para tener un diálogo con los líderes de Microsoft", pero que el gigante del software reconoce que algunos empleados en algunos países pueden optar por afiliarse a un sindicato.

"Respetamos este derecho y no creemos que nuestros empleados o las otras partes interesadas de la empresa se beneficien al resistir los esfuerzos legales de los empleados para participar en actividades protegidas, incluida la formación o afiliación a un sindicato", escribió Smith en la publicación del jueves. "Estamos comprometidos con enfoques creativos y de colaboración con los sindicatos cuando los empleados desean ejercer sus derechos y Microsoft recibe una propuesta de sindicalización específica".

La compañía con sede en Redmond, Washington, está buscando la aprobación regulatoria para su compra de Activision por u$s 69.000 mil millones, que se anunció en enero. Los evaluadores de videojuegos de la subsidiaria Raven Software de Activision Blizzard votaron el mes pasado para formar un sindicato con Communications Workers of America, el primero para una compañía de juegos que cotiza en los EE. UU. Diecinueve probadores de garantía de calidad en Raven, que evalúan el rendimiento de los juegos en la lucrativa serie Call of Duty, votaron por el reconocimiento legal del sindicato que habían organizado por primera vez en enero. Tres votaron en contra.

Presidente y Vicepresidente de Microsoft, Brad Smith

La declaración de Microsoft se produce en el contexto de una oleada de organizaciones laborales en los EE. UU., incluso en industrias y empresas donde tales esfuerzos tradicionalmente han tenido problemas o han fracasado. Entre las acciones recientes en otras empresas del área de Seattle, los trabajadores de más de 60 ubicaciones de Starbucks Corp. en 17 estados votaron para unirse a Workers United, una filial del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, siguiendo el ejemplo y el consejo de los baristas pioneros en Buffalo. Los empleados de alrededor de 175 Starbucks más han solicitado al gobierno federal sus propios votos. Y los trabajadores de Amazon.com Inc. en un almacén de Nueva York votaron a favor de unirse a un nuevo sindicato laboral, poniendo fin a más de 25 años en los que la empresa logró mantener alejados a los sindicatos, indicó Bloomberg.

Smith dijo que Microsoft ve que el lugar de trabajo está cambiando. "Si bien las relaciones con las organizaciones laborales no son nuevas para Microsoft, sabemos que tenemos mucho que aprender", escribió.