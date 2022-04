Vio venir la crisis del 2008, y ahora opina sobre los NFT: qué dijo Nassim Nicholas Taleb

"El chisme del NFT está empezando a reventar. Lo único que se necesita para que las cosas que no tienen sentido empiecen a no tenerlo son tipos de interés más altos", escribió Taleb este sábado en su cuenta de Twitter.

Para defender su tesis, el emblemático ensayista puso como ejemplo el primer tuit del cofundador de Twitter, Jack Dorsey, vendido el año pasado en forma de NFT por 2,9 millones de dólares y cuyo valor actualmente no excede los 19.000 dólares al cabo de 11 días que dura la subasta lanzada por el propietario actual.

The NFT thingy is starting to burst. All you need is higher interest rates for things that make no sense to start making no sense."Jack Dorsey Tweet NFT Once Sold for $2.9 Mil, Now Might Fetch Under $14K". — Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) April 16, 2022