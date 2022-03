¿Existe una burbuja de NFT y está a punto de explotar?: la opinión de los expertos

El valor medio de negociación de los NFT ha caído precipitadamente, pasando de un récord de 6.300 euros a principios de año a menos de 1.800 euros

Hace apenas tres semanas un Cryptopunk perteneciente a una colección NFT se vendió por más de 20 millones de euros, pero, sin embargo, varias voces indican que a pesar del crecimiento experimentado en 2021, la burbuja de los NFT podría estar cerca de explotar.

Sobre los NFT pesan varios interrogantes, muchas que afectan a todo tipo de sectores, como la guerra entre Rusia y Ucrania o la inflación global, y otras más específicas de su sector, como es que muchos todavía no le encuentran un valor añadido y el número cada vez más creciente de delitos relacionados con las NFT.

Un dato que ejemplifica la situación es que el valor medio de negociación de los tokens no fungibles ha caído precipitadamente en los últimos tiempos, pasando de un récord de 6.300 euros a principios de año a menos de 1.800 euros, según Futurism.

De hecho, algunos de los que han comprado NFT se están empezando a deshacer ahora de estas obras de arte digitales por menos dinero de los que las compraron. Otro de los motivos que está golpeando este nuevo sector es el mayor escrutinio de los reguladores estadounidenses, ya que la Comisión del Mercado de Valores (SEC) anunció esta semana que está investigando si las NFT son valores y, por tanto, deben ser reguladas como tales, según un informe separado de Bloomberg.

Casos a favor y en contra

Algunas situaciones concretas tampoco ayudan demasiado a la buena fama del sector. Hace dos semanas se iba a subastar en Sotheby's una colección de Cryptopunks que se pretendía que recaudara entre 20 y 30 millones de euros, pero apenas minutos antes de llevarse a cabo y con un auditorio lleno, la subasta se canceló.

Lo más inquietante es que ni la casa ni el vendedor explicaron a las claras los motivos de la cancelación repentina, aunque ha habido rumores de que dichos NFT se podrían haber adquirido en un primer momento de forma ilícita, undicó Business Insider España.

Aun así, algunas colecciones no se están viendo afectadas, incluso están creciendo. Las NFT de Bored Ape Yacht Club han visto cómo las ventas se disparaban un 59% en la última semana, según DappRadar.

Hay aún NFT y coleccionables que siguen funcionando bien y dando grandes ganancias

En España, el criptoartista Javier Arrés ya anticipaba esta situación de posible crisis a finales de enero: "Se trata de una mezcla de tecnología y arte que a día de hoy no todos comprenden. En el criptoarte lo que hay que entender es que no todo lo que tú subas se va a vender. Se piensan que funciona el continente y no el contenido, es decir, hago lo que sea y se va a vender, pero eso es un error muy grande y crea mucha saturación y mucha burbuja"

En contrapunto, Arrés también subrayaba cuáles iban a ser los retos de los NFT a corto plazo para poder sobreponerse a situaciones como la actual. "Creo que sería hacerse todavía más comprensible. Es una tecnología muy incomprendida porque hay mucho tramposillo, tiene que darse a conocer y cuáles son sus ventajas y posibilidades".