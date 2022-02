Enigma.art fue seleccionada como una de las 15 finalistas de Acelerar España

El marketplace iberoamericano para la compa y venta de NFTs de artistas regionales fue elegida por la prestigiosa aceleradora española. Los detalles

El boom de los NFTs parece no deternerse en todo el mundo. Y firmas con presencia en la Argentina y, sobretodo a nivel regional, cuentan con grandes chances de crecer en el corto y mediano plazo.

En su quinta edición, Enigma.art, el primer marketplace iberoamericano para la compra y venta de NFTs de artistas de la región, fue elegida para formar parte de Acelerar España.

Esta iniciativa, dirigida por Leandro Sigman, busca emprendedores capaces de establecerse con su startup en Madrid con el objetivo de acompañarlos en la fase inicial del proceso de internacionalización.

"Estamos muy agradecidos por esta posibilidad que nos brinda Acelerar España. Queremos abrir las puertas de Enigma.art a todos los creadores de contenido de habla hispana, sin fronteras, y esta es una gran oportunidad de formación y networking para seguir construyendo una plataforma segura, confiable y con las propuestas más innovadoras del mercado", comentó Matías Loizaga, CEO y CoFounder de Enigma.art.

Los socios fundadores de Enigma.art son Facundo y Manuel Migoya, en asociación con las productoras Popart Music, Dale Play Entertainment, Pepo Ferradas y Ripio.

"Fuimos los primeros en lanzar una plataforma de este tipo en la Argentina. Estamos muy contentos y creemos que es el comienzo de una historia que va a ser muy larga y disruptiva, específicamente, para los creadores de contenido", resaltó Loizaga, en diálogo con iProUP.

Más detalles

El proceso de aceleración para las startups ganadoras se realizará de mayo a noviembre del 2022. En ese plazo, el equipo fundador trabajará de forma remota con el equipo de Acelerar España para, posteriormente, viajar a Madrid con el objetivo de integrarse en el ecosistema español, validar su modelo de negocio y así poder alcanzar sus primeros contratos en el país europeo.

Además, los 15 finalistas formarán parte del #SouthSummit 2022, que se celebrará en la ciudad de Madrid del 8 al 10 de junio. Allí contarán con una entrada al evento donde podrán ampliar su red de contactos y fortalecer su estrategia de internacionalización.

Enigma.art es la primera plataforma de activos digitales y experiencias de CriptoArte de artistas masivos de Iberoamérica. Allí es posible comprar y vender piezas y/o experiencias inéditas y exclusivas de un plantel de artistas musicales que totaliza casi 100 millones de oyentes digitales mensuales, así como también nuevas obras originales de los más destacados artistas plásticos latinoamericanos.

Las piezas y experiencias digitales de edición limitada se transaccionan como NFT´s (Tokens no fungibles, en inglés), que son certificaciones de valor real, auténtico y único, creadas en la red descentralizada Ethereum.

La startup Enigma.art comenzó a funcionar a finales de 2021. "No lanzamos el producto hasta que el proyecto era sólido. Desde el día que surgió la idea comenzamos con su desarrollo, en la búsqueda de cómo poder llevar a cabo todo lo que pensabamos para esta plataforma. Aproximadamente estuvimos siete meses con su desarrollo", precisó Loizaga.

Enigma.art nació en pandemia, aunque previo a su arribo el ejecutivo había trabajado con otros proyectos cripto. "La pandemia aceleró la búsqueda de estas alternativas. También se dio que había bastante más tiempo para investigar como por ejemplo, la música en vivo, que es el lugar donde yo me muevo-, producción de espectáculos en vivo, etc. No por nada, en esa época también se popularizó y masificó el uso de criptomonedas, la investigación del mundo blockchain y la digitalización acelerada de todo nuestro entorno", precisa.

"Enigma es un marketplace de NFT por más que nosotros como startups somos bastante más que eso. Somos una compañía que desarrolla herramientas usando el blockchain de plataforma. Crea herramientas para que los creadores que están vinculados a Enigma puedan monetizar y puedan, de alguna manera, vincularse de una forma directa con sus fans, con sus seguidores, con sus inversores, por qué no, porque todo esto confluye en esta Web 3.0 donde no hay una palabra para describirte como usuario-consumidor e inversor. Sos todo eso al mismo tiempo", destaca.

Y añade: "Sos fanático, sos coleccionista, lo que hoy en día más se conoce. Cuando alguien habla de 'vendí NFTs' se dice que está vendiendo a un coleccionista que es fan de tu obra. Nosotros vemos un futuro y estamos trabajando en esa innovación donde el coleccionismo, por supuesto, sigue siendo el motor principal. Pero no es el fin único. Buscamos que el coleccionisa se sienta parte de la creación de la obra y pueda, de alguna forma, vincularse con el artista desde otro lugar que no es solo el "colecciono la obra que vos hiciste". Puedo invertir en tu carrera, por ejemplo, más allá de que te compro esta obra".

Loizaga revela que el nombre Enigma proviene a modo de homenaje a la primera computadora. "Viene de ese lado, si se quiere poético, al ser los primeros que estamos desarrollando este Enigma de blockchain, el arte, la inversión, el fanatismo llevado a un nivel de colaboracionismo", subraya.

Por otro lado, el ejecutivo explica que "existe una grandísima diferencia entre lo que gana un artista masivo -al mundo de la música o al mundo del arte popular- respecto a lo que gana alguien que, por ahí, crea arte para un nicho más específico". "Claramente, a través de los NFT esta diferencia se puede corregir. El blockchain te da esa posibilidad donde el artista le habla directamente a su fanático y se vuelve ya rentable a un determinado nicho, que es un nicho de fanáticos que quieren apoyar tu arte y quieren llevarlo a otro nivel de popularidad", apunta.

"Esto en el mercado no está. No hay. Está la venta de NFT. Pero nosotros venimos a traer otra cosa. No solo la venta de NFT sino herramientas para que los artistas le hablen directamente a sus ultrafanáticos/coleccionistas/consumidores", resalta.

