El "sueño de la casa propia" pero en el Metaverso: cómo acceder a una hipoteca para una propiedad virtual

Sin duda toda persona sabe el proceso que conlleva el pedido de una hipoteca. Sin embargo, los tiempos cambian y se conoció que se ha concedido una hipoteca para la comprar de un terreno en el metaverso, lo cual implica que es un terreno virtual y que, teóricamente, no existe.

Según publicó el sitio de Business Insider, se están concediendo las primeras hipotecas a clientes que adquieren terrenos virtuales en el metaverso. En el caso que nos ocupa, la firma TerraZero Technologies, especializada en este tipo de producto, habría concedido una hipoteca a un cliente que ha adquirido una "parcela" en Decentraland.

Esta plataforma de realidad virtual está compuesta por 90601 parcelas y gestiona sus propiedades mediante la criptomoneda ethereum. Por otro lado, desde la propia firma comentaron: "una nueva economía está emergiendo y queremos facilitar la expansión en ella de emprendedores a través de productos que se encuentran en el mundo real (sic)".

No obstante, se debe comprender que la aparición de las hipotecas virtuales ha sido consecuencia de un mercado que se ha disparado. Se estima que, solo en 2021, la transacción de parcelas en el metaverso superó los u$s500 millones. Y en este mercado, al igual que en el real, no cuesta lo mismo un apartamento en Manhattan que otro en barrio de la periferia: una parcela en Decentraland ostenta el récord al haberse vendido por la friolera de u$s2,43 millones.

La idea de gastar miles o incluso millones de dólares para comprar una "tierra" ficticia en un mundo virtual suena absurdo para muchos. Pero en los últimos meses, surgieron inversiones gigantes en terrenos virtuales dentro del metaverso.

En este contexto, una persona compró recientemente por u$s 450.000 una parcela de tierra en Snoopverse, un mundo virtual que el rapero Snoop Dogg desarrolla actualmente dentro de The Sandbox. Mientras tanto, Metaverse Group, una empresa de bienes raíces enfocada en la economía del metaverso, compró un terreno en Decentraland por u$s2,43 millones.

A patch of virtual real estate sold for a record $2.4 million worth of cryptocurrency. The plot exists in the online environment 'Decentraland,' where users can buy land, visit buildings and meet people as avatars https://t.co/NoDHHhVBrY pic.twitter.com/V8B9KWJOEq — Reuters (@Reuters) November 24, 2021