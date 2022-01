Metaversos: ¿cuál es el "insospechado" futuro de los terrenos virtuales por los que se pagan u$s2 M?

La idea de gastar miles o incluso millones de dólares para comprar una "tierra" ficticia en un mundo virtual suena absurdo para muchos. Pero en los últimos meses, surgieron inversiones gigantes en terrenos virtuales dentro del metaverso.

En este contexto, una persona compró recientemente por u$s 450.000 una parcela de tierra en Snoopverse, un mundo virtual que el rapero Snoop Dogg desarrolla actualmente dentro de The Sandbox. Mientras tanto, Metaverse Group, una empresa de bienes raíces enfocada en la economía del metaverso, compró un terreno en Decentraland por u$s2,43 millones.

A patch of virtual real estate sold for a record $2.4 million worth of cryptocurrency. The plot exists in the online environment 'Decentraland,' where users can buy land, visit buildings and meet people as avatars https://t.co/NoDHHhVBrY pic.twitter.com/V8B9KWJOEq — Reuters (@Reuters) November 24, 2021