Conocé a fondo la app de pedido de comida que está revolucionando el mercado argentino

Se trata de Morfy App, una aplicación que surge gracias a los logros del Club del Bajón y es totalmente gratuita para quienes la descarguen

El Club del Bajón nació en 2017, con el fin de acercarle a distintos usuarios de Instagram una guía de los mejores retaurantes para comer en Buenos Aires. Este proyecto surgió de la mano de Tomás Calvagna, un joven emprendedor de 23 años, que logró alcanzar más de un millón de seguidores a lo largo de estos años en redes sociales.

La magia del CDB está en ofrecerle al público una serie de descuentos y ofertas exclusivas para consumir en locales. Su boom gastronómico en la capital, también generó su acercamiento a la provincia de Córdoba. Aunque eso no lo es todo, porque hace más de tres años, un nuevo proyecto estaba a punto de comenzar.

Apps de comida

Se trata de Morfy App, una aplicación que surge gracias a los logros del Club del Bajón y es totalmente gratuita para quienes la descarguen. La app, que se lanzó a fines de noviembre del 2021 para Android y el 27 de enero de este año para la store de iOS, viene a resolver una deficiencia: la falta de información de los consumidores a la hora de salir a comer a restaurantes y, a su vez, ayudar a los comercios generar la demanda esperada en tiempos donde las presiones económicas no ceden.

Previo a esta instancia, el proyecto vivió "una montaña rusa de emociones", según mencionó en diálogo con BAE Negocios Juan Ignacio Caffa, CEO de Morfy App. Sin embargo, todo surgió con una propuesta en 2019 de Caffa hacia Calvagna, conocidos y amigos de la escuela secundaria.

"Yo estaba en tercer año de Economía en la UBA y luego me fui de intercambio a Europa. Entendí que había muchas oportunidades para emprender, más especificamente en el rubro de la gastronomía", confirmó Juan Ignacio, en su deseo de llevar a cabo el proyecto en Argentina. "A mi se me había ocurrido la idea de Morfy, previo a la pandemia, y me junté con Tomi, cuando el Club del Bajón no tenía ni 300 mil seguidores", afirmó.

Luego de varias reuniones, ambos tomaron la decisión de comenzar esta aventura emprendedora juntos. El punto de partida iniciaría aprovechando la popularidad del Club del Bajón en Instagram y otras redes sociales.

"Desde el Club del Bajón había una oportunidad muy grande, ya que muchos comercios nos hablaban para publicitarse y mostrarse en redes. Muchos usuarios nos preguntaban dónde puedo salir a comer o dónde puedo tener una promoción", remarcó Caffa. Sin embargo, antes de llevar a cabo todas sus ideas, se dieron cuenta de un problema.

"¿No hay una aplicación donde toda la información esté centralizada?", se preguntó el CEO de Morfy App hace tres años, junto con Tomás. Justamente, esa pregunta derivó en la idea de resolver un problema de mercado, en el que los consumidores no tenían la información suficiente a la hora de salir a comer y "ahí decidimos ejecutar Morfy".

Aunque, la pandemia del coronavirus generó su primera traba para lograr su sueño emprendedor. "Era una app pensada para salir a comer y para que los comercios reciban gente, entonces el proyecto se tuvo que posponer", indicó.

Cuando el Covid-19 permitió una reapertura de la gran mayoría de las actividades, retomaron la posta y se pusieron en campaña para lanzar Morfy App.

Sobre las aplicaciones de delivery, muy requeridas en la Argentina durante los últimos años, Juan Ignacio Caffa explicó que han solucionado el tema de los envíos, pero no "el problema de dónde salir a comer". Además, no les genera la misma ganancia a los locales de comida, ya que prefieren "tener gente sentada en el local porque el ticket promedio es mucho más alto".

Quiénes fueron los fundadores de Morfy App

Juan Ignacio Caffa (CEO), Tomás Calvagna (CMO) y Matias Tebele (CTO) fueron los pioneros de esta idea. En el caso de Matías, encargado de la parte técnica y tecnológica del proyecto, se unió a Morfy luego de varias reuniones con Juan, en donde "necesitábamos convencer a alguien por la narrativa, más que por el sueldo". "Él se sumó y desarrolló toda la app que se ve en la store. Fue un pilar fundamental para que esto salga a la luz", confirmó.

Además, en cuanto a la inversión económica, Juan Ignacio detalló que "la aplicación la fondeamos enteramente los socios". A su vez, contó que "mientras se hacía el desarrollo del proyecto, yo trabaja como pasante de riesgo en una empresa y Tomi estaba con el Club del Bajón". Tal es así que, no necesitaron de una inversión de terceros para llevar a cabo Morfy App.

Sin embargo, los miembros del equipo hoy en día son cuatro. Los 3 fundadores y Mauro Campanella, amigo de Juan y de Tomás. "Se sumó al proyecto como primer empleado cuando Morfy era solo una idea" y está "trabajando con nosotros desde el principio".

Números de Morfy App: cuánto crecieron

Hasta este viernes 4 de febrero, "llegamos a las 50.000 descargas y salieron a comer con la aplicación más de 10.000 personas en solo 2 meses de producción". Además, "estuvimos número 2 entre las apps de comida y bebida, por encima de apps como McDonald's, Burger e incluso Rappi", remarcó el CEO.

A su vez, la aplicación cuenta con más de 200 comercios adheridos y es completamente gratuita para que todos los usuarios de iOS y Android aprovechen miles de descuentos.

Si bien en un principio "habíamos lanzado una aplicación freemium, para que los usuarios la usen gratis", también existía la posibilidad de pagar un monto para acceder a un mayor ahorro en comercios adheridos. "Tratamos de mantener el crecimiento de la aplicación" y es por eso que, al final, decidieron que los descuentos serán iguales para todos.

"Queremos aprovechar ese envíon, y es por eso que pensamos que todos puedan acceder a los descuentos de forma gratuita. No queríamos cortar ese circuito virtuoso", afirmó Juan Ignacio.

También, a medida que pasaban las semanas, "tuvimos muchísimos mensajes de locales que querían sumarse" y "hay mucho interés de los comercios y de los usuarios".

Metas a corto y largo plazo

¿A dónde apunta llegar Morfy App? Por lo pronto, por su gran popularidad, ya estuvieron en contacto con "algunos fondos de inversión" que les ofrecieron capital para financiar el proyecto a largo plazo. "Estamos en búsqueda de escalar y crecer, para expandirnos a otros mercados en países de Latinoamérica", confirmó Caffa.

"La idea es desembarcar en San Pablo o Ciudad de México, lugares que tienen más potencial por cantidad de usuarios y escala", explicó.

Además, en lo que respecta en sí a la apliación, desde Morfy App le indicaron a BAE Negocios que buscan lograr "que la app sea elegida por cualquier persona cuando está en la calle o en su casa, es decir que sea la fuente donde la gente consulte a la hora de salir a comer".

Cómo funciona Morfy App

La app se encuentra disponible tanto en Android, como en iOS. A continuación, se detallará el paso a paso para entender cómo funciona la aplicación y así poder aprovechar descuentos exclusivos en más de 200 comercios gastronómicos en Buenos Aires:

Uno accede y visualiza los comercios que tiene cerca. Puede filtrar por cercanía o tipo de comida

Uno ve los productos que esos comercios ofrecen y en caso de seleccionar un plato u comida lo guarda en "sus cupones" para luego canjearlo en el local

El usuario accede a información y ahorraLos descuentos varían, y van desde el 20% al 60% dependiendo el día y el tipo de producto