Esto es lo que está planeando hacer Google Cloud para acercarse al mercado cripto

Google Cloud, la división de almacenamiento en la nube de Google, está formando un equipo especializado en activos digitales en un esfuerzo por fortalecer su estrategia Blockchain.

La compañía anunció la iniciativa a través de un comunicado a través de su blog oficial. La publicación destaca que el nuevo grupo de trabajo tiene como objetivo brindar a los clientes la infraestructura para crear, comercializar, almacenar valor y lanzar nuevos productos en plataformas basadas en cadena de bloque.

"Estamos lanzando un nuevo equipo dedicado a los activos digitales para ayudar a consolidar los ecosistemas Blockchain del futuro. Ya sea que esté implementando estrategias de blockchain o blockchain-nativa, puede confiar en nuestra infraestructura escalable, segura y sostenible".

"Este nuevo equipo permitirá a nuestros clientes acelerar sus esfuerzos en este espacio emergente y ayudará a apuntalar los ecosistemas de cadena de bloques del mañana", agregó Yolande Piazza, vicepresidenta de servicios financieros de Google Cloud, en el comunicado.

