Todo sobre Anyone AI, la startup que apunta al desarrollo de talentos en inteligencia artificial en Latam

La propuesta está diseñada para entrenar a personas con y sin conocimientos previos en programación para convertirlas en desarrolladores machine learning

La inteligencia artificial (IA), y el machine learning en particular, están ganando cada vez más terreno en el desarrollo de negocios de las empresas. Las proyecciones indican que para 2026 esta industria demandará cerca de 97 millones de puestos de trabajo en todo el mundo y unos 11 millones sólo en Estados Unidos.

La startup tiene el objetivo de democratizar la formación en machine learning en la región; y de cubrir la gran necesidad de talentos que precisan las empresas en esta área para impulsar su crecimiento.

Anyone AI surgió a partir de la experiencia de sus fundadores, Agustín Caverzasi y Rafael Szuminski, quienes trabajaron durante casi una década en proyectos de IA junto a compañías como Nvidia, Intel, AWS, Dell, Mercado Libre y Walmart, entre otras.

Agustín Caverzasi

Caverzasi fue previamente CEO y cofundador de Deep Vision AI, una startup pionera en el campo de computer vision, que fue adquirida en 2020 por un fondo de capital privado de Nueva York.

Su experiencia les permitió a ambos valorar que en Estados Unidos la principal barrera de adopción de IA en la industria es la falta de talentos. Mientras, en Latinoamérica se cuenta con desarrolladores de calidad a quienes, facilitándoles el acceso a programas de formación, son capaces de suplir esa demanda.

La empresa invertirá en la formación de 100.000 personas en los próximos 10 años. De esta manera, la startup tiene como objetivos: por un lado, democratizar la formación en machine learning en la región; y por otra parte, cubrir la gran necesidad de talentos que precisan las empresas en este área para impulsar su crecimiento.

Su experiencia les permitió valorar que en Estados Unidos la principal barrera de adopción de inteligencia artificial en la industria se debe a la falta de talento. Mientras, en Latinoamérica se cuenta con desarrolladores de calidad que, facilitándoles el acceso a programas de formación, son capaces de suplir esa demanda.

"Nos enfocamos en formar el talento que las empresas buscan y darle las herramientas que necesita para conseguir su primer trabajo como desarrolladores en machine learning de una manera sencilla, en menos de seis meses y sin costo, puesto que la inversión en su formación la realizamos nosotros; simplemente una vez que la persona consigue su trabajo, nos comparte una pequeña proporción de sus ingresos durante los primeros dos años", resalta Caverzasi.

Rafael Szuminski

La experiencia de aprendizaje y formación es 100% online, gratuita y remota. Al finalizar el proceso, los especialistas en talento facilitan al egresado el contacto con las mejores empresas Fortune 500 para generar oportunidades de trabajo.

Una vez que la persona se inserta en el mercado laboral, comparte 7,5% de su salario durante los dos primeros años con Anyone AI. A modo de referencia, un salario bruto anual de un programador en machine learning en Estados Unidos se inicia en u$s 80 mil. Es decir que, con Anyone, una persona podrá multiplicar su salario actual en más de tres veces.

El primer bootcamp de Anyone AI para convertirse en ML Developer inicia en Abril de este año, y se puede acceder al proceso de admisión desde el sitio web de la startup, que ya recibió fondos de inversionistas de renombre global, y estará anunciando una inversion pre-semilla en las próximas semanas.