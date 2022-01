¿Un nuevo negocio de Intel?: conocé en qué rubro quiere incursionar la tecnológica

En lo que representa una jugada estratégica, Intel está muy cerca de entrar en el universo del minado de criptomonedas con un nuevo producto.

El fabricante tiene previsto presentar durante la Conferencia Internacional de Circuitos de Estado Sólido (ISSCC, por sus siglas en inglés), que tendrá lugar en San Francisco entre el 20 y el 24 de febrero un ASIC llamado "Bonanza Mine". Los ASIC son equipos informáticos basados en circuitos integrados o chips que han sido desarrollados para realizar funciones específicas como en este caso, minar bitcoins.

El cronograma del evento señala que se trata de una solución para la minería de bitcoin "energéticamente eficiente de ultra bajo voltaje", por lo que Intel podría plantarle cara a otras compañías que llevan tiempo realizando este tipo de hardware como BitFury o Bitmain.

Durante una entrevista a Intel Gaming el pasado diciembre, Raja Koduri, vicepresidente de la empresa, confirmó que la compañía ya estaba trabajando en el desarrollo de hardware dedicado para la minería de criptomonedas. La compañía quiere que sus tarjetas gráficas ARC se queden en manos de los jugadores y que no sean acaparadas por las granjas de minería.

La entrada de Intel en el mercado de la mineria de Bitcoin con este ASIC cambiaría el escenario actual, pues este tipo de ASIC no son fáciles de conseguir y generalmente su consumo energético es muy elevado, según publicó el sitio de Digital Trends.

Intel podría conseguir la democratización de este segmento pues en la actualidad las opciones disponibles para minar esta criptodivisa son recurrir a una empresa de minería en la nube o comprar y usar hardware diseñado específicamente para esta labor.

La minería de Bitcoin comienza a buscar nuevos horizontes tras la embestida de China a mediados del año pasado (bajó a 0 el hashrate en el gigante asiático) y los conflictos sociales que golpean a Kazajistán, país que ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de la actividad.

Estados Unidos se consolidó como el escenario escogido por los "mineros", pero en paralelo la industria también ve un futuro prometedor en Latinoamérica.

Esto se debe al éxito de minado con red con energía geotérmica de los volcanes de El Salvador y el gran potencial a explotar en países como Paraguay, Argentina o Costa Rica.

Miles de mineros se refugiaron en Kazajistán el año pasado gracias a su cercanía con China y por su energía barata, pero en menos de un año se han tenido que enfrentar numerosos problemas, como cortes eléctricos y de Internet, así como disturbios.

Además diferentes países están apelando a restricciones contra las criptomonedas y la minería de Bitcoin por la cantidad de energía que consumen.

En este contexto es que América Latina se ilumina en el mapa como un potencial escenario a explotar gracias a una característica clave: energía barata.

El senado de Paraguay aprobó en diciembre pasado un proyecto de ley que tendrá un posterior debate en los próximos meses con comentarios presentados por el sector público y el privado.

De acuerdo con críticos y analistas, la aprobación de este proyecto de ley tiene grandes implicaciones para el sector cripto a nivel local, justamente porque establece reglas claras para que los participantes de industrias como las empresas mineras puedan acceder legalmente al suministro eléctrico, además de solicitar licencias para garantizar sus operaciones. Esto último resulta especialmente atractivo justamente por el bajo costo de la electricidad en el país, lo cual podría ser muy atractivo para las empresas que deseen establecer sus operaciones en busca de mejores condiciones.

