Fondo cordobés invertirá u$s100 M para apuntalar startups científicas-tecnológicas de la región

Se trata de Alaya Capital, que redobla su apuesta en América Latina con la llegada de un ejecutivo clave para su crecimiento. Los detalles

Un fuerte apuntalamiento económico representa para cualquier startup del planeta un punto clave para continuar con el progresivo desarrollo de su proyecto. En este escenario, el fondo cordobés Alaya Capital, confirmó el lanzamiento de su tercer desembolso de u$s100 millones que tiene por objetivo invertir en startups latinoamericanas de base científico tecnológica.

El fondo, que desde su nacimiento invierte en más de 35 proyectos ideados por emprendedores latinoamericanos, aclaró que con este nuevo desembolso buscará también a proyectos que tengan impacto en áreas relevantes para la comunidad y no sólo a aquellos que generen retorno financiero.

En ese sentido, Alaya Capital precisó que se trata de aquellas startups que tengan un impacto en alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, buscando aportar en la agenda 2030 y estableciendo criterios ESG (ambientales, sociales y gobernanza) para seleccionar sus inversiones.

Potencia su staff

Además, en su búsqueda por ampliar su presencia en la región, el fondo cordobés sumó a Juan Manuel Giner, un ejecutivo clave de la industria argentina de Venture Capital.

Giner, que fue director ejecutivo durante 4 años de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), que se sumó a principios de diciembre a Alaya Capital como managing partner del fondo Alaya III.

Uno de los grandes desafíos que tendrá Alaya Capital para 2022 será la búsqueda de startups latinoamericanas en dónde invertir.

"Vamos a invertir en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú como principales mercados, pero no nos cerramos a ningún emprendedor/a que desde Latinoamérica y el Caribe sea protagonista de la Nueva Economía de la Región, donde convergen el conocimiento y la tecnología y podamos medir el impacto que ese proyecto genere", adelanta Giner.

Con la mira puesta en América Latina

Con los u$s100 millones que tiene el tercer fondo de Alaya, invertirán rondas Seed hasta Series A, con tickets entre u$s1 millón a u$s5 millones.

"Proyectamos tener 25 nuevas compañías en los próximos 3 a 5 años. Continuaremos invirtiendo en startups líderes como Betterfly, Houm y 123seguro, donde fuimos los primeros inversionistas y hoy se encuentran escalando y liderando su mercado en la región", destacó Giner, quien cree que este es un momento clave para esta parte del mundo.

"Si bien Latinoamérica está en su récord de inversiones por encima de los u$s11.500 millones (2021), sólo representa el 1,5% del VC mundial. Quienes apuesten por América Latina en este momento, podrán capturar el valor en una región que todavía tiene muchísimo por crecer. Es el momento para invertir y emprender", resaltó.

Juan Manuel Giner, managing partner de Alaya Capital: "Vamos a invertir Argentina, Chile, Colombia, México y Perú"

En los 4 años que lideró ARCAP, Giner fue uno de los actores clave del acercamiento de las distintas asociaciones de venture capital latinoamericano.

"En ese período pasamos de 30 a 60 miembros, las inversiones crecieron de u$s140 millones a u$s1.300 millones y trabajamos en conjunto con 7 asociaciones, porque vimos el valor que tenía trabajar juntos para potenciar la industria de América Latina en el mundo. Fue algo muy vertiginoso, porque además conectamos la región con actores muy relevantes de EE.UU., Europa y Asia", subrayó el ejecutivo.

Y remarcó: "Uno de los primeros hitos fue crear jornadas de co-investment con fondos de distintos países de Latinoamérica y otro gran paso fue la iniciativa de realizar el primer Summit de nuestra industria en Miami, en octubre de este año para 250 personas, contando con 81 LPs y 150 VCs de más de 10 países".

Palabra de ejecutivo

"Nuestro objetivo principal es el retorno financiero para nuestros inversores, pero la oportunidad de mejorar en distintos aspectos nuestra Región es tan grande, que además de maximizar los retornos, queremos potenciar aquellos emprendimientos que estén generando un impacto en problemáticas transversales de Latinoamérica, en sectores como educación, salud, acceso al sistema financiero, sustentabilidad, entre otros", resaltó Giner.

Fue durante su paso por ARCAP, Giner conoció a Luis Bermejo y Claudio Barahona, ambos managing partners de Alaya Capital.

"Por mi labor en la asociación, los pude conocer no solo profesionalmente, sino que también como personas. Cuando armaron equipo, comienza un proceso interno, quizás hasta subconsciente, en el que fantaseas con sumarte si se diera una oportunidad a futuro", remarcó. Y añadió: "Cuando la invitación para sumarme al Fondo III llegó, si bien me hice un poco el interesante y dije que tenía que pensarlo, sabía que la oportunidad había llegado y quería ser parte de ese equipo regional".

El ejecutivo precisó que "me uní a Luis y Claudio no solo por su profesionalismo, sino porque compartimos valores: no solo del hacia dónde, sino cómo y con quienes lograrlo. Un profesor de un amigo decía "no se puede ser mejor profesional que persona". "Ellos son increíbles profesionales, pero aún mejores personas", agregó.

La experiencia que adquirió en los 4 años en ARCAP, le ayudó a Giner a conocer con mayor profundidad la situación de los distintos países de Latinoamérica.

"Si bien cada uno tiene sus propias regulaciones y particularidades, compartimos en gran medida los mismos desafíos en temas como educación, salud, agricultura, logística, acceso al sistema financiero, etc. De alguna manera ahí la región se hace plana en desafíos y oportunidades, que los emprendedores latinoamericanos asumen desarrollando soluciones para la región", deslizó.

Asimismo, destacó que entre otras fortalezas de los emprendedores y emprendedoras de la región, es que son resilientes, saben afrontar las recurrentes crisis, buscan la forma de hacer las cosas distinta o mejor, más barata, más rápida, en una ventana de tiempo puntual y conocen de sobra la burocracia o trabas que existen.

"A pesar de las limitaciones, son capitanes de barcos navegando en tormentas, que no se desaniman y ponen la proa hacia el puerto objetivo. Eso los hace diferentes, especiales y dan ganas de asociarse en la misma aventura", completó.