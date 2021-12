Ciudades digitales y metaverso: una posible combinación para el éxito

El gobierno de la ciudad de Seúl dijo que ofrecerá un nuevo concepto de servicio público a través de mundos virtuales en línea mediante la construcción de su propia plataforma de metaverso por primera vez entre los gobiernos locales de todo el país.

La propia plataforma de alto rendimiento de la ciudad, tentativamente llamada Metaverse Seoul, se establecerá a fines del próximo año, de acuerdo con su "Plan Básico de Metaverse Seoul" de cinco años.

Luego, el gobierno de la ciudad comenzará a implementar el ecosistema metaverso para los servicios administrativos en todas las áreas de la administración municipal, como la economía, la cultura, el turismo, la educación y las quejas civiles, en tres fases.

Metaverso, una combinación de meta (significado más allá) y verso (del universo), se refiere a un mundo virtual compartido en 3D en el que todas las actividades pueden tener lugar con la ayuda de servicios de realidad virtual y aumentada. Estas plataformas han ganado popularidad en los últimos años a medida que las personas cambian sus actividades en línea, particularmente en medio de la pandemia de coronavirus.

El proyecto de 3.900 millones de wones (u$s 3.300 millones) es parte de la visión del alcalde Oh Se-hoon de Seúl como una "ciudad emocional del futuro" bajo su política de "Visión de Seúl 2030", indicó Yonhap News.

By 2023, Seoul hopes to create a metaverse "allowing citizens to conveniently meet with avatar officials to deal with civil complaints and consultations, which are currently handled only by visiting municipal offices." https://t.co/cl6KiqldPX — William Gallo (@GalloVOA) November 3, 2021