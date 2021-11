De qué se trata esta propuesta cripto que asegura ayudará a los creadores de contenido

Desde que Twitter habilitó su función de propinas en Bitcoin, parece que más plataformas de creación de contenidos podrían empezar a hacer lo mismo

A medida que el mercado de activos digitales sigue abriendo nuevos caminos, aparentemente cada día que pasa, no se puede negar el hecho de que la adopción de las criptomonedas sigue aumentando a un ritmo bastante rápido en todo el mundo. En este sentido, parece que la plataforma de creación de contenidos online Patreon está buscando activamente crear su propio token social (o "creator coin", como le gusta llamarlo) como una forma de sumergirse en el mundo de las criptomonedas.

Los ejecutivos de Patreon anunciaron recientemente la idea en la Cumbre de la Economía de los Creadores de 2021, en la que el CEO Jack Conte apareció junto al director de producto Julian Gutman. Durante el evento, ambos interactuaron ampliamente con el público y cuando se les preguntó sobre su decisión de aventurarse en el espacio de los activos digitales, Conte respondió diciendo: "Me encanta la idea de que los creadores sean dueños de sus medios y de sus contenidos. [...] Me encanta la idea de quitarle el poder a las instituciones y dárselo a los creadores individuales".

Aunque Patreon no tiene un equipo centrado en las criptomonedas a tiempo completo en este momento, Gutman declaró que está buscando activamente asegurarse de que su empresa no se quede atrás y, por lo tanto, está considerando crear una lista de talentos de alta calidad en materia de blockchain en el corto plazo. "Seguimos asegurándonos de que estamos creando un futuro recurrente y sostenible para los creadores, [por lo que] estamos evaluando el espacio de las criptomonedas de forma más amplia", añadió.

Cabe mencionar que las declaraciones de Conte se produjeron justo un mes después de que la empresa publicara un formulario de opinión en el que se preguntaba a los clientes si estarían interesados en la perspectiva de una moneda de creador y/o un token social.

La plataforma quiere desarrollar nuevas formas de ayudar a los creadores originales

La comunidad interviene

Para obtener una mejor visión de si el movimiento de Patreon ayudará a los creadores de contenido a ampliar sus horizontes monetarios de alguna manera real y tangible, Cointelegraph se puso en contacto con Michael Gu, fundador de Boxmining, un canal de YouTube centrado en la criptomoneda con más de 250.000 suscriptores. Dijo: "Absolutamente, no sólo proporciona una fuente adicional de ingresos, sino que también proporciona formas adicionales para que los creadores interactúen con su comunidad. De hecho, pronto se producirá una situación en la que si una plataforma no adopta el contenido de criptomonedas, se arriesga a perder a sus actuales creadores en favor de las plataformas que sí ofrecen la adopción de criptomonedas".

Cryptocito, un destacado YouTuber de criptomonedas, es de la misma opinión. Cree que el movimiento de Patreon es genial para la industria, pues realmente pone de relieve los muchos casos de uso en el mundo real que los activos digitales tienen que ofrecer. Además, cree que movimientos como este demuestran que las criptomonedas están ganando credibilidad de forma lenta pero segura entre las masas. "Para los creadores de contenido como yo, que son nativos de las criptomonedas, es definitivamente un movimiento interesante que me tiene intrigado para aprender más", dijo.

En opinión de Cryptocito, es sólo cuestión de tiempo que noticias como estas se conviertan en algo habitual, algo que atribuye a la naturaleza básica de la economía basada en Internet en la que vivimos actualmente. Afirmó que, al igual que Uber perturbó el mercado de los taxis, las criptomonedas pueden cambiar la economía digital mundial; sólo es cuestión de quién las implemente primero.

El futuro de los creadores de contenidos digitales

Nic Merten, el creador de DataDash, un canal de criptomonedas en YouTube con 479.000 suscriptores, dijo que el interés de Patreon en el mercado de activos digitales señala un gran paso adelante para la industria y debe ser visto con positividad: "Durante los últimos años, cuando la gente preguntaba si había una forma recurrente de apoyar el canal con criptomonedas, lamentablemente, tenía que dar la misma respuesta una y otra vez de que simplemente no era posible por el momento. Mentiría si no admitiera que me sentía un poco hipócrita al respecto, siendo principalmente un canal de criptomonedas".

Además, cree que el movimiento no sólo podría ser una gran manera para que Patreon amplíe su base de usuarios, sino también para que la adopción de criptomonedas aumente a escala masiva, especialmente desde el punto de vista de los pagos. "Creo que, aunque las criptomonedas todavía se están estableciendo como una reserva de valor en alza, el futuro de los pagos es digital y, más concretamente, ¡los activos digitales! Dado que una gran parte del patrimonio neto de la Generación Z y de los Millennials está involucrado con las criptomonedas, creo que no es una cuestión de si, sino de cuándo", añadió Merten.

Con la propuesta los creadores podrán tener nuevas fuentes de ingresos

Sin embargo, admitió que todavía hay algunas preguntas sin respuesta cuando se trata de que las plataformas convencionales acepten donaciones de criptomonedas. Por ejemplo, no se puede ignorar la cuestión de las elevadas tarifas de red, y será interesante ver cómo estas empresas abordan el problema. "Esperemos que exploren soluciones de capa dos o de cadena lateral, como Lightning Network para Bitcoin y Polygon para Ethereum", afirmó Merten.

¿Sólo es cuestión de tiempo?

En septiembre, el gigante de las redes sociales Twitter lanzó una función de donación de criptomonedas como parte de su módulo "Tipping Jar", que permite a los usuarios enviar Bitcoin (BTC) a sus creadores de contenido favoritos. La medida parece haber captado la atención de empresas de todo el mundo, y parece que la tendencia podría seguir ganando adeptos, como quedó patente con la decisión de Patreon de lanzar potencialmente su propio token social.

Sobre el tema, Cryptocito cree que a medida que avanzamos hacia un futuro altamente digitalizado, seguiremos viendo una creciente lista de criptomonedas triunfar gracias a su mayor adopción por parte de plataformas como Patreon y Twitter: "Estamos al principio de entrar en una nueva era sobre cómo [formamos una] comunidad, transferimos valor, accedemos a la información y hacemos un seguimiento de las cosas. Por lo tanto, estoy muy ilusionado con normas tecnológicas como el CIB u otros protocolos de interoperabilidad que permitirán una conectividad y compatibilidad sin fisuras entre las redes soberanas y los DLT".

Hay que tener en cuenta que los términos de servicio de Patreon todavía prohíben a los usuarios emplear la plataforma para tratar con criptomonedas de cualquier forma, con la excepción de los usuarios que reparten consejos personales de inversión. De hecho, en 2019, las políticas de censura de criptomonedas de Patreon obligaron a Dave Rubin a abandonar la plataforma porque quería empezar a aceptar donaciones en Bitcoin.

Por lo tanto, será interesante ver cómo sigue evolucionando este espacio y si más empresas (especialmente las que anteriormente adoptaron una postura contraria a las criptomonedas) modificarán sus políticas actuales para facilitar a sus usuarios las transacciones con monedas digitales, indica Cointelegraph.