Adiós al "pulgar abajo": ¿por qué Youtube eliminará el 'no me gusta' en los videos de la plataforma?

Durante años YouTube usó 'la manito¿ hacia abajo en cada video como métrica para clasificar el contenido. Sin embargo, esta situación cambiará

La plataforma YouTube ya no mostrará la cantidad de "No me gusta" en los videos publicados, en su búsqueda por intentar convertirla en un poco más hospitalaria para los nuevos creadores de contenido.

¿Adiós pulgar abajo?

Durante años Youtube viene utilizando el sistema de los pulgares para arriba o pulgares para abajo en cada video como una métrica para calificar el contenido.

Esta función fue muy utilizada por grupos de espectadores para acosar o "cancelar" a ciertos creadores y con una razón muy clara: entre más sean los "pulgares abajo" en un video, el algoritmo determinará que ese contenido tenga menos promoción en la plataforma.

Durante las pruebas, YouTube confirmó que descubrió que ocultar el recuento negativo de las pantallas reducía esta práctica.

Youtube cambiará la forma en la que se muestra el "no me gusta"

"También escuchamos directamente de los creadores más pequeños y de aquellos que recién comienzan que son blanco de este comportamiento", escribió la compañía en una publicación de blog. Esto quiere decir que el botón en sí no va a desaparecer, lo que desaparece es la vista pública del recuento.

YouTube necesita mantener contentos a los creadores de contenido porque tiene cada vez más competencia de otras plataformas como Instagram, TikTok y Spotify.

Esta no sería la primera vez que se oculta este tipo de calificaciones. Instagram ya habilitó la posibilidad de que los usuarios escondan los me gusta en sus publicaciones a principios de este año, en respuesta a las críticas sobre el estrés que la función coloca en los usuarios jóvenes.

Susan Wojcicki, directora ejecutiva de YouTube, adelantó en septiembre que su plataforma era un "recurso realmente valioso" para la salud mental de los adolescentes. La compañía se comprometió a proporcionar más investigaciones internas sobre el tema al Congreso de los Estados Unidos.

Un dato curioso para destacar es que el video en YouTube con más calificaciones negativas pertenece justamente al propio YouTube. En 2018 la promoción de marketing anual de la compañía, YouTube Rewind, fue ampliamente ridiculizada por los mejores creadores y fanáticos y fue tan fuerte el impacto que desde entonces el sitio dejó de producir estos videos, según informó Yahoo! Finanzas.

Búsquedas más simples

YouTube continúa en la búsqueda de nuevas formas de mantener a su público encantado con su servicio. Para ello, Google, la empresa propietaria de la marca, aplicó renovaciones a la interfaz de YouTube con la finalidad de que las búsquedas resulten mucho más sencillas y eficientes para el usuario y que este no pierda tiempo con la gran cantidad de contenido que circula en su cuenta.

En la histórica aplicación de videos, muchos usuarios pasan horas frente a las pantallas de sus dispositivos. La filial de Google es una de las plataformas de vídeo en streaming utilizadas con más fruición a nível mundial.

Razón por la cual su interfaz es una de las más demandadas de las plataformas de audiovisuales. A partir de esta nueva actualización de YouTube, el usuario tendrá la posibilidad de contemplar los capítulos integrados en los vídeos de forma directa en los resultados de búsqueda.