Así funciona este guante inteligente que traduce los movimientos de los dedos

Es un dispositivo creado por el tío de una niña sorda que no podía comunicarse con los familiares que no sabían el lenguaje de señas

Fanático de la tecnología, Roy Allela, de solo 25 años, fue quien armó este guante inteligente con el que los movimientos de la mano provenientes del lenguaje de señas, se convierten en audio.

La finalidad de este dispositivo fue facilitar la comunicación entre su sobrina sorda y el resto de su familia que no conocía el lenguaje.

El nombre que le dio a su invento fue "Sing-IO", y es un sistema con sensores flexibles en cada dedo que sirven para interpretar cuánto se dobla cada uno para procesar la letra que está causando la persona.

A su vez, está conectado con una aplicación al celular, a través de bluetooth, y así el sistema convierte las palabras y las lee en un altavoz.

"Mi sobrina se pone los guantes, los conecta a su teléfono o al mío, empieza a hacer señas y yo entiendo lo que dice", dijo Allela. Y agregó: "El público en general en Kenia no entiende el lenguaje de señas, por lo que cuando sale, siempre necesita un traductor".

También explicó que la niña es muy buena leyendo los labios, por lo tanto no tiene problemas en entender lo que las personas le dicen.

Los usuarios que deseen utilizar la app pueden seleccionar su idioma, género y hasta la velocidad en la que hablan, para lograr hasta un 93% de precisión.

Asimismo, se puede elegir el diseño del dispositivo. Hay opciones de princesas y de Spider-man, entre otros, para que se adapten más a los niños.