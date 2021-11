Nike pone la mira en el 'metaverso': presenta marcas para hacer ventas virtuales

La firma de "la pipa" intenta proteger diferentes marcas de su propiedad ante la inminente masificación de la nueva plataforma de realidad virtual.

Luego de que Facebook confirmara con bombos y platillos su intención de transformarse en un referente del "metaverso", la plataforma de realidad virtual que muchos consideran que será la revolución que sucederá a internet, diferentes marcas expresaron su decisión de sumarse a este nuevo negocio.

Una de ella fue el gigante de indumentaria deportiva y wearables Nike, que confirmó empezar a dar sus primeros pasos en la fusión entre el mundo virtual y el real con la presentación de varias marcas comerciales nuevas.

De este modo, Nike dejó en claro su intención de fabricar zapatillas y ropa para realizar ventas virtuales. Pero también, desde hace algún tiempo, la firma también tomó la decisión de redoblar su apuesta por la omnicalidad como base de su nueva estrategia comercial.

Más detalles

Según la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, Nike presentó solicitudes el 27 de octubre para "Nike", el famoso eslogan de la marca "Just Do It", y su logotipo de 'palomita' swoosh.

Apenas un día después, la empresa presentó dos solicitudes más, para los logotipos "Air Jordan" y "Jumpman". En total, la compañía presentó siete solicitudes diferentes.

"Nike está protegiendo sus marcas comerciales para esta nueva era", adelantó Josh Gerben, abogado de marcas comerciales, a CNBC.

Si bien la empresa evitó brindar declaraciones, fuentes cercanas con la estrategia de la compañía revelaron que "el metaverso es una prioridad para Nike" y adelantaron que los consumidores "pueden esperar ver más implementaciones para las ventas virtuales en los próximos meses".

Además de las solicitudes de marcas registradas, la firma de "la pipa" busca contratar personal en el espacio. En ese sentido, la empresa publicó recientemente vacantes para un diseñador de material virtual de calzado y otros roles de diseño virtual.

Sobre las propuestas

Las ofertas de trabajo resaltaron: "esta función se encuentra en el grupo de creación de productos digitales, un equipo que se centra en encender la revolución digital y virtual en Nike".

Las presentaciones de marcas registradas "claramente fueron un guiño a esta idea del metaverso", enfatizó Gerben.

"Están presentando nuevas solicitudes para las principales marcas comerciales de la compañía, diciendo que van a lanzar y comenzar a vender ropa, sombreros y zapatos virtuales en mundos virtuales y en línea", añadió.

Según el abogado, las nuevas marcas comerciales también brindarán a Nike protección adicional en caso de que otros intenten usar la marca sin licencia.

"Si desea vigilar sus marcas comerciales en ese mundo, será más fácil si solo posee registros de bienes virtuales", deslizó.

Gerben dijo que las marcas presentaciones de marcas registradas también agregarán valor a la cartera de marcas en general, ya que las comerciales son una forma de propiedad.

"Puede imaginarse el valor que tiene el nombre o el logotipo de Nike si solo estaba vendiendo, por lo que mientras más protección incorpore sus marcas comerciales, posiblemente más valor esté agregando al valor contable de la empresa", precisó

Antecedentes

Esta no es la primera incursión de la marca en el mundo virtual. En mayo de 2019, la marca Jordan se asoció con Fortnite, donde los personajes usan zapatillas con la marca Nike. Además, la firma también tuvo varias colaboraciones con la plataforma de juegos en línea Roblox.

La empresa aún espera una patente presentada en abril de 2019 para "Cryptokicks", que Nike planea usar como un token no fungible (NFT).