Independizarse de plataformas centralizadas: el rol de los NFT en devolverle el poder a los artistas

Un proyecto afirma reunir "el streaming, la RV, los metaversos y los NFT" en una plataforma para la participación de los aficionados a la música

Blockchain se está convirtiendo rápidamente en la fuerza innovadora que los expertos de la industria llevan años prometiendo. El número de proyectos y artistas que ofrecen sus obras utilizándola como tecnología principal puede estar cambiando el modelo económico actual bajo el que operan la mayoría de los músicos.

Los tokens no fungibles, o NFT, permiten a los artistas independientes obtener ingresos y relacionarse con su base de fans sin depender siempre de una discográfica o de un servicio de streaming como Spotify. En marzo, 3LAU, un productor de música electrónica de baile, vendió más de u$s 11 millones en tokens canjeables por bienes del mundo real (incluida la música), además de un poseedor de tokens de u$s 3 millones que pujó por el derecho a colaborar con el artista. Paul Oakenfold, otro conocido DJ de EDM, anunció en septiembre que lanzaría un álbum tokenizado en la blockchain de Cardano.

Los NFT dan la chance de que los artistas tomen sus propias decisiones y encaren sus propios proyectos en forma independiente

Muchos locales de todo el mundo siguen sin poder celebrar conciertos en vivo debido a las restricciones provocadas por la pandemia, y algunos servicios de streaming no ofrecen unos ingresos sostenibles a los artistas. En lugar de eludir las directrices por el COVID-19, algunos artistas y organizadores han recurrido a la tecnología blockchain en forma de metaversos y NFT para encontrar soluciones alternativas. En agosto, Fortnite, de Epic Games, organizó un concierto virtual con la cantante Ariana Grande y otros.

Un proyecto afirma estar revolucionando el espacio musical, ofreciendo a los fans de la música un acceso creativo a los mejores artistas, al tiempo que moja la paleta de los novatos y veteranos del espacio cripto mediante la fusión de la tecnología Blockchain con el entretenimiento principal. Los fans de Animal Concerts pueden asistir a conciertos en persona o virtuales, al tiempo que conservan cierto control de su propio contenido con los tokens de utilidad de la plataforma. Los NFT también desempeñan un papel importante, dado que se utilizan para comprar entradas para locales virtuales, futuros eventos en directo, avatares para los fans y recuerdos de determinadas actuaciones.

"Estamos en la cúspide de varias tecnologías emergentes, el streaming, la RV, los metaversos y los NFT, y bien posicionados para capitalizar esto como el único que lo reúne todo en un solo lugar", dijo el CEO de Animal Concerts, Colin Fitzpatrick. "Para los músicos, esta es la primera fuente de ingresos importante en una década, y una forma emocionante e innovadora de interactuar con sus fans. Estamos democratizando los conciertos y devolviendo el poder directamente a los propios artistas", indicó Cointelegraph.

Hasta ahora se ve mucho en dibujos, pintura, fotografía y coleccionables, pero los NFT van a por más

Animal Concerts afirma que su modelo de negocio se centra en atraer a 100 millones de usuarios de criptomonedas al espacio en los próximos 12 meses, ofreciendo una conexión aparentemente más cercana con los artistas intérpretes o ejecutantes que la que los locales presenciales han podido ofrecer a los no VIP. Según el proyecto, es posible que no haya límite en el número de personas capaces de relacionarse con los artistas combinando las mejores características del streaming, los conciertos, los metaversos, los NFT y las criptomonedas. Animal Concerts ya está vendiendo una colección exclusiva de entradas NFT que incorporan un concierto en persona y un encuentro con el rapero Future, ganador de un Grammy, en Miami el 30 de octubre. Otras ventajas son el vuelo de ida y vuelta, el hotel en primera línea de playa, el servicio de botella y el acceso al Maxim Model Lounge.

Está por ver si la tecnología Blockchain ayudará a revitalizar la industria musical mientras la epidemia sigue haciendo mella en muchos países del mundo. Sin embargo, ampliar la participación de los consumidores a lo virtual y ofrecer una forma de democratizar la industria de los conciertos puede revolucionar el espacio. Si los más de un millón de personas que vieron a Ariana Grande actuar virtualmente en Fortnite en agosto son un indicio, junto con los u$s 20 millones que obtuvo por el concierto, empresas como Animal Concerts pueden estar diciendo "Gracias, siguiente" a la industria de los conciertos convencionales.