Reconocen a esta firma argentina por su labor en la industria de la ciberseguridad

La solución Onapsis Assess, fue reconocida como la "Solución de gestión de vulnerabilidades del año" por los CyberSecurity Breakthrough Awards, que premian a las principales empresas, productos, procesos de innovación técnica y personas de la industria de la ciberseguridad.

Con más de 4.000 nominaciones este año en todo el mundo, la competencia fue extremadamente feroz, y los ganadores de los premios incluyen a empresas reconocidas como Cisco, McAfee, Fortinet, RSA, Microsoft, LexisNexis Risk Solutions, Mastercard, Proofpoint, VMware, AT&T Cybersecurity, y LogMeIn.

We are proud to announce that Onapsis won the 'Vulnerability Management Solution of the Year' CyberSecurity Breakthrough award! Thank you for recognizing us with this industry honor. https://t.co/xxmcMp8Oqf pic.twitter.com/d4uIhaDw6M — onapsis (@onapsis) September 30, 2021