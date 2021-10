¿Bitcoin seguirá con tendencia alcista?: cinco claves para entender cómo será el futuro de la cripto

La criptodivisa más importante continúa en alza mientras busca quebrar la barrera de los u$s50.000 por unidad. ¿Qué le espera en los meses que vienen?

Tras un fin de semana alentador, el par BTC/U$S se enfrenta a una tendencia al alza y a las expectativas de los analistas que exigen que octubre cambie el juego. Según ellos el cuarto trimestre debería ser diferente y las últimas estimaciones incluso sostienen que quedan más de seis meses de tendencia alcista.

Los mercados se preparan para un "viaje tumultuoso" en octubre

Mientras que el S&P 500 cayó 5% en septiembre, el par BTC/U$S cerró el mes alrededor de u$s4.000 por debajo de donde cerró agosto. Desde el 1 de octubre y contra las expectativas de que las acciones se recuperen a expensas del dólar estadounidense, los vientos positivos para Bitcoin pueden continuar.

"El cuarto trimestre de 2021 probablemente registrará una rentabilidad superior a la media", remarcó el fin de semana la CNBC citando a Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de la firma de investigación CFRA. El sentimiento de la semana pasada se vio impulsado por la votación del proyecto de ley de infraestructuras de EE.UU., que ahora se retrasa hasta, como muy tarde, el 31 de octubre.

En este momento, el dólar llega al punto más alto luego de un año según el índice de divisas del dólar estadounidense (DXY). En la mira de los traders hay un retroceso en los últimos días, algo que suele catalizar el alza del Bitcoin. Para el popular trader de Twitter Crypto Ed, una corrección del DXY podría incluso durar meses en lugar de semanas.

Gráfico de velas de 1 día del DXY. Fuente: TradingView

Cerca de los u$s50.000, pero todavía no

Tras llegar a los u$s49.000 por unidad el fin de semana, Bitcoin apunta a llegar a los u$s50.000 por unidad pero no todavía. A pesar de los impulsos alcistas, la última ruptura al alza del domingo terminó con una caída de casi u$s2.000 por unidad.

Sin embargo, los especialistas consideran que es algo temporal y no marca una tendencia a la baja. Entre ellos se encuentra Michaël van de Poppe, que ese día repitió su reciente teoría sobre una breve consolidación seguida de una nueva ruptura alcista.

Su compañero Pentoshi comparó la situación con la actividad del cuarto trimestre del año pasado, cuando la marca que necesitaba superar Bitcoin era de u$s20.000 y no u$s64.500 por unidad. "Realmente no me importan los plazos bajos. Me importa la estructura macro del mercado", resaltó en Twitter.

Con caída o sin ella, el par BTC/U$S también tuvo un cierre semanal de u$s48.234 por unidad, anulando por completo la acción de las dos semanas anteriores. Por su parte, el trader y analista Rekt Capital también señaló que la media móvil de 111 días del ciclo Pi se mantiene como soporte, alimentando el reciente repunte.

Nuevos máximos históricos de la tasa de hashes

Si bien no se puede saber con exactitud, según algunas estimaciones la tasa de hash de Bitcoin ya alcanzaron nuevos máximos históricos.

Menos de cinco meses después de que China desencadenara una migración masiva de mineros y equipos debido a las medidas reguladoras, las fuentes de datos muestran que la métrica fundamental compensó totalmente la agitación.

No solo eso, sino que la tasa de hash puede haber alcanzado los 200 exahashes por segundo (EH/s) en los últimos días, 32 EH/s por encima de su pico anterior. Medir la tasa de hash es difícil, ya que es imposible determinar con exactitud la potencia minera dedicada a Bitcoin, por lo que cualquier representación solo puede ser una suposición.

Si bien hay varias fuentes que difieren con sus datos, CoinWarz registró 201 EH/s el 2 de octubre mientras que MiningPoolStats actualmente muestra solo 138 EH/s, la tendencia general es indiscutible. Los fundamentos de la red de Bitcoin están firmemente en modo "solo al alza", lo que refleja la continua convicción a largo plazo de los mineros sobre la rentabilidad.

"China echó a casi el 90% de los mineros de bitcoin del país a principios de este año. La tasa de hash cayó aproximadamente un 50% como resultado", comentó el cofundador de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, sobre los datos.

Gráfico de la tasa de hash media de 7 días de Bitcoin. Fuente: Blockchain

¿A mitad de camino?

Los analistas más famosos de Bitcoin esperan un rendimiento espectacular del precio de la cripto en el cuarto trimestre. Para PlanB, creador de la familia de modelos stock-to-flow, el "peor escenario" para Bitcoin se hizo realidad dos meses seguidos.

Sus estimaciones de precio mínimo ponen a la cripto más famosa en u$s63.000 para fines de octubre, y u$s98.000 para noviembre. Sin embargo, en su última actualización de stock-to-flow cross-asset (S2FX), PlanB mostró que el comportamiento de los precios se encuentra aproximadamente en el 50% de su ciclo alcista, lo que deja la puerta abierta a rápidas ganancias.

Gráfico de S2FX de Bitcoin del 3 de octubre. Fuente: PlanB/ Twitter

"Opino que estamos a mitad de camino, sin signos de debilidad (rojo) todavía. Obsérvese que la superposición de colores no es a meses del halving, sino una señal on-chain", comentó en el gráfico.

Bitcoin todavía tiene que jugar a ponerse al día con las estimaciones diarias del stock-to-flow, ya que el precio al contado se desvió en proporciones récord en los últimos meses. Para el lunes, según el recurso de monitorización S2F Multiple, el par BTC/U$S debería cotizar a poco más de u$s100.000.

Un ETF de Bitcoin

Hay muchas probabilidades de que algún tipo de fondo cotizado en exchange (ETF) de Bitcoin sea aprobado en los Estados Unidos. Es probable que primero se dé el visto bueno a un ETF basado en futuros, ya que la SEC "dio una patada a la lata" respecto a una decisión sobre un producto tradicional hasta al menos noviembre.

El mercado lleva tiempo esperando el momento decisivo, pero una decisión podría alterar el sentimiento y, con él, la situación actual del Grayscale Bitcoin Trust (GTBC). A pesar de la evolución de los precios en las últimas semanas, el descuento del fondo con respecto al precio al contado siguió siendo significativo, y actualmente se mantiene cerca de 14%.

Gráfico de la prima de Grayscale. Fuente: Bybt

Grayscale remarcó que tiene la intención de convertir sus emblemáticos fondos de criptomonedas en ETF cuando las circunstancias lo permitan, y los datos muestran que el negocio no está sufriendo, informó el sitio Cointelegraph.