Cuidado con las cripto "caza bobos": las monedas que te seducen con altas ganancias, pero esconden una estafa

Se trata de dos monedas digitales (o proyectos) que escalaron con fuerza de forma repentina pero generan desconfianza entre los especialistas. ¿Por qué?

El mundo de las criptomonedas es un terreno en el que aún existe mucho por aprender, incluso para los inversores de mayor experiencia quiénes, de vez en cuando, también se asombran ante la aparición de nuevas monedas digitales o proyectos que prometen ganancias exorbitantes en un pequeño lapso de tiempo.

Si bien es cierto el desarrollo que registraron las divisas digitales en los últimos tiempos –sobre todo, en el último año y medio–, Bitcoin (BTC) sigue siendo la máxima referencia por ser la primera en aparecer y la de mayor capitalización. Detrás se ubican Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana y otras prometedoras que están cada vez más presentes en la mira de los "cazadores de criptofortunas".

Sin embargo, siempre aparecen otras en escena de forma inesperada (y esporádica) con rendimientos realmente sorprendentes.

Las 'nuevitas' que llaman la atención

Uno de estos casos lo protagonizó semanas atrás Wifedoge (WDC), lanzada en julio como una suerte de "clon de Dogecoin", la moneda meme que recuperó popularidad gracias a Elon Musk. A principios de septiembre, en apenas 24 horas, su cotización escaló nada menos que 915% y generó que muchos inversores levantaran al menos una de sus cejas.

Asimismo, su capitalización de mercado superó los u$s2.000.000, cifra que creció aproximadamente 2.000 veces en el mismo día. Pese a este intenso rally que vivió Wifedoge y como era de esperarse, apenas un día después –más precisamente el miércoles 1 de septiembre–, el activo perdió gran parte de su valor al sufrir descensos aproximados de 20% en términos diarios.

Las monedas de tercera generación son las "tapadas" que recomiendan los expertos

Especialistas explican que "los fuertes altibajos en la cotización de activos de poca liquidez suelen ser producto de manipulaciones fraudulentas conocidas como pump and dump, que consisten en inflar su valor para luego vender a precios sobreestimados". En ese sentido, la falta de regulaciones en el mundo cripto provoca que muchos inversores se conviertan en víctimas de este esquema.

En la otra punta aparece Arweave (AR), un proyecto que se propone red descentralizada, cuyo objetivo es ofrecer una plataforma para el almacenamiento indefinido de datos en la nube provisto por computadoras de usuarios alrededor del mundo en lugar de depender de un servidor central.

Básicamente se trata de un disco duro de propiedad colectiva que nunca se borra. El proyecto se dio a conocer en agosto de 2017 bajo el nombre de Archain y luego cambió la denominación por Arweave en febrero de 2018. Su lanzamiento oficial ocurrió en junio de 2018.

Sin embargo, recién en agosto pasado, Arweave experimentó una suba importante y se colocó en el radar de varios inversores. El token nativo trepó 517% y algunos "oportunistas" comenzaron a mirarlo con otros ojos. A principios de agosto pasado, se comercializó a u$s11 por unidad, mientras que el 31 de ese mes cerró la jornada a u$s70. Nada mal.

No todo lo que reluce…

Más allá de los buenos rendimientos de WDC y AR, iProUP consultó a especialistas para que brindaran un mayor detalle sobre qué se podría esperar del rendimiento de ambas con vistas a los próximos meses.

Sin embargo, las respuestas de los analistas quedaron lejos de lo esperado. "Nunca recomendaré invertir en una memecoin que no tiene fundamento ni razón de ser más que la especulación", asegura a iProUP Nicolás Verderosa, abogado experto en criptomonedas y CEO de Kephi Gallery.

Otro especialista, que prefiere no ser nombrado, redobló la apuesta: "100% timba. Ambas son simplemente Casino. Los inversores deben informarse muy bien antes de realizar una jugada cuando aparecen este tipo de 'ofertas irresistibles'".

Wifedoge, una de las monedas "sospechosas" de fraude

Por su parte, Federico Goldberg, CEO de Tienda Dólar, asegura que "el mundo cripto tiene algo espectacular que permite a todos crear un producto desde nuestra casa y a muy bajo costo. El riesgo es que sea una estafa o no tenga utilidad alguna o que simplemente fracase como le puede pasar a cualquier compañía".

"Gracias a los DEX (exchanges descentralizados) se le puede dar liquidez a cualquier token, lo que hace que todos tengan aún más chances de ser tradeados y llegar a pegarla".

Verderosa subraya que muchas de estas monedas digitales o token son en realidad un Esquema Ponzi, en que los únicos que ganan son "los primeros en entrar". Y advierte: "Obviamente puede haber buenas ganancias, pero el riesgo es demasiado grande".

Más detalles

"El desafío es identificar una moneda con potencial de crecimiento. Un ejemplo es Binance Coin, que el año pasado estaba en 14 dólares y hoy ronda los 400", señala a iProUP Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance.

También hace referencia al concepto de token (un activo digital que posee un cierto valor) y al de token nativo (la criptomoneda propia de la plataforma, que también es un activo digital).

El ejecutivo señala que el token nativo de la red Binance Smart Chain (BSC), "tuvo un piso de u$s300 y llegó a picos de u$s600", y remarca que "es el tipo de monedas que se deben analizar: que tengan potencial de crecimiento y demanda del público".

En este caso, Hinz subraya que es usado para abonar comisiones dentro de la red BSC, fuerte competidora de Ethereum en el segmento de finanzas descentralizadas (DeFi), consistentes en:

Instrumentos con todo el funcionamiento automatizado (a través de "contratos inteligentes")

Con esos contratos inteligentes no se requiere de intermediarios (como podría ser un banco)

Recibido los fondos, un software se encarga de invertirlos y distribuir ganancias (sin intervención humana)

Nahuel Burbach, representante argentino de la billetera Zerion, coincide con su colega y afirma a iProUP: "No hay que buscar monedas que valen centavos sólo porque están baratas". Y llama la atención sobre la "escasez", uno de los secretos de Bitcoin y hacia dónde se dirige Ethereum.

"El precio es solo una variable y depende de la cantidad de monedas en circulación, entre otras cuestiones. Hay ejemplos de 'meme coins' que valen fracciones de centavos con circulantes de miles de millones y proyectos serios como YFI, en el que cada moneda vale u$s40.000 y hay 36.000 disponibles. Lo importante es buscar tokens con potencial de crecimiento", señala.

Julián Dragonoch, miembro de la ONG Bitcoin Argentina, Docente de la Universidad Tecnológica Nacional y Product Manager de Signatura, también se suma a la polémica y aporta una explicación un poco más técnica: "En Github está disponible el proyecto: solamente se crea el token y una integración copiada de la billetera TrustWallet", señala.

Éxito y caída de WifeDoge

Además, indica que "tiene un supply (circulante) de 747.000.000.000.000.000, por lo que si se venden algunas unidades, su capitalización de mercado les da alta para aparecer más arriba en las pizarras. Es lo que se conoce cómo un Meme Coin".

Dragonoch resalta que WDC "no tiene infraestructura propia, ya que corre por Binance Smart Chain, ni proyectos, ni usuarios". Y no duda en responder si se trata de una estafa: "Lo es". El docente de la Universidad Tecnológica Nacional analiza el repositorio de Arweave en GitHub. "Cuenta solo con tres miembros. Estuvieron activos hasta el 2019. Luego, casi no hay actualización del código", indica.

Según el experto, la iniciativa de "web descentralizada" que propone esta criptomoneda es básica e incompleta. "En mi humilde opinión, es un hobbie y no un proyecto", remata.

Dragonoch remarca que los inversores deben tomar recaudos al invertir en proyectos como estos, ya que "si estuviera creciendo se reflejaría en adopción y en aumento de código". En ese caso, sería relevante, resolvería un problema y sería valioso. "Por supuesto que prima el recaudo. Son solamente inversiones especulativas y nada a largo plazo. No parece haber intenciones de ese estilo", puntualiza.

En igual sentido, Goldberg subraya: "Está en cada uno confiar o invertir en una moneda y cada uno debe hacer su propia búsqueda de información antes de poner dinero en criptomonedas poco conocidas".

El ejecutivo analiza que debe "tenerse en cuenta que todos los proyectos cripto, como toda startup, tienen riesgos, salvo aquellos que ya están muy asentados y tienen un riesgo menor".

"Pero siempre una moneda de muy baja capitalización, puede dar un tremendo beneficio a futuro, pero tiene altisimas chances de morir o de perder liquidez. Lo más recomendable es analizar la divisa y siempre diversificar la cartera", concluye Goldberg.