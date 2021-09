WhatsApp prepara una nueva función para que puedas migrar tus chats entre teléfonos

WhatsApp hizo debutar la función de migración de chats en los teléfonos plegables Samsung Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 anunciados en agosto

WhatsApp no para de sacar novedades. En esta oportunidad, la aplicación de mensajería comenzó a probar la función con la que permitirá que sus usuarios transfieran sus chats a teléfonos móviles con sistema iOS, en los que ahora solo se pueden enviar datos a Android, pero no al revés.

WhatsApp hizo debutar la función de migración de chats en los teléfonos plegables Samsung Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 anunciados en agosto, y posteriormente la extendió a más móviles de la marca surcoreana. Sin embargo, esta característica solo permite transferir los chats desde un móvil iOS en otro Android.

La aplicación ha comenzado a probar la función que permite migrar el historial de un móvil Android a otro con iOS.

El camino inverso

Ahora, como ha advertido el portal especializado WABetaInfo, la aplicación ha comenzado a probar la función que permite el camino inverso: migrar el historial de un móvil Android a otro con iOS.

WhatsApp, que hasta el momento no ha comunicado esta función, podría requerir el uso de un cable físico para conectar ambos móviles -como ya sucede en Android-, así como el uso de una aplicación 'ex profeso' conocida como 'Move to iOS'.

Leer los mensajes sin abrirlos

Por otro lado, hay ocasiones en las que desea leer algunos mensajes sin abrir el chat de un contacto. Y aunque se puede leerlo en el panel de notificaciones, esta es otra

Hay que seguir estos pasos:

Paso 1: Mantenga presionada la pantalla de inicio y aparecerá un menú en la pantalla de su teléfono inteligente.

Paso 2: Simplemente toque en Widgets. Serás testigo de muchos atajos allí. Necesitas encontrar el acceso directo a WhatsApp.

Paso 3: Obtendrá diferentes widgets de WhatsApp. Debe tocar en el widget "4 x 1 WhatsApp".

Paso 4: Mantén presionado ese widget y luego suéltalo en una de tus pantallas de inicio. Después de agregarlo a su pantalla, puede mantener presionado el widget para expandirlo.

Ahora puede leer los mensajes sin abrir ningún chat de WhatsApp. También podrá leer todos sus mensajes antiguos (no leídos). Tenga en cuenta que si toca cualquiera de los chats (en el widget), WhatsApp abrirá ese chat y el remitente sabrá que ha leído los mensajes.

Nunca más fácil poder leer tus mensajes de WhatsApp sin abrir el chat

Los widgets están disponibles en todos los teléfonos inteligentes y el proceso es similar. Los usuarios solo necesitan profundizar un poco más para encontrar esta opción. Los usuarios de Samsung primero tendrán que tocar el widget de WhatsApp y luego deslizar el dedo hacia la derecha. Después de eso, simplemente toque la segunda diapositiva que ve. Ahora debe tocar el botón Agregar. El widget aparecerá en la pantalla.

Aquellos que quieran leer los mensajes web de WhatsApp sin abrir el chat también lo hacen fácilmente. Todo lo que tiene que hacer es colocar el cursor en el chat una vez que reciba cualquier mensaje en WhatsApp Web. Los usuarios verán un mensaje flotante.

De esta manera, no se le pedirá que abra el chat para verificar el último mensaje en la versión web. Es importante tener en cuenta que solo puede leer los mensajes más recientes y no los antiguos.