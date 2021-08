En Día Internacional del Hashtag: conocé cuáles fueron los más usados en la historia de sus 14 años de vida

Este 23 de agosto, además del Día del Internauta, se conmemora también el Día Internacional del Hashtag, una fecha que celebra el aniversario desde que en 2007 se utilizó el primer 'hashtag' de la historia en Twitter, hace ya 14 años.

La idea de utilizar el símbolo del numeral para organizar publicaciones relacionadas en redes sociales no existía hasta que el diseñador de producto y consultor de Internet Chris Messina lo propuso por primera vez el 23 de agosto de 2007.

Pero además, Messina preguntó a sus seguidores de Twitter cómo se sentirían al usar la almohadilla para los grupos, y lo acompañó del primer 'hashtag' de la historia: #barcamp, concepto que en inglés significa reuniones para compartir y aprender en entornos abiertos.

El uso de estas etiquetas, así como su alcance y su efectividad, no ha hecho más que crecer desde entonces. En todas las redes sociales, no solo en Twitter, los usuarios y marcas los utilizan para aumentar la interacción en una publicación, generar conciencia de marca o para mostrar apoyo a problemas sociales, entre otros motivos.

Happy #HashtagDay ! It's the hashtag's 14th #hashtagiversary !You can still read the original proposal that determined its fate: https://t.co/Z4CbRfX9aq https://t.co/lwKdhUPaPF — Chris Messina  (@chrismessina) August 23, 2021

El informe Digital 2021 de Hootsuite y We Are Social señala que #Love ha sido el 'hashtag' más utilizado en las publicaciones de Instagram en todos los tiempos, 2.000 millones de veces.

En segundo lugar de la lista se encuentra #Instagood, usado en más de 1.000 millones de publicaciones, y el tercero es #Fashion, utilizado en más de 900 millones de contenidos.

Esto significa que el usuario típico de Instagram solo ha etiquetado un promedio de dos de sus publicaciones con #love, pero es, con mucha diferencia, el 'hashtag' más popular en Instagram, y aparece en más de un 50% más de publicaciones que su rival más cercano, #instagood.

Entre el resto de hastags populares se encuentran #Photooftheday, #Art, #Beautiful, #Follow, #Happy, #Nature, #Tbt, #Travel, #Like4Like, #Style, #Summer, #Fitness, #Selfie y #Food.

Twitter comienza a probar una nueva función para reportar tuits con la que los usuarios pueden denunciar si creen que una publicación de la plataforma contiene información engañosa.

La nueva función, que se suma a los esfuerzos de Twitter para combatir la desinformación, se muestra a los usuarios que hacen clic en el botón 'reportar', ya presente, que ahora permite escoger la opción Es engañoso.

Por el momento, esta novedad se comenzó a probar entre algunos usuarios de la red social en los Estados Unidos, Corea del Sur y Australia, como informaron desde la cuenta oficial de Twitter.

La compañía informa de que empezó por un pequeño número de usuarios porque aún está "estudiando si es un enfoque efectivo" para combatir con la desinformación. La compañía estadounidense también advirtió de que puede que no tome medidas y responda todas las denuncias, pero que estas ayudarán al desarrollo futuro de la función.

Twitter aplicó cambios al rediseño introducido por la plataforma la semana pasada, y modificó el contraste de los botones, debido a que antes resultaban molestos para la vista de algunas personas.

El nuevo diseño de Twitter, lanzado recientemente, renueva la tipografía con el uso de la fuente propia Chirp, alineada a la izquierda en idiomas occidentales, y también cambió el aspecto de los botones, reduciendo la cantidad de tonos azules pero aumentando el contraste para mejorar la visibilidad.

We're making contrast changes on all buttons to make them easier on the eyes because you told us the new look is uncomfortable for people with sensory sensitivities. We're listening and iterating. — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) August 13, 2021