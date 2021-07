Gigante financiero lanza servicio para agilizar pagos internacionales entre empresas y particulares

BBVA lanza la solución SWIFT Go, desarrollada por la firma homónima, que permite realizar transacciones de un país a otro. Todos los detalles.

Hasta hace pocos años, los pagos entre países no estaban estandarizados, por lo que, al estar implicadas diferentes entidades bancarias, países y husos horarios, eran procesos complejos, largos y poco transparentes para los clientes.

Pero en este último tiempo, la globalización y el auge de lo electrónico en las finanzas planteo un cambio de paradigma para facilitar su uso transfronterizo. Uno de los tantos impulsores de este rubro fue la empresa financiera y de comunicaciones SWIFT cuando lanzó SWIFT gpi en 2017, para procesar pagos de forma más rápida y ofrecer más información sobre su estado, lo que favorece su eficiencia operativa.

BBVA fue uno de los diez primeros bancos a nivel mundial en adherirse al sistema y pionero de su implantación en España, México, Perú y Turquía.

El gigante financiero español BBVA apuesta a los pagos internacionales entre particulares y pymes a partir de la nueva solución SWIFT Go

Ahora, SWIFT da un paso más en esta estrategia de agilización y lanza SWIFT Go, que permite realizar pagos de bajo valor a otro país más rápidamente, garantizándolos en destino y ofreciendo al ordenante información previa del importe que le llegará al beneficiario, así como total transparencia sobre el procesamiento.

Se trata de una solución tecnológica que beneficiará principalmente a los consumidores particulares en sus compras ‘online’ y a las PYMEs en sus operaciones internacionales, y que permitirá a los bancos competir en este ecosistema de pagos. El banco señaló en un comunicado que desde su puesta en marcha en 2017, BBVA gestionó tres millones de operaciones, equivalentes a dos billones de euros, en pagos internacionales utilizando SWIFT gpi, en lo que representa una fuerte apuesta por esta red global que logró aportar rapidez y transparencia a los pagos entre países y que ahora explora los pagos internacionales instantáneos.

En el lanzamiento participaron además otros seis bancos interesados en implantar el servicio en su negocio: The Bank of New York Mellon, DNB, MYBank, UniCredit, SberBank y Société Générale.

En lo que respecta a casos de uso, la entidad que preside el español Carlos Torres protagonizó, junto a UniCredit, la primera prueba piloto de pagos a través de SWIFT Go entre España e Italia, "completada con éxito en cuestión de segundos", destacó el comunicado de BBVA.

"Nos enorgullece ser uno de los primeros bancos en participar en la puesta en marcha de SWIFT Go", aseguró Raouf Soussi, responsable de Estrategia de Pagos de Empresas de BBVA. "Confiamos en el potencial de esta solución para revolucionar la forma en que PYMEs y consumidores gestionan sus cobros y pagos a nivel internacional. Sabemos cuánto valoran nuestros clientes el poder disponer de un servicio seguro, que garantiza que los pagos lleguen a su destino de forma rápida y fluida", agregó.

"SWIFT Go es la respuesta directa a la demanda de consumidores y PYMEs de contar con una solución de pequeños pagos transfronterizos que sea rápida, segura y de bajo coste", comentó, por su parte, Stephen Gilderdale, director de Productos de SWIFT.

"Este nuevo servicio permitirá a los bancos ofrecer una experiencia mejorada a sus clientes y competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento de la industria de los pagos", añadió.

SWIFT Go, que previsiblemente llegará al resto de entidades de la red SWIFT gpi a lo largo de los próximos meses del año, se basa en cuatro pilares clave:

Facilidad de uso : Los bancos cuentan con prácticas comunes para el intercambio de divisas, que les ayuda a estandarizar la ejecución de los pagos

: Los bancos cuentan con prácticas comunes para el intercambio de divisas, que les ayuda a estandarizar la ejecución de los pagos Pagos más rápidos : Establecen acuerdos estrictos sobre los tiempos de procesado de los pagos, y la información clave de las transacciones cuenta con una validación previa. De esta forma se reducen los puntos de fricción del proceso de pago, que es más fluido y ágil

: Establecen acuerdos estrictos sobre los tiempos de procesado de los pagos, y la información clave de las transacciones cuenta con una validación previa. De esta forma se reducen los puntos de fricción del proceso de pago, que es más fluido y ágil Precios competitivos : Pueden establecer precios más competitivos para estas transacciones, con tarifas acordadas mutuamente y puestas a disposición de los clientes con antelación

: Pueden establecer precios más competitivos para estas transacciones, con tarifas acordadas mutuamente y puestas a disposición de los clientes con antelación Seguridad: Los pagos enviados a través de SWIFT Go siguen los más altos estándares de seguridad e integridad de la red SWIFT

SWIFT Go es una solución tecnológica destinada a beneficiar a los consumidores particulares en sus compras ‘online’ y a las PYMEs en sus operaciones internacionales, a partir de un sistema ágil y seguro

Los pagos ágiles crecen en Europa y en el mundo

La pandemia también agilizó más el uso de las plataformas de pago en todas sus areas aledañas. Incluso, el uso del móvil para pagar, medio que aún está a distancia del pago con tarjetas, pero fue una de las modalidades de mayor crecimiento en el último año en lo relacionado a fintech.

Otros proveedores europeos no se quedan atrás y buscan resaltar también en este sector. A principios de junio de este año, EBA Clearing, proveedor europeo de servicios de pago e Iberpay, proveedor español del que participan 23 bancos, lanzaron en conjunto dos nuevos servicios interoperables para procesar mensajes, proporcionar funcionalidades para facilitar, agilizar y aumentar la seguridad en los pagos de un adeudo y complementar transferencias inmediatas.