Spotify está en conversaciones para adquirir la compañía de podcast Gimlet Media

La adquisición podría traer al servicio de transmisión de música, Spotify, nuevos usuarios, así como una nueva variedad de contenido original.

Según las fuentes, Spotify se encuentra en conversaciones "avanzadas" para adquirir la startup red de podcast, Gimlet Media. Si se aprueba un acuerdo, le daría un impulso al servicio de transmisión, ya que diversificaría sus ofertas más allá de la música.

Spotify está ofreciendo pagar más de U$S 200 millones por la compañía. Gimlet Media, que fue fundada por Alex Blumberg (un ex productor de This American Life) y Matthew Lieber, en 2014, ha sido una de las figuras dominantes en el creciente mercado de podcasting. Produce una amplia gama de programas, desde la serie de negocios StartUp, pasando por la serie de crímenes, Crimetown, hasta dramas narrativos como Homecoming, Sandra y The Horror of Dolores Roach. Recientemente, Gimlet ha ampliado su atención desde el podcasting hasta el cine y la televisión, como se ve en su reciente acuerdo con Amazon para convertir Homecoming en una serie.

A medida que el mundo del podcasting comenzó a explotar, Spotify se interesó cada vez más en probar suerte en el mercado. Nick Quah, de Hot Pod, señaló a principios de este año que el servicio de transmisión ha estado trabajando para desarrollar su estrategia alrededor del podcasting, y que la compañía ha hecho del mercado una prioridad para el próximo año.

Quah observó que Spotify probablemente se beneficiaría de la creación de su propio contenido, ya que los usuarios que acudirían a la plataforma probablemente se quedarán con sus otras ofertas, y se beneficiaría de los anuncios que podría publicar en podcasts. Spotify ya ha alcanzado acuerdos para presentar algunos programas originales, como Amy Schumer, 3 Girls, 1 Keith, y está transmitiendo algunos programas, como la próxima temporada de Crimetown, exclusivamente en su plataforma, informó Recode.

La adquisición de un estudio dedicado como Gimlet permitiría a Spotify continuar desarrollando sus propias líneas de contenido original y propiedad intelectual, beneficiándose no sólo de usuarios adicionales e ingresos de publicidad, sino también del efecto de seguimiento de cualquier otra cosa en la que se pueda convertir IP. Además, podría mantener a sus usuarios en su propia plataforma, en lugar de hacer que escuchen podcasts en otras plataformas, como Apple Podcasts o Stitcher.