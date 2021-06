Elon Musk pone en venta 7 mansiones para alquilarse una "mini casita" que le cuesta u$s250 al mes

Elon Musk parece disfrutar estar en el centro de la escena todo el tiempo. Luego de su affaire con Bitcoin (BTC) y sus continuos arrebatos en Twitter, el fundador de Tesla tomó nuevamente un decisión insólita.

A diferencia de otros magnates, Musk ya no vive en una gran mansión ubicada en un ultraexclusivo vecindario. En realidad, el fundador de la compañía de autos eléctricos y de la empresa aeroespecial SpaceX al parecer reside, según se reveló, en una pequeña casa de unos 35 metros cuadrados en un apartado lugar del extremo sur de Texas, a unos pasos de la frontera con México.

El periódico Houston Chronicle reportó que Musk vive en una casa prefabricada que cuesta solo u$s50.000 y por la que paga un alquiler de u$s250 mensuales a su empresa SpaceX. Esa casita está en Boca Chica, Texas, donde se ubica la base de prueba y lanzamiento de cohetes de SpaceX.

Musk, que puso a la venta al menos siete mansiones que poseía en California, valuadas en u$s100 millones, solo conservaría una mansión en el área de San Francisco, que usa exclusivamente para eventos.

Elon Musk lives very modestly by billionaire standards. Only 1 residential house (plus 1 for events).@ElonMusk uses less resources than most multi-millionaires despite working way harder.Plus $ sitting in stocks, makes each $ outside worth more exactly proportionally. — Matt Wallace ⚠️ (@MattWallace888) June 9, 2021