Audi apuesta todo a los eléctricos: conocé cuándo dejará de fabricar sus nafteros

La reconocida y prestigiosa marca alemana Audi se unió esta semana a las compañías que tomarán medidas para detener la fabricación de vehículos que funcionan por combustión. A partir de 2026, su producción se enfocará de forma exclusiva en autos eléctricos.

De acuerdo con el medio alemán Sueddeutsche Zeitung, que publicó las declaraciones del CEO de Audi, Markus Duesmann, la marca se enfocará en autos eléctricos a partir de la segunda mitad de esta década y no fabricará vehículos híbridos después de esa fecha.

"Our goal is to feed the same amount of green power into the grid that all the electric Audi cars on the road need to drive – based on their average consumption." - announces Head of Technical Development Oliver Hoffman at the @greentech_fest: https://t.co/bOdxCeFL7z — Audi (@AudiOfficial) June 17, 2021