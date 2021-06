Conocé el celular más productivo: se conecta a una pantalla vía HDMI y se transforma en una PC

Se trata del Moto G100, el nuevo buque insignia de Motorola. Su plataforma Ready For, es la encargada de otorgarle el gran salto de calidad. Los detalles.

A la hora del recambio o compra de un nuevo smartphone, los argentinos suelen pretender que su futuro dispositivo reúna tres o cuatro características bien puntuales: buena cámara, buena batería, pantalla grande. Actualmente, en el mercado local puede conseguirse también un equipo que suma un adicional clave, sobretodo, en tiempos de teletrabajo o trabajo remoto: productividad.

El nombre del smartphone es Motorola MotoG100 5G, el nuevo buque insignia de la compañía que, gracias a la nueva platafoma Ready For permite sumar la posibilidad de amplificar su productividad.

Básicamente, Ready For permite aprovechar de una mejor forma todas las funciones y aplicaciones del teléfono mediante un cable HDMI que puede conectarse de forma directa con monitores o pantallas de cualquier tamaño.

Nuevas posibilidades

"Ready For fue diseñado para permitir amplificar instantáneamente la experiencia del smartphone. Con el modo de escritorio, será posible tener acceso a todas las aplicaciones móviles no solo en el smartphone, sino también en la pantalla grande y en formato de escritorio. Tanto si se busca inspiración o editar fotos para perfeccionar la próxima publicación en Instagram, las aplicaciones y herramientas están al alcance de la mano. Incluso nos aseguramos de que aún puedan recibir notificaciones mientras están en modo escritorio", remarca Pablo Brancone, gerente de producto de Motorola Mobility Argentina, en diálogo con iProUP.

Es decir, con Ready For, el usuario puede transformar rápidamente su celular y utilizarlo como si fuera una PC (mediante aplicaciones como editores de texto o de imagen) pero en la televisión de su casa o el monitor de su computadora.

Brancone detalla que "también, es posible añadir fácilmente un teclado bluetooth para entradas más rápidas, y un mouse para un control más preciso". "Tendrán la funcionalidad completa del botón derecho del mouse y los accesos directos del teclado, que resultan útiles para copiar y pegar en documentos o correos electrónicos. Además, hicimos que sea fácil cambiar entre las aplicaciones de trabajo y las personales para que puedan mantener todo organizado", agrega.

"Con el Moto G100 y Ready For, ofrecemos a los usuarios más opciones para videollamadas, permitiéndoles seleccionar la cámara que desean utilizar, incluida la cámara principal de ultra alta resolución 64MP. Y ya que se puede utilizar la cámara principal del moto g100, que tiene un rendimiento excelente en condiciones de poca luz gracias a la tecnología de Quad Pixel, las videollamadas se iluminan al instante cuando las condiciones de luz no son las ideales. Ready For incluso te permite maximizar las videollamadas desde tu teléfono, trasladándolas a un televisor de pantalla grande", destaca.

Cómo se conecta

El usuario solo necesitará tener celular, un monitor o TV, y los cables USB-C a HDMI o USB-C a USB-C, incluidos en el pack de la terminal.

Pero luego, no deberá descargar ningún software adicional, cambiar la configuración o abrir aplicación alguna. Sólo conectar el moto g100 a un televisor (pantalla Led u Oled) o monitor mediante un cable USB-C para video o un adaptador USB-C a HDMI.

A partir de ese momento, la experiencia Ready For se inicia automáticamente una vez conectado el teléfono. El usuario solo deberá tener en cuenta que durante la primera configuración de Ready for, también recibirá ayuda a través de un conjunto de tarjetas que aparecerán en la pantalla de su equipo.

Luego existirá la chance de optimizar la plataforma Ready for con accesorios opcionales como, por ejemplo, conectar un teclado, un mouse y el controlador mediante Bluetooth, o a través de un concentrador USB-C para otros periféricos.

Las instrucciones del Panel Táctil (para usar la plataforma Ready For) se muestran la primera vez que éste se inicia. De todos modos, son fácilmente accesibles en cualquier momento en la barra de tareas superior del mismo.

Experience Hub

Las opciones que brinda la plataforma de Ready for se pueden navegar fácilmente en la interface Experience Hub ya que permite explorar todas las posibilidades para llevar el potencial del smartphone hacia pantallas más grandes.

De esa forma, mediante un solo clic, el usuario tendrá acceso a un panel de fácil lectura, donde todo su contenido está organizado para disfrutar de una forma rápida y sencilla.

Más productividad

Al agregar un teclado y un mouse Bluetooth, el smartphone permite crear un espacio de trabajo ordenado con una vista clara de todas las ventanas al mismo tiempo.

Entre otras funciones, el usuario podrá escribir correos electrónicos y envíarlos más rápido, o editar fotots fotos y videos con más facilidad, gracias a poder aprovechar una visión más amplia de todo lo que hace.

Por ejemplo, luego de conectar el teclado y mouse bluetooth al teléfono; o utiliza la función Panel Táctil del mismo, se puede también conectar el smartphone a un segundo monitor.

Luego solo se debe hacer clic en "Mobile desktop"(Escritorio Móvil) en la pantalla del teléfono. Acto seguido, el usuario podrá probar todas sus aplicaciones de trabajo como Google Suite, incluyendo Gmail, Sheets, Slides y Docs. o Microsoft Suite, que incluyen Outlook, PowerPoint, Excel y Word.

Una vez con el MotoG100 5G conectado, el equipo permite llevar la multitarea a un siguiente nivel al poder cambiar sin esfuerzo entre varias ventanas, y entre aplicaciones en ventanas separadas. O, incluso, acceder a los mensajes de texto, llamadas y ajustes desde la barra de tareas del monitor.

Con Ready for, el usuario contará con dos pantallas, con lo cual puede, por ejemplo, iniciar una videollamada en Google Meet y enviar mensajes a un amigo o contacto a través de Messages (Mensajes), editar un video en Adobe Rush o, incluso, publicar algo en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el smartphone permite también ser utilizado como un Panel Táctil con gestos intuitivos, mediante el uso de varios dedos y funciones personalizables. Pero también, el usuario podrá usarlo como un teclado en pantalla con una pantalla más grande.

En ese sentido, siempre se podrá encontrar el Panel Táctil deslizando hacia abajo la barra de notificaciones del teléfono.

El origen de Ready For

"El 2020 nos ha enseñado más que nunca la importancia de contar con las herramientas adecuadas para realizar nuestras actividades en forma remota, desde cualquier lugar. El futuro está cambiando y es probable que la nueva norma se encuentre tanto dentro como fuera de nuestros hogares. Hoy, los smartphones ya van con nosotros a todas partes, por lo que hace el mayor de los sentidos utilizar su potencia para maximizar estas nuevas experiencias", remarca Brancone.

El ejecutivo destaca que "imaginamos un futuro en el que este potente dispositivo pueda ser el centro de un verdadero ecosistema inteligente, utilizado para operar y controlar nuestra experiencia digital a través de múltiples pantallas e interfaces". Y añade: "Para algunas personas, el smartphone puede ser la única herramienta que necesiten. Así nació Ready For con el moto g100, que permite vivir con el teléfono una experiencia similar a una PC, una consola de juegos o un Smart TV, además de dar funcionalidades claves en estos tiempos para la grabación de videos y videollamadas".

Otros diferenciales

Además de productividad, Ready For cuenta con las siguientes ventajas:

Gaming : La solución Ready For de Motorola para los juegos combina los mundos del mobile gaming y el de las consolas. Para vivir esta experiencia, solo hay que conectar elteléfono a un televisor y conectar un joystick bluetooth al teléfono . Entonces será posible disfrutar de una experiencia de juego más cómoda y envolvente con gráficosrápidos y baja latencia, gracias al potente procesador y la conectividad de red 5G del Moto G100.

: también será posible disfrutar de los programas, series, películasfavoritas en cualquier lugar, llevando la potencia del smartphone la pantalla grande. Tanto si se quiere disfrutar de una mejor experiencia visual, en movimiento o en casa.Y algo que lo hace sencillísimo, es que podrán proyectar el contenido favorito directoen una pantalla externa o TV, sin necesidad de re-loguearse en la app que usen;mientras siguen, por supuesto, usando el smartphone y aplicaciones para enviarmensajes, o abrir el correo electrónico. Permite a los usuarios activar el seguimiento avanzado del sujeto al llamar o grabar video. Esto determina automáticamente la mejor cámara autilizar. Los usuarios pueden elegir entre el sistema de cámaras frontal o principal,dependiendo de lo que necesiten. Con esta funcionalidad se puede realizar unseguimiento del movimiento de la persona grabándose; y acercar o alejar el zoom paragarantizar que todos permanezcan en el encuadre, ya sea en grupo o individualmente. Esta característica funciona con todas las videollamadas. En el Moto g100 con ReadyFor, el seguimiento avanzado del sujeto también hace que sea más fácil que nuncagrabar videos donde necesita si o si moverse por la habitación.La cámara sigue al sujeto tal como se muestra a sus espectadores. Esto elimina lanecesidad de mover la cámara y permite una mayor flexibilidad al grabarse solo.

Ficha técnica

Sistema operativo: Android 11

Procesador: Qualcomm Snapdragon 870, Adreno 650 GPU

Memoria RAM: 8GB LPDDR5

Almacenamiento integrado ROM: 128GB UFS 3.1 integrado con Turbo Write y Host-Aware Performance Booster; Ampliable hasta 1TB con tarjeta microSD7

Batería: 5.000 mAh (otorga 40 horas de uso) y Cargador TurboPower 20.

Pantalla: LCD de 6,7", FHD+ (2520 x 1080), frecuencia de actualización de 90HzEspacio de color DCI-P3, HDR10

Cámara: 64MP, formato óptico de 1/2", abertura f/1,7, tamaño de píxel 0.7μm | Tecnología deQuad Pixel para 1.4μm16MP Gran angular (FOV de 117 grados), Visión Macro, abertura f/2.2, tamaño de píxel 1.0μm | Flash anularCámara de profundidad de 2MP | apertura f/2.4 | tamaño de píxel 1.75μmEnfoque automático láser avanzado TOF

Cámara frontal doble: 16MP, abertura f/2,2, tamaño de píxel 1.0μm | Tecnología de Quad Pixel para 2.0μm8MP, ángulo ultra amplio (FOV de 118 grados), abertura f/2.4, tamaño de píxel de 1.12μm

Redes: 5G: NR Sub-6GHz | 4G: LTE (UL Cat 13 / DL Cat 18) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE

Bandas: 5G: banda sub-6GHz n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n66, n77 y n78 | 4G: Banda LTE1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 66 | 3G: banda UMTS 1, 2, 4, 5 y 8 | 2G: banda CDMA 0 y 1 | 2G: banda GSM 2, 3, 5 y 8

Captura de video: Cámara principal posterior: 6K UHD (30fps) | 4K UHD (30/60fps) | FHD (60/30fps) | FHDa cámara lenta (120fps) o HD (240fps). Cámara ultra gran angular posterior: 4K UHD (30fps) | FHD (30/60fps)

Tarjeta SIM: SIM híbrida dual (2 Nano SIM o 1 Nano SIM + 1 microSD)

WiFi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/axWi-Fi 6 | 2.4 GHz | 5 GHz | Punto de acceso WiFi

NFC: Si

Disponibilidad

Ready For está disponible en el Moto G100, que ya está a la venta en la Argentina en dos colores: azul nimbus y verde boreal, a través de operadores, cadenas de retail y en el sitio web www.motorola.com.ar a un precio sugerido desde $79.999, con el cable HDMI/USB-C incluido dentro de la caja. Se pueden conseguir con una financiación de hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas y envío gratis.