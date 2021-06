Gurú de Wall Street revela las 3 ventajas cripto que son más importantes que su propio valor

Caitlin Long fundó Avanti Bank, un banco de cifrado de activos digitales y explica por qué no es importante Wall Street para las criptodivisas.

Ahora que las criptomonedas se convirtieron en una fuerza de u$s1.000 millones de dólares a tener en cuenta, Wall Street está ansioso por participar en la acción. Pero hace mucho tiempo, en los albores de la creación de bitcoin (BTC), ya había muchos entusiastas dentro de los grandes bancos de Wall Street.

Por ejemplo, Blythe Masters, exbanquero de JPMorgan a quien se le atribuyó la creación de swaps de incumplimiento crediticio, dejó el banco en 2014 para unirse a la aún incipiente industria de la criptografía.

Caitlin Long, fundadora y directora ejecutiva de Avanti Bank, fue otro de ellos. En 2012, dirigía el negocio de soluciones de pensiones de Morgan Stanley; y estaba tratando de identificar la causa de la crisis financiera mundial de 2008.

Caitlin Long es la fundadora de Avanti Bank, un banco de cifrado que sirve a la industria de activos digitales.

Para ella, la explicación generalizada de que la crisis fue causada por el contagio de una burbuja crediticia en el mercado hipotecario fue el síntoma pero no la causa.

En su trabajo diario, realizó grandes transacciones de pensiones; luego se encontró con una serie de problemas de liquidación en la industria financiera tradicional.

En la industria de valores, la liquidación se refiere al intervalo entre la ejecución de una orden en el mercado y el momento en que una operación se considera definitiva.

Históricamente, una negociación de acciones podía demorar hasta cinco días hábiles en liquidarse. Ahora demora dos días hábiles en liquidarse en negociación electrónica.

La rapidez de liquidación con las criptomonedas

Vlad Tenev, presidente ejecutivo de Robinhood, atribuye la suspensión de enero en la compra de acciones de memes en su plataforma al largo tiempo de liquidación. "Expone a los inversores y a la industria a riesgos innecesarios", deslizó.

Al principio, Long se mostró escéptica con respecto a bitcoin. Pero cuando volvió a la criptomoneda con estos problemas de liquidación en mente, fue un momento eureka.

"Todos estos problemas de asentamiento en la industria de servicios financieros podría ser resuelto por la tecnología blockchain subyacente a bitcoin y por el propio bitcoin", dijo a Insider.

A fines de 2014, Morgan Stanley estableció su grupo de trabajo interno de blockchain. Pero todavía había poca información sobre bitcoin; e incluso menos lugares legítimos para comprar la criptomoneda, además del intercambio de bitcoins con sede en Tokio, Mt. Gox.

"No era lo suficientemente sofisticado en ese entonces para comprender el riesgo de contraparte que estaba asumiendo al dejar mis monedas en un intercambio. Y para mí, esa es la matrícula más barata que he pagado por perder dinero en Mt. Gox", expresó. "No puse mucho, pero, vaya, aprendí una lección valiosa cuando el monte Gox quebró", añadió.

El valor real de las criptomonedas

Actualmente, a medida que las criptomonedas se vuelven parte de la conciencia general, los entusiastas establecen objetivos de precios para un solo bitcoin que oscilan entre u$s100.0000 y u$s1 millón.

"El precio es el aspecto menos interesante de estos mercados", remarcó Long. "La mayoría de los especuladores, por supuesto, se centran en nada más que en el precio y durante los mercados alcistas que captan los titulares. Pero el valor real es la tecnología en sí misma y lo que puede hacer", destacó.

Lo que bitcoin y su tecnología blockchain permiten a los usuarios hacer es:

Transmitir dinero por todo el planeta a la velocidad de la luz y obtener confirmaciones en unos pocos minutos

Garantizar la irreversibilidad en el sentido de que una vez que una transacción pasa a una blockchain pública, no se puede revertir

Es dinero programable y los usuarios pueden escribir software para programarlos

"Esas tres características no existen en los sistemas de moneda fiduciaria, por lo que esas tres cosas importan", dijo. "Y eso es lo que va a resolver muchos de los problemas de liquidación en los servicios financieros tradicionales".

Long, comenzó su carrera en Wall Street con Salomon Brothers; luego ocupó cargos de alto nivel en Credit Suisse. Conoce muy bien la proverbial "deuda de estructura de mercado" dentro del sistema financiero y bancario.

"Estamos atrapados con esta estructura de mercado en capas donde cada intermediario tiene que procesar transacciones en secuencia, no pueden hacerlo simultáneamente", dijo. "Debido a estos problemas de estructura del mercado que necesitan retrasar la liquidación, se crea riesgo de contraparte y se inmoviliza capital. Y uno de los principios fundamentales de las finanzas es que si puede invertir su capital con más frecuencia, aumenta sus retornos".

Wall Street frente a los mercados de cifrado descentralizados

Debido a la tecnología blockchain y al rendimiento de las principales criptomonedas, no es de extrañar que los inversionistas institucionales se interesen más en exponerse a la clase de activos.

Sin embargo, en opinión de Long, existe un límite en el papel que Wall Street puede desempeñar al proporcionar la infraestructura de grado institucional para los mercados de cifrado.

"La suposición de que Wall Street es importante para estos mercados es una falacia porque la frontera de la información en estos mercados no está en Nueva York. Tampoco está en Silicon Valley", agregó. "Estos mercados están descentralizados y Wall Street nunca podrá controlarlos", insistió.

Explicó que entre 75% y 80% de bitcoin y ether, en promedio, están en manos de individuos en lugar de intermediarios. Durante los mercados alcistas, los intermediarios tienen incluso menos criptomonedas.

"Significa al final del día que Wall Street nunca podrá tener una compensación central para los activos digitales. Porque Wall Street nunca podrá tener en sus manos una cantidad suficiente de garantía para crear una verdadera cámara de compensación. Pero eso crea oportunidades para las empresas y las personas que se encuentran en la frontera del conocimiento de estos mercados", resaltó.

Por ejemplo, Long’s Avanti Bank tiene como objetivo "servir como un puente compatible con el sistema de pagos en dólares estadounidenses y un custodio de activos digitales que pueden cumplir con el nivel más estricto de estándares de custodia institucional".

Con sede en Wyoming, se convierte en el centro de cifrado de los Estados Unidos por sus leyes amigables con el cifrado; el banco es una institución depositaria de propósito especial en el estado.

"El mayor desafío en 2017 para la industria fue que los bancos no bancarizarían a la industria y las nuevas empresas legítimas estaban perdiendo sus negocios a diestra y siniestra porque los bancos no las depositarían", resaltó Long.

"En los Estados Unidos, si no tienes una cuenta bancaria, no eres un negocio legítimo… la falta de servicios bancarios para esta industria en 2017 fue el mayor problema para el que se pedía ayuda y eso es porque Wyoming dio un paso adelante y lo proporcionó", completó.

Fuente: Business Insider