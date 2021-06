Movilidad sustentable: este gigante automotriz abandonará la combustión para 2030

Se trata de Fíat, la marca italiana, que se inclinará por modelos de autos completamente electrificados. Se suma así a Tesla, Volvo y Ford, entre otros.

El cambio total a los vehículos eléctricos ya empezó. Durante las próximas dos décadas, el mercado global de automóviles estará impulsado por un boom en las tecnologías automotores, que incluyen energía de batería, energía de hidrógeno, híbridos de gas y electricidad en lugar de motores centenarios de combustión interna propulsados por petróleo.

Ya son varias las grandes empresas fabricantes de automóviles que anunciaron planes en est e último tiempo de mudar su producción a combustión por un modelo de movilidad mucho más sustentable en la próxima decáda. Tesla, Volvo, Ford, General Motors y Toyota son solo algunas de ellas que ya están dando el gran paso.

Ahora, se confirmó que una más se suma al listado. Se trata de Fiat, la cuál dará un giro en su estructura de negocios próximamente, teniendo a 2030 como tope para transformar toda su gama de modelos de coches y convertirlos en vehículos completamente eléctricos.

Como parte de esta estrategia, los híbridos de la marca italiana se encargarán de ser el escalón indicado para saltar a la línea 100% eléctrica, y fortificará su producción en los próximos años.

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, las mecánicas híbridas estarán presentes por un corto lapso de tiempo, ya que serán abandonadas para pasar al próximo paso con las eléctricas.

La firma anunció anteriormente que, para 2025, todos los modelos de su gama tendrán impulsores mixtos (híbridos) y finalmente en 2030 vendrá el otro gran cambio con la electrificación total.

El modelo hibrido de Fíat, 500

Por otra parte, según indicó la revista Quatro Rodas, la noticia no fue sólo la propuesta ecológica de la compañía, ya que durante el último tiempo son varias marcas que anunciaron sus planes de movilidad sustentable, sumado a los proyectos de los distintos países del mundo.

Desde la firma italiana adelantaron que habrá modelos accesibles con mecánicas 100% eléctricas, y aportarán un diferencial al de sus competidores en su modelo de sostenibilidad.

"La economía de escala en la producción de baterías debe reflejarse en modelos eléctricos más populares. El cambio debería ser lo antes posible", remarcó Olivier François, CEO de Fiat.

"Nuestro deber es ofrecer al mercado, lo más rápido posible y de manera compatible con la reducción del costo de las baterías, autos eléctricos que no cuesten más que los autos de combustión", resaltó el ejecutivo del grupo automotriz.

¿Adiós a la nafta para siempre?

La venta de vehículos eléctricos crece velozmente, más de lo previsto, y se estima que arribará a un tercio del mercado automotor mundial para 2025 y que rozará el 51% en 2030, cuando superen a los vehículos alimentados por motores a combustión interna.

Así lo destaca el informe de Boston Consulting Group (BCG) "Who Will Drive Electric Cars to the Tipping Point?", que eleva las precedentes estimaciones de 2017 (según las cuales el vehículo eléctrico alcanzaría un cuarto del mercado para el 2025 para permanecer por debajo del 50% hacia el 2030).

La aceleración se debe en particular al apoyo de los incentivos estatales, así como a las reglamentaciones cada vez más severas sobre las emisiones contra el medio ambiente que impulsan a los productores a concentrarse sobre el vehículo eléctrico.

Se espera que laa venta de vehículos eléctricos alcance el 51% de las ventas en el sector para 2030

Otros factores son la sensible disminución de los costos de las baterías y al aumento de la sofisticación de los consumidores. Mientras que en el 2030 la cuota de mercado del Diesel está destinada a contraerse del 14% en el 2019 al 4%, y el de nafta del 78% del año pasado al 44%, el futuro del automóvil apunta al factor eléctrico.

Según BCG, las diversas tipologías de vehículos -entre los que circulan a batería eléctrica BEV (battery electric vehicle); los híbridos eléctricos plug-in PHEV (plug-in hybrid electric vehicle); los híbridos completos HEV (hybrid electric vehicle), y los híbridos ligeros MHEV (mild hybrid electric vehicle)-, variará según los mercados.

El estudio subrayó que dentro de 10 años un cuarto del mercado mundial de los automóviles estará constituido por eléctricos a batería BEV (18%) y los híbridos plug-in PHEV (6%), las dos tipologías de mayor crecimiento.