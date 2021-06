La revolución está a la vuelta de la esquina: ¿el negocio de los videojuegos está en la nube?

Algunas de las ventajas del Cloud Gaming: no serán necesarias actualizaciones de hardware costosas y se podría jugar desde cualquier dispositivo

"Mi modelo de negocio son los Beatles", dijo alguna vez Steve Jobs. "Ellos mantuvieron sus tendencias negativas en jaque, pero se equilibraban unos a otros y el total fue mejor que la suma de las partes". Mucho antes de presentar su primer iPhone, Steve Jobs tomó la imagen de esos cuatro revolucionarios de la música para explicar su negocio, el más exitoso e influyente en décadas.

A pocos meses de cumplirse 10 años de su muerte, y buscando coincidencias, así como Steve citó a los Beatles -y porque siempre hay una frase de la mítica banda para explicarlo todo- la revolución del mercado del entretenimiento atraviesa un impulso muy grande, acelerado por el contexto actual y por los cambios de la industria y la tecnología.

"But you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. Love is all you need...", cantaron al mundo entero y hoy la apuesta del mercado del gaming parece ir por ahí: "Puedes aprender a jugar. Es fácil. Todo lo que necesitas es una nube. Una nube es todo lo que necesitas".

El desarrollo de plataformas on demand como Netflix o Spotify, que innovaron democratizando de algún modo ciertos consumos culturales y en efecto, revolucionaron el modo del entretenimiento al estar al alcance de las mayorías con costos accesibles, son las referencias de lo que ya parece una certeza para el mercado de los videojuegos.

Pero entonces, ¿quién va a ser el "Netflix o el Spotify de los juegos"? ¿Será el "Cloud Gaming" la solución hacia una verdadera democratización de los videosjuegos?

Quienes así lo creen plantean un horizonte claro. Así como la nube de la información, que procesa datos en servidores remotos en vez de hacerlo en las computadoras del usuario, cambió el mercado, la posibilidad de que ya no sean necesarias PC o consolas especiales para juegos con hardware de gráficos potentes -y a precios elevados- parece la solución concreta; es decir que todo el desarrollo se realizará "en la nube".

Algunas de las ventajas del Cloud Gaming son que no serán necesarias actualizaciones de hardware costosas; se podría jugar desde cualquier sistema operativo o dispositivo; la reproducción sería instantánea; no sería necesario instalar juegos ya que la secuencia de video podría duplicarse fácilmente para muchos usuarios y al ejecutarse en servidores remotos sería casi imposible piratearlos.

Sin embargo, también hay algunos inconvenientes claros: por la compresión el nivel de detalle de la imagen no sería tan nítida como podría representarse en una PC de juegos de alta gama; requieren una gran cantidad de ancho de banda y si la demanda es alta todo dependería de la infraestructur de cada país y sus operadores su rendimiento; además la latencia es otro punto difícil de resolver (los servicios de juegos en la nube siempre tendrán más latencia que un hardware local potente); y muchos jugadores estarían en desventaja si los juegos en la nube se convirtieran en la principal forma de jugar porque tendrían requisitos de conexión a Internet aún más elevados.

Como sea la revolución del gaming ya es más que una realidad. La pandemia, los nuevos consumos, las costumbres cambiaron en el mundo entero y el modo de entretenerse también. Así lo entendemos desde Moscú. Por eso, decidimos lanzar nuestra vertical de Gaming & Esports junto a quienes más saben.

Hasta acá, está claro que el acceso inminente a 5G, la capacidad para optimizar el uso de las redes Wi-Fi incorporando facilidades específicamente dirigidas a la optimización del tráfico gaming en el hogar y la posibilidad de gestionar de forma óptima el acceso al servicio en las redes móviles, permitirán acercar al usuario móvil a la experiencia que ya percibe en las consolas de última generación.

Y ese escenario facilitará la aceleración en la adopción de una nueva forma de acceso al mundo gaming en el que los grandes proveedores - NVIDIA, Microsoft, Google o incluso Amazon- ya están tomando posiciones con el lanzamiento comercial de sus soluciones.

El desafío, entonces, es enorme pero la oportunidad -para todos- también. En ese mapa, América Latina puede tomar las experiencias de otras regiones y potenciarlas pero tendrá que encontrar sus propias soluciones para adaptarse a las necesidades. Y en ese camino -creemos- habrá idas y vueltas. "A veces, cuando se innova, se cometen errores. Es mejor admitirlos rápidamente y seguir adelante", dijo alguna vez Steve Jobs -y como con los Beatles- siempre hay una frase suya para analizar cualquier avance imposible de frenar.

*Eric Manrique y Nicolas Honeker son Directores de la vertical de Gaming & eSports en Moscú Agencia