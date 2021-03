¿Se vienen las "figuritas cripto" de Boca?: la opinión del vicepresidente del club sobre los NFT y Bitcoin

Según Pergolini, es necesario cambiar mucho la mentalidad para comprender por qué a estos elementos digitales se les da tanto valor

"Hay un montón de gente que ha entendido que bitcoin es una reserva de valor, que sustituye o puede llegar a sustituir lo que siempre ha representado el oro", dijo Mario Pergolini, vicepresidente del club Boca Juniors de Argentina.

El conductor de radio y televisión, que actualmente integra la dirigencia de la mencionada entidad deportiva, se expresó de esa manera días atrás durante su participación como invitado en el programa "Lanata Sin Filtro", que se emite por Radio Mitre.

Pergolini y las criptos

"El oro no deja de ser una narrativa", sostuvo Pergolini y añadió: "hay un montón de metales preciosos que cumplen con el mismo requisito, pero el oro tiene compradores, y cuando el número de compradores aumenta el precio sube y viceversa. No hay nada único o especial en el oro, salvo el que todos creemos en esa historia y lo compramos". Cerró su explicación al decir que "en un punto, también es lo que pasa con las criptomonedas".

El diálogo con el empresario, también director del multimedio Vorterix, fluyó hacia el tema de los tokens no fungibles, más conocidos por su sigla en inglés, NFT. Específicamente, se le preguntó si estamos ante una burbuja financiera o ante una verdadera forma de generación de valor.

Según Pergolini, es necesario cambiar la mentalidad para comprender por qué a estos elementos digitales se les da valor. "Primero hay que entender cómo cambian los valores para las generaciones y cómo están cambiando ciertas cosas. Y lo vamos a tener que entender sí o sí; podemos estar o no de acuerdo, pero lo vamos a tener que entender", dijo a modo introductorio.

El empresario mencionó, a modo de comparación, que su hija no logra entender el motivo por el que él adquiere CD de música: "ella no entiende por qué compro algo tan limitado, que está en una caja que ocupa lugar… para ella un CD no tiene valor y para mí sí. Para mi hija, en cambio, para escuchar música tiene valor un archivo que no puede tener en la mano, hasta hace 10 años eran mp3 y hoy ni siquiera saben qué tipo de archivo es… pero no importa, tiene un valor para ella".

"Antes le dábamos valor a bienes tangibles que podíamos tocar y ver (oro, estampillas, sellos u obras de arte) y ahora se le da valor cada vez más a bienes intangibles que probablemente no podamos tocar", señaló Pergolini.

¿Tiene lógica el precio al que pueden llegar los NFT? El invitado al programa radial respondió esta pregunta al mencionar otros casos de objetos coleccionables: "en algún momento fueron las estampillas. Vos comprabas una estampilla que tenía un valor fijo de, por ejemplo, u$s 0,40. Pero, con el tiempo, a lo mejor se convertía en u$s 1.000. De alguna forma le estábamos dando un valor que no tenía una lógica en sí".

Precisamente, la no fungibilidad de los NFT, es decir, el hecho de no ser intercambiables entre sí, es lo que hace que los coleccionistas les den valor. "No hay dos NFT iguales, tu carta de un criptogatito es única, como lo es una obra digital o cualquier otro bien intangible que entre en esta definición", explicó Pergolini.

"Hay una generación que entiende que las cosas digitales pueden ser únicas"

El siguiente tema por el que prosiguió la conversación, fue el del uso de NFT para certificar derechos de autor o de propiedad sobre un bien intangible.

Para Pergolini, "es indudable que hay una generación que ha aceptado esta convención de que las cosas digitales pueden ser únicas, aunque puedan replicarse y hay que entender eso, porque está pasando con la música, con los derechos y con un montón de otras cosas".

Tras varios minutos dedicados a los tokens no fungibles, bitcoin volvió a hacerse presente en el diálogo. "Si ya estamos admitiendo que existe una moneda que no tiene una casa de la moneda y que no es de ningún país, indudablemente nuestra mente ya está entendiendo otras cosas", concluyó Pergolini.

"Hay una tecnología que puede decirle a todo el mundo que lo que vos tenés es extrañamente único, que no es interoperable, que no se puede usar en cualquier otro lado, que es indivisible, indestructible, que es propiedad absoluta y que su originalidad es tremendamente verificable. Por ejemplo, con las viejas fotos que se están pasando a formato digital, se necesitaba decir ‘¿quién es el dueño de esto y de qué forma lo hacemos?’ Bueno, en este momento puede hacerse con los NFT", aseguró el Vice de Boca Juniors.

Maradona tuvo sus figuritas digitales

Tanto el conductor del programa radial, Jorge Lanata, como el co-conductor Martín Tetaz, coincidieron en calificar la explicación del invitado como "magistral". También se encontraba presente en el estudio, el especialista en informática, Julio López, quién consultó a Pergolini sobre la validez legal que un NFT puede tener para certificar derechos de autor.

"De alguna forma, algunas cosas empiezan a perder valor, tal vez los derechos de autor", fue la respuesta del empresario. Añadió que "es necesario cambiar, porque hay distintas formas de entender el derecho de autor".

Algunas agencias de copyright comprendieron la realidad que se avecina y, para no quedarse afuera, decidieron incorporar los NFT a sus modelos de negocios. La centenaria Sociedad Italiana de Autores y Editores emitió 4 millones de tokens para certificar los derechos de autor de sus miembros.

"Este es el comienzo y no sabemos dónde terminará", dijo Pergolini y, a modo de cierre, sentenció: "lo que sí sabemos es que veremos una resolución muy rápido, no va a ser la próxima generación la que va a decidir esto, sino que lo va a decidir la gente que está ahora".