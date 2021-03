Furor por los NFT: The New York Times vende una columna por una impresionante cifra

El columnista tecnológico del diario The New York Times Kevin Roose vendió su columna en la que trata el fenómeno de los NFT (non-fungible token o token criptográficos) en una plataforma NFT por u$s563.400.

La puja por su columna publicada el miércoles se cerró este jueves en 350 unidades de la criptomoneda Ethereum, que equivalen al cambio actual a más de medio millón de dólares

Los NFT son activos digitales que gracias a la tecnología blockchain quedan registrados como únicos, irreplicables y cuyo historial de transacciones puede ser seguido durante el origen de la obra.

The NYT made a NFT!My new column is about NFTs, and I also turned the column into a NFT and put it up for auction on @withFND, with proceeds going to charity. Bid away, and you could own the first NFT in the paper's 170-year history. https://t.co/9ItGZvID8B — Kevin Roose (@kevinroose) March 24, 2021