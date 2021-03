Nadie se salva: los NFTs también sufren por los "criminales digitales"

Los robos de obras de arte no solo pasan en la vida real, actualmente ya se están produciendo los primeros robos de arte digital en toda la historia. Estos robos están ocurriendo en tiempo real y se está viendo afectada la tecnología criptográfica conocida como NFT.

Gracias al sistema de identificación de obras de arte, ahora es posible vender por Internet algunos vídeos, ilustraciones digitales, tweets, memes o canciones a unos precios elevados.

List of stolen pieces from @niftygateway hack. Not one other account of mine compromised and other ppl on NG same hack. $150K+ of things stolen. pic.twitter.com/GEC3Y4PdHQ — Keyboard Monkey (@KeyboardMonkey3) March 15, 2021