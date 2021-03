Polémico: el primer NFT de Elon Musk tiene ofertas por más de u$s 1 millón

Como ya es de público conocimiento, por lo menos una vez por semana Elon Musk entra a su cuenta de Twitter para provocar furor dentro del ecosistema de las monedas digitales con alguno de sus resonantes tuits.

Esta vez, el CEO de Tesla se sumó a la locura por los coleccionables digitales, anunciando la venta de su primer NFT (tokens no fungibles). Ahora los interesados en convertirse en el propietario del primer NFT de Elon Musk pueden apostar por él. Sin embargo, alcanzar la meta no va a ser nada barato.

El fundador de SpaceX presentó, a través de un tuit, el lanzamiento de su primer activo coleccionable basado en Blockchain. Su llegada a la, que está en pleno auge, industria de los NFT, estuvo caracterizada del humor y dramatismo que con frecuencia denotan sus publicaciones.

"Vendo esta canción sobre NFT como NFT", tuiteó el magnate tecnológico y CEO de Tesla.

Los NFT son activos coleccionables basados en una plataforma Blockchain que pueden representar casi cualquier cosa: animaciones, arte, canciones, memes, tweets, etc. Si algo nos enseñó 2021, es que la imaginación es el límite a la hora de acuñar un NFT, y realmente cualquiera, inclusive robots, pueden incursionar en este mundo.

El nuevo coleccionable de Musk, que viene en forma de video corto, incluye una pista de música electrónica que suena fondo y una animación con muchos guiños al criptoespacio. La canción va acompañada por la imagen de un trofeo dorado en rotación con las palabras "Vanity Trophy", HODL y "Computers Never Sleep".

Las figuras de una luna, un cohete, monedas y perritos también acompañan la composición, junto a voces que parecen decir "NFT, call your vanity".

El artículo digital de Musk sugiere referencias al sentimiento de vanidad que actualmente parece predominar en el espacio de los NFT. Con coleccionables vendiéndose por cifras exuberantes, estos activos se está convirtiendo en un tendencia altamente especulativa.

El nuevo NFT del CEO de Tesla no es la excepción a esta tendencia creciente, ya que algunos están ofreciendo hasta u$s$1 millón por el token.

Tras el debate en Twitter, Musk informó que su NFT estaba siendo subastado a través de Cent, una plataforma que permite tokenizar tuits y crea subastas para que las personas hagan ofertas. Luego, la persona con la mejor oferta puede reclamar la propiedad del NFT.

Hasta el momento de publicación, el coleccionable digital suma un total de 17 ofertas valoradas en su conjunto en más de u$s3 millones. La subasta en la plataforma inició con ofertas por debajo de los u$s100 pero pronto los montos empezaron a aumentar. Ahora, una oferta de u$s1.121.000, por realizada por la directora ejecutiva de Bridge Oracle, Sina Estavi, es la más alta de la lista.

Como era de esperarse, el tuit atrajo miles de comentarios de usuarios de la comunidad criptográfica, incluyendo una respuesta del enemigo de Bitcoin, Peter Schiff, quien se pronunció sobre el tema con sarcasmo.

"¿Por qué no hacer que Tesla lo compre? Puede pagarle en Bitcoin? Seguro que los accionistas estarían encantados de añadirlo a su colección de tokens digitales", afirmó Schiff.

Actually, doesn’t feel quite right selling this. Will pass. — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2021