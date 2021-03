Histórico: cómo logró la robot Sophia ser la primera humanoide en crear "arte digital" en NFT

La robot Sophia, considerada la inteligencia artificial (IA) más avanzada del mundo, venderá en subasta sus primeros tokens no fungibles (NFT).

Se trata de una colección de obras digitales que la humanoide desarrolló en conjunto con el artista italiano Andrea Bonaceto, bajo la tutela de la galería de arte IV Gallery con sede en la ciudad estadounidense de Los Angeles.

La venta de las obras tokenizadas marcará el hecho histórico de que, por primera vez, se crean imágenes digitales de forma colaborativa entre una IA y un artista humano.

Las obras resultantes saldrán a puja el 23 de marzo de 2021 en el mercado Nifty Gateway, dedicado al comercio de estas creaciones.

Al comentar sobre el proceso creativo detrás de esta experiencia, el creador de la robot, David Hanson, remarcó que el trabajo de Bonaceto fue incorporado a las redes neurales de la humanoide, junto con varias obras ya creadas por el italiano.

De esta manera, "Sophia creó una poderosa serie de nuevas imágenes que luego reprodujo, tanto digitalmente como con pinceladas que hizo con sus propias manos", de acuerdo con lo reseñado por medios de comunicación digitales.

La propia Sophia también comentó su experiencia al crear las obras. Al respecto, detalló que sus piezas demuestran lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer y esa evidencia permanecerá en el ciberespacio para siempre.

Las creaciones se mostrarán pocos días antes de la venta, en las redes sociales de Andrea Bonaceto y Sophia, donde hoy se puede apreciar lo que ambos hacen.

El artista italiano, actualmente reside en el Reino Unido y es miembro de la Real Sociedad de Arte de Francia. Además, es reconocido como un conocedor del mundo de blockchains.

De hecho, él cree que los NFT están actuando como catalizador para ayudar a que la sociedad alcance el equilibrio ideal entre creatividad y racionalidad.

El artista calificó de "fascinante" el trabajo con Sophia, y dijo que Hanson también se sorprendía en ocasiones de las decisiones de la robot.

Él mismo decía: "‘No sé por qué ha hecho eso’. Y yo igual digo, no sé por qué ha hecho esa obra de arte basándose en sus propios aportes", explicó Bonaceto.

La firma Hanson Robotic de Hong Kong, que fabricó otros robots, activó a Sophia en 2015. Fue diseñada para aprender, adaptarse al comportamiento humano y trabajar de manera integrada satisfactoriamente.

Fue entrevistada en todo el mundo y en octubre del 2017, se convirtió en una ciudadana saudí, siendo así el primer robot con ciudadanía de un país, como lo registra Wikipedia.

Viene surgiendo un enorme aumento de la popularidad de los NFT en las últimas semanas. Aparentemente este auge se debe a las características que poseen estos tokens, permitiendo certificar que en el metaverso también existen obras raras, únicas, y por lo tanto coleccionables.

Esa característica es adoptada por los artistas para tokenizar sus creaciones y lanzarlas a subasta ante miles de seguidores ávidos de ellas. Precisamente esta sed que hay actualmente por los llamados tokens coleccionables es lo que está impulsando a muchos fanáticos a pagar millones de dólares por una pieza. Algunas llegaron a costar u$s 7,5 millones, como el CryptoPunk número #7804.

La moda de los NFT se extendió rápidamente por todo el mundo y en Asia, a principios de abril, se presentarán las últimas obras de los principales artistas de NFT del planeta.