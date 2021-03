Crowdfunding inmobiliario: así es el "pool de rentas" para que tus ahorros generen un alquiler mensual en dólares

La inversión es ideal para quienes quieren invertir en una propiedad para alquilar y conseguir un retorno asegurado e inmediato

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, +i Sumar Inversión, la primera plataforma con app que permite invertir en crowdfunding inmobiliario, presentó su producto más novedoso para que los pequeños y medianos ahorristas logren una rentabilidad mensual en dólares. La inversión ideal para quienes quieren invertir en una propiedad para alquilar y conseguir un retorno asegurado e inmediato.

Cómo es el "pool de rentas"

Vivir de rentas es el sueño de muchos y las nuevas formas de inversión en arquitectura lo están convirtiendo en una realidad. +i SUMAR INVERSION, la primera plataforma con app que permite invertir en crowdfunding inmobiliario, lanzó su producto más novedoso y accesible: el pool de rentas.

Desde ahora, los pequeños y medianos ahorristas podrán invertir en una propiedad que ya está financiada, terminada y alquilada en dólares, a cambio de un retorno aproximado del 3% anual en dólares, que es lo que está rindiendo ese contrato que ya existe y está en curso.

"Esta propuesta es ideal para quienes quieren invertir en una propiedad para alquilar", afirma Víctor Zabala, CEO de +i Sumar Inversión y añade: "al estar ubicadas en lugares premium, estas propiedades se alquilan en dólares y duplican, o más, un alquiler tradicional".

Cómo aprovechar la chance

Se trata de un proceso sencillo que implica registrarse en la plataforma y adquirir el módulo, del valor que elija, pagándolo con tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria, el pool de rentas le permite al ahorrista tener un ingreso mensual en dólares.

Con una inversión mínima de u$s100 dólares (sin consumir el cupo de u$s 200 mensuales) se puede acceder a una cuotaparte de la renta de esta propiedad que se encuentra sobre un terreno de 1320 m2 en una ubicación privilegiada dentro de Pilará, Golf, Polo & Tennis. Es una unidad de alta gama de 470 m2 con contrato de alquiler en dólares.

De esta manera, el crowdfunding inmobiliario se vuelve la alternativa ideal para quienes buscan protegerse de la devaluación y generar rentabilidad en dólares, en un momento en que el acceso a la moneda extranjera es complejo.

Invertir en ladrillos

"Ingresar con una cuota parte que arranca en los u$s100 permite hacer accesible a muchos, algo que antes era impensado para la mayoría: invertir en ladrillos", explica Víctor Zabala.

Esta opción se suma a las otras propuestas de +i Sumar Inversión: invertir en obras en construcción a través de la compra de diferentes módulos (de u$s 100, u$s 1000, u$s 10.000 o u$s 25.000), que se pueden adquirir con tarjeta de crédito en pesos, sin consumir el cupo de u$s200 mensuales.

"Hemos observado que el 30% de los inversores ingresan con los módulos más pequeños, mientras que un 40% siguen interesados en participar con las opciones de U$S 1000 y el 30% restante eligen invertir en módulos de U$S 10.000 y U$S 25.000 dólares", expresa Zabala.

Este tipo de inversiones rinden, aproximadamente, entre un 10% y un 12,5% anual en dólares para los proyectos de Casas de Diseño estipulados en 2 años y un estimado de 8,5% a 10% anual para los proyectos de Edificios de Casas Agrupadas estipulados en 3 años. Estos tiempos incluyen 6 meses para la venta de las propiedades.

La propuesta de +i | Sumar Inversión apunta a construir una nueva comunidad colaborativa de inversores donde no solo cada uno se beneficie a sí mismo, sino que también logre a futuro ingresos por su participación activa en el sistema.