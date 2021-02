Blockchain ¿el "UBER" de los Escribanos?

Cada vez que surge una tecnología se pueden crear, transformar o eliminar actividades, procesos o modelos de negocios. ¿Está en riesgo el sector notarial?

Uno de los sectores que se beneficiarán con la seguridad y transparencia que brinda blockchain es el legal. Blockchain ayudará a almacenar y verificar datos legales de manera rápida y oportuna, además de transformar la forma en la que se realizan las operaciones.

Recientemente JustChain -una startup con sede en los Emiratos Árabes Unidos especializada en la implementación de soluciones basadas en blockchain para la justicia y la seguridad pública– anunció el lanzamiento de la primera plataforma notarial basada en blockchain: NotaryChain.

NotaryChain permite que los documentos legales se certifiquen digitalmente y de forma segura desde cualquier lugar, lo que redunda en ahorros de tiempo y dinero. Esta solución, que también opera en la nube, incluye un inicio de sesión único que valida identidad y cuenta con firmas digitales, sello electrónico, verificación de inteligencia artificial integrada, verificación instantánea basada en códigos QR de documentos notariales, entre otros.

Basada en blockchain, esta plataforma posee seguridad a prueba de manipulaciones, velocidad, conveniencia y verificación instantánea de documentos como poderes notariales, memorando de asociación, contratos, certificados de matrimonio, etc.

A primera vista NotaryChain parece ser una novedad de accesibilidad, conveniencia y productividad para el notario público y una alternativa digital segura y a prueba de manipulaciones al proceso tradicional de tener que entregar personalmente y notarizar documentos.

Siendo que desarrollo podría afectar al menos en tres áreas claves de la actividad notalial (como lo es la prueba de existencia, prueba de la propiedad y transferencia de la propiedad de un determinado documento) ¿puede el evance de blockchain ser considerado una amenaza para la profesión?

María Raquel Burgueño y María del Carmen Rodriguez Pareja son Escribanas especialistas en derecho de la innovación, Blockchain, criptomonedas y fintech, y miembros fundadoras de la Comisión de Innovación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y miembros de la Sala de Blockchain e Inteligencia Artificial de la Universidad Católica de Córdoba.

"Blockchain es un complemento, porque el discernimiento, la intención y la libertad que tiene un individuo para actuar en ese momento solo puede ser juzgada por una persona" indica Rodriguez Pareja, y agrega "no obstante hay algo seguro que debemos considerar: los Escribanos debemos actualizarnos y transformarnos conforme surjan nuevas tecnologias, y por eso el Colegio de Escribanos de CABA ha considerado crear una comisión de innovación orientada para monitorear e incorporar dinámica digital a la profesión".

Existen numerosos beneficios de usar blockchain para servicios notariales: seguridad de documentos y escrituras almacenados, acceso con clave privada a los documentos, almacenamiento seguro en los bloques con marcas de tiempo adecuadas, transferencia perfecta de la propiedad de los documentos a través de la red y apertura de transacciones en la red para el proceso de verificación.

Si bien NotaryChain expresa que al utilizar sus servicios blockchain estos no pueden reemplazar directamente los servicios notariales como lo establecen las Leyes, esta afirmación podría ser válida parcialmente, sea por razones de tiempo o de alcances.

Burgueño, quien además oficia como presidenta de la mencionada Comisión, destaca "existe una simplificación sobre el verdadero rol de un Escribano. No solo certificamos, sino que somos asesores que estamos desde el momento cero asistiendo a personas humanas. No creo que estemos ante ‘un Uber’ ya que blockchain es tan solo una herramienta que vino para facilitar ciertos aspectos de nuestra profesión".

Pero, si la firma digital es una solución tecnológica validada legalmente que permite añadir a documentos digitales y mensajes de correo electrónico una huella o marca única (a través de ciertas operaciones matemáticas) permitiendo identificar al firmante de forma fehaciente (autenticación), asegurar que el contenido no pudo ser modificado luego de la firma sin dejar evidencia de la alteración (integridad), tener garantías de que la firma se realizó bajo el control absoluto del firmante (exclusividad) y demostrar el origen de la firma y la integridad del mensaje ante terceros, de modo que el firmante no pueda negar o repudiar su existencia o autoría (no Repudio), un desarrollo como la plataforma NotaryChain ¿puede ser un desarrollo que amenace, aunque sea parcialmente, al sector? ¿Podrán algunos Escribanos ver afectados sus ingresos cuando estas plataformas se desarrollen aún más?

La firma digital, conforme la Ley 25.506, al cumplir con las mismas exigencias que la firma manuscrita de los documentos en papel, con las mismas características técnicas de seguridad, e incluso mayores, es hoy una herramienta que tiene validez legal al certificarse por el Estado, por lo que una plataforma como la lanzada podría ser (un poco antes o un poco después) un instrumento que sustituya parte de las actividades notariales. Esto, pincipalmente podrá ser una amenaza para aquellos notarios que basan sus modelos de ingresos en certificaciones de contratos de alquiler, y tal vez un poco menos a quienes poseen una mayor actividad con Escrituras.

Lo que si es posible es que para aquellos Escribanos que trabajen con modelos de cercanía barrial o estén especializados en algún sector - en donde siguen siendo referentes y asesores destacados – vean en las plataformas como NotaryChain a un facilitador de su gestión más que a una amenaza.

Ante el avance tecnológico, todos debemos aprender a transformarnos. Y nuestra mentalidad dirá si enfrentaremos lo que viene como si fuera una nueva oportunidad o amenaza.

*Diego Pajsalidis es Head of Innovation & Digital Business de Stefanini Argentina