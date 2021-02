¿El peso digital es posible?: expertos te cuentan los pros y contras de que Argentina tenga su "propio bitcoin"

Si bien no llegan a ser monedas digitales, los utility tokens son bonos que están siendo emitidos por provincias y municipios para financiarse

El mundo de las criptomonedas y de las finanzas 4.0 sigue en permanente ebullición.

Tanto es así que Catamarca quiere crear su propio token respaldado con regalías mineras para financiar sus arcas. Además, presentó un proyecto para regular a las fintech y las criptomonedas. Y no sólo eso: propone crear una Moneda Digital Argentina o de las Provincias del Norte Grande, con aval del Estado nacional.

El distrito busca así convertir las regalías mineras en un token, es decir, representarlas en un activo digital. Algo que ya hizo Misiones con sus bosques nativos.

Incluso la ciudad de Marcos Paz, en Córdoba, ya tiene un token propio que premia a los vecinos que paguen sus impuestos a término o reciclen sus residuos y que se puede usar para abonar en comercios adheridos.

El plan catamarqueño

La provincia norteña pretende convertir ese token (que es la representación digital de un bien) en una stablecoin, es decir, una criptomoneda estable que minimiza la volatilidad del precio relacionándolo con un activo.

"Ese respaldo serían litio, oro y plata, que tienen cotización internacional y mucha perspectiva de valorización a mediano plazo", explica a iProUP Susana Peralta, ministra de Planificación y Modernización provincial.

Sin embargo, el plan pretende un aval nacional para su moneda digital. Por ese motivo, la funcionaria pide que se regulen las fintech y criptomonedas en todo el país.

"Hay mercados emitiendo cuando antes eran los bancos centrales y existe una fuerte especulación. Hay que empezar a mirar el tema: Córdoba y Buenos Aires ya incluyeron a las criptomonedas en sus códigos tributarios", recuerda Peralta.

En este sentido, la funcionaria añade que Catamarca propuso a ministros de todo el Norte argentino un proyecto para tokenizar activos regionales, con el respaldo del Banco Central. Así, se podría resguardar al país de la inflación, ya que la stablecoin tendría el aval de un proyecto productivo.

Esto fue rechazado por los expertos, que aseguran que cualquier emisión puede provocar inflación y que su control depende de variables macroeconómicas. Hasta el ministro Martín Guzmán se habría opuesto a la iniciativa ya que, en su visión, crearía una suerte de cuasimoneda criptográfica. Sin embargo, sus dichos no detienen el proyecto de Catamarca.

La estrategia a largo plazo

"El gobernador Jalil tiene toda la razón: Argentina necesita una estrategia fintech nacional y es absolutamente necesario pensar un nuevo modelo de servicios financieros", aseguran a iProUP Luis Castiella y Sebastián Heredia Querro, académicos y especialistas de la Universidad Católica de Córdoba.

Además, destacan que "el tema que el gobernador Jalil levanta en el documento se está discutiendo a nivel mundial: las monedas digitales de banco central (o CBDC)".

En este punto, los especialistas puntualizan que "China ya lidera la carrera con el yuan digital, exitosamente lanzado en junio y próximo a ser integrado a su iniciativa de la 'Franja y la Ruta', con vocación de disputarle al dólar su rol de moneda del comercio internacional".

China lidera las monedas digitales soberanas con el eyuan

Ese proyecto, conocido como la nueva "Ruta de la Seda", es un ambicioso programa de inversiones en energía, transporte e infraestructura que China efectuará en países que considere socios comerciales estratégicos.

El peso digital y los tokens

Sin embargo, no deben confundirse las CBDC con los esquemas de tokenización, públicos o privados:

Crear un peso digital es competencia exclusiva del Congreso y del Banco Central

En tanto, un token de utilidad puede no ser una materia regulada

Los utility tokens son aquellos que simplemente permiten acceder o usar bienes o servicios digitales que se prepagan adquiriendo el activo digital respectivo. "El del Municipio de Marcos Paz es un buen ejemplo y no está regulado", afirman Castiella y Heredia Querro.

En lugar de precomprarse para usar o abonar tasas locales, el token Activos Municipios de Marcos Paz (AMM) recompensa la realización de "conductas vecinales deseables", como pagar impuestos en fecha, reciclar residuos, etcétera.

"El mismo municipio lo acepta para cancelar impuestos, con lo cual se genera un circuito local que estimula las buenas conductas con un efecto financiero que beneficia al bolsillo del vecino", precisan los expertos.

Castiella y Heredia Querro alertan que "la situación puede ser distinta cuando se crean security tokens que pueden tener una oferta pública 'digital' (similar a la venta inicial de acciones en la Bolsa) y generar contacto con inversores que, en muchos casos, no son calificados o institucionales".

"En estas situaciones, los poderes regulatorios de la Comisión Nacional de Valores tienen un rol clave, como vemos que ha acontecido con la SEC litigando contra Telegram o Ripple", ejemplifican.

Los expertos afirman: "Hablar de CBDC del mismo modo en que se habla de tokenizaciones privadas o públicas es un error conceptual. Y en esto, el gobernador Jalil se equivoca, ya que la creación de una moneda digital de curso legal será siempre competencia del Banco Central".

"Sí puede quedar en el ámbito de la CNV si se crean y ofrecen públicamente security tokens, que tienen a veces atributos similares a las acciones y los bonos", subrayan.

¿Más o menos regulación?

Para Castiella y Heredia Querro, es válido afirmar que, en términos regulatorios, el país no debería ser ni tan restrictivo ni caro, de manera de no expulsar a las fintech y a los inversores hacia otros mercados con legislaciones más laxas o nulas.

"Esto pasó con la BitLicense creada por el Estado de Nueva York, que produjo una salida masiva de startups hacia otras latitudes crypto-friendly. O lo que ocurre actualmente en Suiza, el país con la legislación de tokenización más avanzada del mundo", afirman.

Los expertos recomiendan "el leading case mundial del sandbox británico, modelo seguido por México desde 2018 y que es, a todas luces, el mejor acercamiento regulatorio dada la complejidad del ecosistema fintech y sus variados servicios y tecnologías".

Se trata de la creación de un entorno de pruebas con características limitadas para nuevos negocios durante cierto tiempo para regular la industria a medida que se desarrolla.

Moneda digital vs bonos tokenizados

"La propuesta de Catamarca de crear un peso tokenizado respaldado contra recursos naturales es posible, si bien no es el camino adecuado: requiere una ley del Congreso y una venia del BCRA", manifiestan Castiella y Heredia Querro.

Según los expertos, "cualquier provincia puede lanzar un token respaldado con regalías mineras y con ciertos atributos para usarlo como medio de pago, reserva de valor o unidad de cuenta. Y no necesita una ley ni el OK del Central", indican.

"Ese token es una promesa de pago expresada en un título con aval provincial, que se puede fragmentar digitalmente para ser utilizado, endosado y aplicado a consumos en proyectos de alcance local", precisan Castiella y Heredia Querro.

Y agregan que "iniciativas de este tipo van en la línea de promover cierto grado de autonomía financiera local que es fundamental en todo proceso de desarrollo".

Control de los tokens provinciales

Castiella y Heredia Querro remarcan que "es necesario un acompañamiento del Gobierno nacional, no ya para limitar estas nuevas modalidades, sino para velar por su sana utilización". En su visión, "no es acertado afirmar que la emisión de un token no generaría el efecto inflacionario de expansión monetaria, al ser absorbido por el aumento de los índices de productividad ".

En este sentido, enfatizan que el avance de los precios "se puede replicar rápidamente con los tokens provinciales, si la creación de estos tokens no sigue una lógica adecuada".

Los expertos afirman que un ePeso tendría los mismos problemas de confianza que la moneda tradicional

"La inflación no desaparece por reemplazar el papel moneda por un token criptográfico. No son la solución integral para la creación de una base monetaria no inflacionaria si no van acompañados de las correspondientes medidas económicas correctas", subrayan Castiella y Heredia Querro.

Sin embargo, aseguran que "pueden ser un puente a la inclusión financiera y una forma innovadora de financiar proyectos público-privados".

El problema de la confianza

"Se propone una moneda digital argentina. Pero el problema no es técnico, sino de confianza en la solvencia del emisor y la escasez relativa de la divisa frente a la canasta de bienes con las que se pretende operar", plantea el abogado y especialista Carlos Fiorani.

Según el letrado, "se busca establecer un marco regulatorio, por lo que la capacidad de crear una moneda digital nacional se subordina a que ese marco exista". Además, se pregunta: "¿Por qué va un inversor a someterse al control local cuando tiene una impresionante cantidad de otros criptoactivos en los que invertir y fuera del alcance de reguladores?".

"Asumir que el respaldo de entidades estatales argentinas implica moderar el riesgo que corre un inversor en criptomonedas es, por lo menos, aventurado", afirma Fiorani.

En su visión, si alguien hoy no compra títulos de deuda públicos tampoco lo hará cuando se trate de un activo digital pero cuyo aval es el mismo.

"Tokenizar las regalías o los bosques nativos en el enfoque del documento de Catamarca parece muy similar a constituir un fideicomiso. Lo relevante en ambos casos es lo mismo: ¿qué garantía tengo como inversor que el respaldo es genuino?", plantea Fiorani.

"¿Puedo en algún momento transformar mi token en un activo de la economía real?, ¿cómo es ese proceso de transformación?, ¿cómo tengo confianza en que las regalías están afectadas al token? ¿cómo sé que esa afectación es real y no una declaración sin respaldo?", se pregunta el experto.

Para el experto Marcos Zocaro, Catamarca menciona, casi sin un hilo conductor, a las billeteras digitales, monedas estables, tokenización de activos y crowfunding".

"Al finalizar el documento, se anuncia la creación del Mercado Digital Argentino con semejanzas al exchange privado Binance: ¿se pretende un exchange estatal de criptomonedas?", cuestiona.

Así, los expertos ponen en duda las bondades de que se generalice a todas las provincias y municipios la emisión de tokens para obtener más financiamiento. Y temen que el peso digital tenga las mismas fallas que el convencional, aunque en clave 4.0.